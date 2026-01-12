Zbigniew Ziobro ujawnia, że wystąpił o międzynarodową ochronę także dla żony. Kim jest Patrycja Kotecka-Ziobro i jakie kontrowersje ma w życiorysie? Fot. Jerzy Sobański, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons; X/ Lewica; montaż: naTemat.pl

W swoim oświadczeniu opublikowanym w serwisie X Zbigniew Ziobro ogłosił, że nie tylko on skorzysta z azylu na Węgrzech, ale wystąpił także o międzynarodową ochronę dla swojej żony. Były minister sprawiedliwości tłumaczy tę decyzję argumentem ochrony rodziny. Tyle że żona posła PiS nie ma postawionych żadnych zarzutów.

"Podjąłem decyzję, że nie pozwolę, aby moje dzieci zostały pozbawione opieki matki, a moja żona – w zastępstwie za mnie – stała się ofiarą psychopatycznej zemsty Donalda Tuska. Dlatego wystąpiłem o objęcie jej międzynarodową ochroną" – napisał Zbigniew Ziobro w emocjonalnym wpisie, w którym wielokrotnie zarzuca rządowi prześladowania i "kryptodyktaturę".

Czym tak właściwie jest azyl polityczny?

Azyl polityczny to szczególny rodzaj międzynarodowej ochrony, przyznawany cudzoziemcowi przez inne państwo, gdy ten przekonuje, że w swoim kraju jest prześladowany z powodów politycznych – za poglądy, działalność publiczną czy przynależność do określonego środowiska. To państwo-gospodarz decyduje, czy uzna takie ryzyko za wiarygodne i czy udzieli ochrony.

W odróżnieniu od klasycznego statusu uchodźcy azyl polityczny ma często wyraźny wymiar symboliczny: staje się komunikatem o stanie praworządności w państwie, z którego pochodzi wnioskodawca. Udzielenie azylu nie oznacza automatycznie, że wszystkie zarzuty karne są bezzasadne, ale utrudnia ekstradycję i pozwala azylantowi pozostać na terytorium państwa, które uznało jego relację za wiarygodną.

Ziobro w swoim oświadczeniu buduje właśnie taki obraz – Polski jako kraju, w którym wymiar sprawiedliwości ma służyć "szajce" politycznej, a nie obywatelom – i w którym, jak twierdzi, nie może liczyć na bezstronny proces.

Tyle że Patrycja Kotecka-Ziobro nie ma postawionych żadnych zarzutów, nie jest też stroną żadnego postępowania. – To pokazuje, jak niskich lotów są to argumenty, jak wykorzystywana w tej sprawie jest sytuacja rodzinna – skomentował w TOK FM Paweł Śliz z Polski 2050.

Od tabloidów do TVP. Kim jest Patrycja Kotecka-Ziobro?

Patrycja Kotecka-Ziobro urodziła się w 1978 roku w Warszawie. Studiowała dziennikarstwo, a karierę zaczynała w mediach tabloidowych i interwencyjnych – współpracowała m.in. z "Super Expressem" i z Telewizją Polską. W publicznej telewizji była związana z programem "Sensacje XX wieku", którego autorem i pomysłodawcą jest Bogusław Wołoszański.

To właśnie z tego okresu pochodzą pierwsze głośniejsze wzmianki o Patrycji Koteckiej – zarówno te chwalące jej medialną skuteczność, jak i te zarzucające jej zbyt bliskie kontakty z polityką. Po odejściu z telewizji weszła w świat PR i marketingu.

Z czasem trafiła do branży ubezpieczeniowej, gdzie zrobiła zawrotną karierę. Od 2016 roku odpowiadała za sprzedaż online i marketing w Link4, spółce zależnej od PZU, a w 2020 roku weszła do zarządu ubezpieczyciela.

Kariera w Link4 i pytania o polityczne wpływy

To właśnie praca w Link4 uczyniła z Koteckiej-Ziobro jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci świata korporacyjnego powiązanego z obozem Zjednoczonej Prawicy. Nowy zarząd PZU, już po zmianie władzy, publicznie zarzucał byłym władzom Link4 "niekompetencję" i błędy menedżerskie, wskazując na straty w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych.

Media opisywały też bardzo wysokie wynagrodzenia i odprawy, jakie miała otrzymywać Kotecka-Ziobro w okresie, gdy jej mąż sprawował funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Według doniesień w ciągu kilku lat jej łączne zarobki w Link4 sięgały wielomilionowych kwot, łącząc pensje, premie i odszkodowanie za odejście ze spółki.

Dla krytyków byłego ministra był to dowód na system "dobrze ustawionych" stanowisk dla najbliższych ludzi władzy. Zwolennicy Ziobry wskazywali z kolei na wyniki kampanii marketingowych i dynamiczny rozwój rozpoznawalności marki Link4, argumentując, że żona polityka była po prostu skuteczną menedżerką.

Dawne śledztwa i zarzuty, którym Kotecka-Ziobro stanowczo zaprzecza

Kontrowersje wokół Patrycji Koteckiej-Ziobro to nie tylko polityka i biznes. Już kilka lat temu "Gazeta Wyborcza" opisała zeznania byłego gangstera, który miał twierdzić, że jako młoda dziennikarka utrzymywała kontakty z osobami ze świata przestępczego.

Kotecka-Ziobro nazwała te oskarżenia "fałszywymi wyjaśnieniami oszusta i g*ałciciela" i zapowiedziała kroki prawne wobec redakcji, stanowczo zaprzeczając jakimkolwiek nielegalnym powiązaniom.

Od 2024 roku Patrycja Kotecka-Ziobro pracuje w Parlamencie Europejskim jako asystentka europosłów PiS, m.in. Patryka Jakiego i Daniela Obajtka. Ze Zbigniewem Ziobrą ma dwóch synów: Jana (urodzony w 2011 roku) i Andrzeja (urodzony w 2015 roku).