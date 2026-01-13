Skoda ogłosiła nową premierę na 2026 rok. Fot. Skoda

Długo na to czekaliśmy. Pamiętacie odważny koncept Vision 7S, który Czesi pokazali światu wiosną 2022 roku? To właśnie on wyznaczył nowy kierunek, a teraz wizja zmienia się w rzeczywistość. Škoda właśnie potwierdziła nazwę swojego nowego, flagowego modelu. Oto Škoda Peaq, czyli potężny, elektryczny SUV. Wiemy, kiedy wejdzie na rynek.

To moment przełomowy dla czeskiego producenta. Ponad trzy lata temu zobaczyliśmy zapowiedź zmian w postaci języka projektowania Modern Solid, który teraz możemy podziwiać w Elroqu, odświeżonym Enyaqu i koncepcie Epiqa. Teraz ta filozofia, oparta na zrównoważonym rozwoju i funkcjonalnym designie, materializuje się w modelu produkcyjnym.

Skoda Peaq, czyli wejście na szczyt

Nazwa nie jest przypadkowa. Skoda Peaq ma podkreślać pozycję tego modelu na "absolutnym szczycie portfolio marki". To auto, które ma łączyć wszystko to, za co kierowcy cenią Skodę, z nowoczesną elektromobilnością.

– Dzięki Vision 7S weszliśmy na nieznane nam wcześniej terytorium, mając jasną wizję dalszego rozwoju. Od tego czasu zaadaptowaliśmy nowy język projektowania i dopracowaliśmy tożsamość naszych produktów. Teraz wcielamy tę innowacyjną koncepcję pojazdu w życie – tłumaczy Martin Jahn, członek zarządu Skoda Auto ds. sprzedaży i marketingu.

Przedstawiciel marki nie ukrywa ambicji związanych z nowym modelem. – Nowy, flagowy model przenosi kluczowe elementy tożsamości marki: przestronność i praktyczność, na zupełnie nowy poziom. Od dziś nasza wizja elektrycznej przyszłości Skody ma nową nazwę: Peaq – dodaje Jahn.

7 miejsc i rozwiązania Simply Clever

Co dokładnie zaoferuje nowy flagowy model Skody? Przede wszystkim przestrzeń. Projektanci położyli ogromny nacisk na funkcjonalność i komfort, co w przypadku tej marki jest już standardem, ale tutaj ma wejść na wyższy poziom.

Kluczową informacją dla dużych rodzin jest fakt, że Skoda Peaq będzie autem 7-osobowym. Producent deklaruje, że samochód odpowiada na potrzeby tych, którzy chcą łączyć pracę, czas wolny i swobodę podróżowania. Na pokładzie nie zabraknie oczywiście przemyślanych rozwiązań w duchu Simply Clever.

Kiedy premiera Skody Peaq?

Producent oficjalnie potwierdził kalendarz debiutu. Wizja w pełni elektrycznego modelu 7-osobowego właśnie wchodzi w fazę produkcji. Światowa premiera modelu Skoda Peaq zaplanowana jest na lato 2026 roku.

Dla Czechów to kolejny kamień milowy w rozwoju elektrycznej gamy modeli, a dla kierowców sygnał, że w segmencie dużych, rodzinnych elektryków robi się coraz ciaśniej.

Szkoda tylko, że kończą się dopłaty na elektryki w Polsce, no ale jeśli ktoś będzie chciał mieć to auto, to ich brak nie będzie dla niego przeszkodą.

