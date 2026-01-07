W tym tygodniu ma dojść do spotkania Tuska z Nawrockim. Tematy: Ukraina, ambasadorowie, służby i ustawa o osobie najbliższej. Fot. Senat RP, flickr;Kancelaria Premiera, flickr; Canva; montaż: naTemat

Jeszcze w tym tygodniu ma dojść do pierwszego od miesięcy spotkania premiera Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim. Rozmowa ma dotyczyć gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, sporów o nominacje ambasadorskie, relacji z szefami służb oraz budzącej emocje ustawy o statusie osoby najbliższej.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz potwierdził w TVN24, że jeszcze w tym tygodniu dojdzie do spotkania Donalda Tuska z Karolem Nawrockim. Jak podkreślił, prezydent i premier są już w bezpośrednim kontakcie, a rozmowa najpewniej odbędzie się w piątek, choć termin może się jeszcze zmienić. Głównym tematem ma być rola prezydenta i rządu w procesie zapewnienia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa po zawieszeniu broni.

Ambasadorowie, służby, zawieszone nominacje i ustawa o statusie osoby najbliższej

Spotkanie ma dotyczyć m.in. sporów o obsadę placówek dyplomatycznych, w tym kandydatur Bogdana Klicha i Ryszarda Schnepfa, oraz zablokowanych przez prezydenta wniosków o awanse dla funkcjonariuszy kontrwywiadu i ABW. Paweł Szefernaker zapowiedział, że w przyszłym tygodniu, już po piątkowej rozmowie, Karol Nawrocki spotka się z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem koordynatorem służb Tomaszem Siemoniakiem oraz szefami służb, by omówić plany na 2026 rok, także te niejawne.

Szefernaker przekonywał, że prezydent nie ma problemu z podpisywaniem nominacji, jeśli towarzyszy temu normalna rozmowa z rządem i służbami. Przypomniał, że od początku kadencji Nawrocki podpisał nominacje dla 22 generałów, także w formacjach podległych MSWiA.

Na agendzie relacji rząd-prezydent jest również ustawa o statusie osoby najbliższej. Donald Tusk przyznał, że nie będzie specjalnie przekonywał Nawrockiego, bo "każdy ma tu swój pogląd". Paweł Szefernaker ocenił wprost, że w obecnym kształcie projekt "nie jest do zaakceptowania dla prezydenta", bo w jego ocenie wprowadza związki partnerskie, na które głowa państwa zapowiadała wcześniej brak zgody. Jednocześnie nie wykluczył, że prezydent może przedstawić własną propozycję, jeśli rząd nie zmieni zapisów rządowego projektu.

Co może wyniknąć z piątkowej rozmowy?