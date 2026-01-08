Burza o reformę PIP. Wszyscy chcą wiedzieć, co dalej z umowami śmieciowymi fot. Shutterstock

Długo zapowiadana reforma Państwowej Inspekcji Pracy została wstrzymana. Premier Donald Tusk ogłosił to 6 stycznia. Od tamtej pory w mediach społecznościowych gotuje się od komentarzy, głos zabrał też Włodzimierz Czarzasty i Jarosław Kaczyński. Również sam Tusk jeszcze raz odniósł się do sprawy. "Znajdziemy lepsze sposoby ochrony pracowników" – zapowiedział.

REKLAMA

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy to sztandarowy pomysł Lewicy.Projekt ustawy, który ją zakładał, został opracowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, któremu szefuje Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od miesięcy trwały nad nim prace. Na początku grudnia projekt został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

6 stycznia dowiedzieliśmy się, że dalszych prac nad nim nie będzie.

– Podjąłem decyzję, żeby nie kontynuować pracy nad tego typu reformą. Sprawę uważam z mojego punktu widzenia za zamkniętą – oświadczył Donald Tusk.

Dziennikarze zapytali go o to w Paryżu, po szczycie "koalicji chętnych". Tusk wyjaśnił, że "przesadna władza dla urzędników", którą wprowadziłaby te reforma "byłaby destrukcyjna dla firm i oznaczałaby utratę pracy dla wielu ludzi".

REKLAMA

8 stycznia doprecyzował na X:

"Możliwość zmiany formy zatrudnienia przez urzędnika bez pytania o zdanie pracodawcy, zatrudnionego i bez wyroku sądu to zły pomysł. Naszym zadaniem jest uwolnienie gospodarki i obywateli od nadmiernych regulacji i biurokracji. Znajdziemy lepsze sposoby ochrony pracowników".

Tusk wstrzymuje reformę PIP. Lewica reaguje

W kraju polityczna burza. I zaskoczenie, choć według doniesień "Wyborczej" już w ubiegłym tygodniu, podczas posiedzenia rządu, premier miał kwestionować projekt o reformie PIP. Co ważne, to jeden z kamieni milowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

REKLAMA

Przypomnijmy, chodzi w nim m.in. o to, że okręgowi inspektorzy pracy mieliby możliwość zmiany umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy-zlecenia czy B2B) na umowy o pracę.

Na Lewicy, jakby nie dowierzają, co się stało. Chcą rozmawiać.

– Będziemy rozmawiać z koalicjantami na temat skutecznego narzędzia do walki z patologią umów śmieciowych. Jeżeli jest takie oczekiwanie, żeby coś doprecyzować, coś zmienić, to ta rozmowa będzie prowadzona – stwierdziła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Włodzimierz Czarzasty, lider Lewicy i maraszałek Sejmu powiedział zaś, że jest bardzo otwarty na rozmowę.

REKLAMA

– Tę sprawę trzeba załatwić. Nie drzwiami, to oknem. Bez kłótni, bez żadnej sytuacji, która by rodziła jakiekolwiek napięcia – powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Odniósł się też do uprawnień inspektorów. – Jeżeli ktoś ma przeświadczenie, a premier jest ważną osobą, na przykład że jest zbytnia dowolność urzędnika w sprawie oceny statusu umowy, to powiem szczerze, jeżeli tak jest, jeżeli ktoś ma takie wrażenie, to uważam podobnie – stwierdził Czarzasty.

Dodał, że "urzędnik nie ma prawa, nie powinien mieć prawa do jakiejkolwiek w tej sprawie fakultatywności".

Prace nad reformą PIP wstrzymane. Kaczyński o "antyspołecznej koalicji"

Prawicowe media donoszą, że Jarosław Kaczyński powiedział w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, że PiS popiera reformę PIP. Według 300polityka.p., był również pytany o to, dlaczego PiS w ciągu 8 lat swoich rządów nie doprowadziło do przekształcania umów zlecenia i kontraktów B2B w umowy o pracę.

– Wiem o tym i wiem, że to jest z jednej strony kolejna niedopełniona obietnica, niewypełniona obietnica, z drugiej strony jest to po prostu jeden z przykładów tego, jak antyspołeczną jest ta koalicja, bo w końcu przecież Lewica, która to zgłasza, nie wystąpi z koalicji – stwierdził Kaczyński.

REKLAMA

Z kolei wiceprezes PiS Przemysław Czarnek... pochwalił Tuska. "Piekło zamarzło – pochwaliłem Tuska" – napisał na X.

Stwierdził, że decyzja Tuska o wyrzuceniu do kosza reformy PIS była słuszna, gdyż projekt ustawy to "bubel nieprawdopodobny".

: