Prezydent USA Donald Trump rozważa nowe opcje ataków militarnych na Iran Fot. Flickr / The White House. Montaż: naTemat

Od końca grudnia w Iranie trwają antyrządowe protesty, którym przyglądają się uważnie największe mocarstwa świata. Jak podaje "New York Times", prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi zostały przedstawione nowe opcje ataków militarnych na kraj rządzony przez ajatollaha Aliego Chameneia.

Antyrządowe protesty w Iranie rozpoczęły się 28 grudnia od demonstracji handlarzy (dotąd lojalnym duchowieństwu) w teherańskim Wielkim Bazarze. Powodem niezadowolenia Irańczyków i ich aktywnego sprzeciwu wobec reżimu są inflacja, gwałtowne załamanie waluty i korupcja władzy.

Protesty przeszły przez ponad 180 miast. Według irańskiej organizacji praw człowieka HRANA podczas manifestacji zginęło co najmniej 78 protestujących. Jednym z haseł, które można usłyszeć na ulicach, jest "Śmierć Chameneiemu".

Donald Trump na poważnie rozważa opcje ataku na Iran

Agencja Reuters donosiła wcześniej, że premier Izraela Benjamin Netanjahu odbył rozmowę telefoniczną z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio, podczas której wspólnie omówiono potencjalną interwencję Stanów Zjednoczonych w Iranie.

Dziennik "New York Times" napisał, że Donaldowi Trumpowi zostały przedstawione nowe opcje ataków militarnych na Iran. Gazeta powołała się na słowa wysokich rangą amerykańskich urzędników, od których mogliśmy usłyszeć, że część wspomnianych opcji ma bezpośredni związek z działaniami względem irańskich służb bezpieczeństwa.

Doradcy prezydenta USA wyjaśnili mu również, że atak na Iran może nie przynieść oczekiwanego efektu – interwencja militarna Amerykanów ma szansę umocnić lojalność Irańczyków wobec ajatollaha.

Przypomnijmy, że niedawno Trump ostrzegał władzę w Teheranie. – Lepiej nie zaczynajcie strzelać, bo my też zaczniemy strzelać – powiedział po spotkaniu z szefami największych amerykańskich spółek naftowych w Białym Domu.

"Iran spogląda ku wolności, być może jak nigdy dotąd. USA są gotowe pomóc" – napisała w serwisie społecznościowym Truth Social głowa Stanów Zjednoczonych.

