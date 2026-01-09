Polskie MSZ wzywa do natychmiastowego opuszczenia Iranu. Fot. shutterstock / Farzad Abdollahi

Polskie Miniesterstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat, w którym zwrócono się do obywateli, aby niezwłocznie opuścili Iran. "Sytuacja wewnętrzna w tym kraju jest niestabilna" – nadmienia resort i zachęca do rejestracji w systemie Odyseusz.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o natychmiastowe opuszczenie Iranu oraz odradza wszelkie podróże do tego państwa. Sytuacja wewnętrzna w Iranie jest niestabilna. Odyseusz to podstawowy kanał kontaktu placówek dyplomatycznych z obywatelami w sytuacjach kryzysowych" – brzmi komunikat.

Podano też stronę odyseusz.msz.gov.pl, na której można się zarejestrować. "To realnie zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia szybkie przekazanie ważnych informacji" – dodano.

Protesty w Iranie. Zginęło ponad 60 osób

Sytuacja w Iranie faktycznie robi się coraz poważniejsza. Od 28 grudnia trwają tam protesty. Czarę goryczy w społeczeństwie przelał gwałtowny kryzys gospodarczy. Zaczęło się od strajków handlarzy na Wielkim Bazarze w Teheranie.

W ciągu zaledwie kilku dni demonstracje rozlały się na niemal cały kraj. Dwa miasta na zachodzie Iranu znalazły się pod kontrolą protestujących. Co ciekawe, dołączyła do nich część policji, ale nie wszyscy. Pozostali otworzyli ogień w kierunku tłumu i użyli gazu łzawiącego, by go rozproszyć.

Przez kilkunaście dni protestów – według doniesień agencji AP – zginęło tam ponad 60 osób, w tym dzieci, a liczba zatrzymanych przekroczyła 2000. Agencja Reutera podaje, że "wielu manifestantów sprzeciwia się również wsparciu, jakiego Iran udziela bojownikom na Bliskim Wschodzie". Jednocześnie przywódca Ali Chamenei nazywa protestujących "wandalami", a kryzys gospodarczy tłumaczy "działaniem wroga".

