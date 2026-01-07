Tusk nagle wywołał Owsiaka i Wałęsę. Jednym pytaniem trafił w czuły punkt Polaków Fot. UkrPictures, paparazzza, Grand Warszawski / shutterstock, Canva, montaż: naTemat

7 stycznia uwagę Polaków powinno przykuć w polityce pierwsze posiedzenie rządu w tym roku. Donald Tusk w międzyczasie opublikował wpis, pod którym w kilka godzin pojawiło się... ponad 3000 komentarzy. Premier nawiązał do Lecha Wałęsy i Jerzego Owsiaka.

Donald Tusk jednym wpisem potrafi czasami podpalić internet. Nie zawsze odnosi się do bieżących politycznych spraw, czasami nawiązuje do tematów, o które Polacy... bardzo lubią się pokłócić. Tym razem padły dwa nazwiska i jedno wymowne pytanie.

Tusk pisze Wałęsie i Owsiaku. Jedno pytanie do Polaków

"Chcą zniszczyć Jerzego Owsiaka i Orkiestrę, tak jak próbowali zniszczyć Lecha Wałęsę i prawdziwą polską solidarność. Chyba na to nie pozwolicie?" – napisał premier na X.

Pod postem szefa rządu błyskawicznie się zagotowało. Zareagowali politycy prawicy, m.in. Konrad Berkowicz, Arkadiusz Mularczyk i Tobiasz Bocheński, którzy w odpowiedzi uderzyli w Tuska. Było też wielu internautów, którzy zaczęli bronić Owsiaka i Wałęsy.

Finał WOŚP 2026

Przypomnijmy, że już 25 stycznia odbędzie się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zebrane pieniądze będą przeznaczone na potrzeby gastroenterologii dziecięcej, czyli na walkę z chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. Hasło finału to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

Warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie Tusk w swoich wpisach skupiał się bardziej na polityce, m.in. na sytuacji w Ukrainie. Chwalił się też grafiką, z której ma wynikać, ile towarów można było w Polsce kupić za płacę minimalną w 2005 i 2015 r. Ale 2 stycznia wykorzystał też okazję, by wypomnieć jeden wstydliwy moment PiS.

Jak pisaliśmy w naTemat, policyjny śmigłowiec Black Hawk został użyty do walki ze skutkami intensywnych opadów śniegu na Warmii i Mazurach. Maszyna pracowała nad linią kolejową Działdowo–Olsztyn, która pozostawała nieczynna z powodu obciążonych śniegiem drzew zagrażających infrastrukturze kolejowej. Tusk pochwalił akcję, ale przy okazji uderzył w... PiS i ich słynną wpadkę z Black Hawkiem na pikniku.

