Nie żyje Damian Kust X.com/damiankust, kadr z programu "Awantura o kasę", Shutterstock.com/Anatoliy Sanin

6 stycznia media obiegła smutna wiadomość. Damian Kust, znany szerszej publiczności m.in. z "Awantury o kasę", nie żyje. Mężczyzna miał zaledwie 26 lat. Bliscy pożegnali go w poruszający sposób.

REKLAMA

We wtorek 6 stycznia, do mediów dotarła smutna wiadomość o śmierci młodego dziennikarza. Zmarł Damian Kust, zaledwie 26-letni pasjonat tenisa. Młody mężczyzna świetnie znany był miłośnikom sportu, a także telewidzom: był uczestnikiem programu "Awantura o kasę". Mierzył się z poważną chorobą. Pogrążeni w żałobie rodzice w chwytający za serce sposób pożegnali syna, a sieć zalała fala wpisów, w których znajomi z branży wspominali Kusta.

Nie żyje Damian Kust. Rodzice żegnają 26-latka

Damian Kust już wcześniej, w listopadzie ubiegłego roku, publicznie wyjawił, że mierzy się z problemami zdrowotnymi. Cierpiał na rzadką chorobę autoimmunologiczną, a o swoich zmaganiach z nią informował za pośrednictwem serwisu X. Kilka tygodni temu ujawnił, że czeka go przeszczep wątroby.

REKLAMA

Kust był dziennikarzem sportowym, a także wielkim fanem tenisa. Szczególnie chętnie udzielał się we wspomnianym już serwisie X. Ponadto jego publikacje ukazywały się na łamach portali Last Word On Tennis oraz Tenis by Dawid. Prowadził również anglojęzyczny podcast o Challenger Tour, którego odcinki publikowano na kanale Cracked Raquets na YouTube.

"Damian walczył od kilku miesięcy z chorobą, która przyszła nagle i niestety okazała się silniejsza. Jeszcze w sierpniu widzieliśmy się na Tenis by Dawid Cup XIII w Zielonej Górze, gdzie wywalczył ćwierćfinał. Niedługo później premierę w Polsacie miał zwycięski odcinek 'Awantury o Kasę' z udziałem Damiana i jego przyjaciół, którego nawet nie był w stanie tego dnia obejrzeć" – pisano o nim na profilu Tenis by Dawid na platformie X.

REKLAMA

Na oficjalnym profilu Damiana Kusta, znanego szerszej publiczności z udziału w programie "Awantura o kasę", pojawił się krótki, chwytający za serce wpis autorstwa jego rodziców.

"Jesteśmy rodzicami Damiana. Dziś odszedł nasz najukochańszy syn. Dziękujemy wszystkim za wsparcie" – napisali pogrążeni w żałobie bliscy zmarłego 26-latka.

Wiadomość o śmierci dziennikarza poruszyła jego znajomych z branży oraz fanów. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne wyrazy smutku, a ci, którzy mieli okazję spotkać się osobiście z Kustem, publikowali swoje wspomnienia związane ze zmarłym.

REKLAMA

"Jestem głęboko wstrząśnięty informacją o śmierci Damiana. Od wielu lat widywaliśmy się na challengerach ATP i mniejszych turniejach w Polsce. W tym roku także: w Poznaniu, Kozerkach i Szczecinie. Gdy widziałem go na trybunach, często się przysiadałem. Miał imponującą wiedzę na temat - chyba nie skłamię - każdego tenisisty Top 500 ATP i uwielbiałem z nim rozmawiać. Nie spotkałem drugiej osoby, która o tenisie na tym poziomie wiedziałaby tyle co on" – pisał Marek Furjan, komentator tenisowy i pasjonat dyscypliny.

: