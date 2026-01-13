Aukcja Macieja Musiała na WOŚP to hit. Aż chce się tańczyć poloneza

Maciej Musiał stworzył aukcję na WOŚP. Zatańczy z wygranym poloneza Fot. Instagram / Maciej Musiał

Maciej Musiał ponownie "wystawił się" na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem gwiazdor serialu "Rodzinka.pl" zaproponował, że zatańczy poloneza z osobą, która wygra jego licytację. Wcześniej miał już szalone pomysły, ale ten bije je wszystkie na głowę.

W niedzielę 25 stycznia odbędzie się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniądze zebrane w ramach tegorocznej zbiórki zostaną przekazane na leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci. "Gramy hasłem: Zdrowe brzuszki naszych dzieci" – zapowiedziała WOŚP.

Rodzimi celebryci już zakładają aukcje, by wesprzeć szlachetny cel. Wśród uczestników nadchodzącej zbiórki nie mogło zabraknąć Macieja Musiała, który w ubiegłym roku zaoferował, że wysprząta dom zwycięzcy licytacji, a w tle poleci zapętlony utwór "Explosion".

Maciej Musiał zatańczy poloneza ze zwycięzcą licytacji WOŚP

"Maciej Musiał zatańczy z Tobą poloneza na studniówce, weselu lub pod osiedlowym sklepem" – brzmi tytuł aukcji założonej dla WOŚP przez znanego aktora, którego mogliśmy oglądać w serialu "Rodzinka.pl", adaptacji "Wiedźmina" Netfliksa i anulowanym "1899". Musiał dodał, że taniec wykona w oryginalnym stroju z "Pana Tadeusza".

"Jeśli zajdzie potrzeba – znam kawałek Inwokacji i trochę tańczę" – oznajmił gwiazdor, podkreślając, że licytacja dotyczy terenu całej Polski. Jedyna uwaga? Musiał wskazał, że ma wszystkie terminy wolne tylko do 31 grudnia 2027 roku.

Reakcja internautów nie mogła być inna. Wszyscy oszaleli na punkcie pomysłowości Macieja Musiała. "Nie ma lepszej licytacji"; "I to się nazywa kultura i rozrywka"; "Na studniówce nie byłam, na wesele się nie zanosi, więc zostaje osiedlowy"; "Na pierwszy taniec na ślubie też można?" – czytamy w komentarzach na Instagramie.

Przypomnijmy, że podczas 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy udało się zebrać rekordową kwotę 289 mln 68 tys. 47,77 zł. Wówczas celem była pomoc finansowa dla onkologii i hematologii dziecięcej (zakup sprzętu medycznego do skuteczniejszego i szybszego leczenia dzieci walczących z chorobami nowotworowymi i hematologicznymi).

