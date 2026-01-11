Toyota Corolla najpopularniejszym modelem kupowanym w 2025 roku w Polsce. Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

Toyota pochwaliła się wynikami sprzedażowymi za ubiegły rok. Japończycy od sześciu lat nie oddają korony lidera w Polsce, a rok 2025 był dla nich kolejnym pokazem siły. Toyota dostarczyła polskim klientom aż 104 065 samochodów (osobowych i dostawczych), a najwięcej sprzedała Corolli, które mogą pochwalić się niezłymi parametrami, jeśli chodzi o ekonomię jazdy oraz osiągi.

Udział Toyoty w polskim rynku wynosi obecnie 15,6 proc., co oznacza, że niemal co szósty nowy samochód na naszych drogach ma na masce logo Toyoty. Japończycy wygrywają nie tylko w tabelkach Excela, ale przede wszystkim w portfelach Polaków.

Toyota Corolla najpopularniejszym samochodem w Polsce – piąty rok z rzędu

Jeśli zastanawiacie się, jaki jest najpopularniejszy model w kraju nad Wisłą, odpowiedź od lat pozostaje ta sama. Toyota Corolla po raz piąty z rzędu zajęła pierwsze miejsce na podium.

W samym 2025 roku z salonów wyjechało 23 487 egzemplarzy tego auta. To fenomen, który pokazuje, że Polacy w segmencie kompaktów ufają sprawdzonym rozwiązaniom, bo Corolla zgarnęła aż 24 proc. udziału w swojej klasie.

Jeśli zastanawiacie się, co sprawia, że Toyota Corolla tak często gości na podjazdach Polaków, odpowiedź kryje się pod maską. To właśnie tam pracuje silnik 1.8 Hybrid 140 KM, który stał się absolutnym numerem jeden wśród polskich kierowców. W porównaniu do starszej, 4. generacji układu (znanej z lat 2018-2022), dostajemy aż o 18 KM więcej.

Inżynierowie Toyoty nie próżnowali i zastosowali potężniejszy silnik elektryczny, dorzucili akumulator o większej pojemności i dopieścili wszystko nowym oprogramowaniem. Efekty widać gołym okiem: osiągi pozwalają na sprint do "setki" w czasie 9,1-9,4 s, a średnie spalanie to zaledwie 4,4-4,7 litra na 100 km. To idealny kompromis dla tych, którzy chcą jeździć oszczędnie, ale nie rezygnować z dynamiki.

A dla tych, którym 140 koni to wciąż za mało, japoński producent przygotował coś ekstra. Silnik 2.0 Hybrid Dynamic Force 196 KM to propozycja dla najbardziej wymagających użytkowników Corolli. Tutaj nie ma miękkiej gry, czyli niemal 200 KM mocy systemowej, przeprogramowana skrzynia biegów i moment obrotowy na poziomie 206 Nm robią robotę.

Liczby mówią same za siebie: przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje niesamowite 7,7 sekundy. Największe zaskoczenie? Mimo tak dużej mocy, zużycie paliwa utrzymuje się na poziomie zaledwie 4,4 litra.

Jednak Corolla to niejedyny hit. W zestawieniu "Top 10" najpopularniejszych aut osobowych w Polsce znajdziemy aż pięć modeli tego producenta. Na trzecim miejscu uplasowała się Toyota C-HR (14 239 egz.), a tuż za nią, na piątej lokacie, zameldował się Yaris Cross (13 435 egz.). Listę zamykają Yaris (7. miejsce) oraz RAV4 (9. miejsce).

