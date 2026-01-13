Gertruda to zapomniane imię, ale nie jest ono najrzadsze. Shutterstock.com

Wśród zapomnianych imion w Polsce często wymienia się te o pochodzeniu słowiańskim, np. Balbina, Zygmunt czy Czesław, a także staropolskim, jak Mieszko, Bogna oraz Witosław. Co, gdybyśmy powiedzieli wam, że istnieje imię, którego od lat nikt nie wybrał dla dziecka? Szkoda, bo ma ono niesamowite znaczenie.

Wybór imienia dla dziecka jest dla rodziców niezwykle istotną kwestią. W Polsce do najpopularniejszych imion nadawanych chłopcom w 2025 roku należą m.in. Jan, Antoni, Leon, Stanisław, Nikodem oraz Jakub. Wśród urodzonych w ubiegłym roku dziewczynek królowały Zofie, Julie, Maje, Laury, Heleny, Alicje i Oliwie. Na odwrotnym biegunie znajduje się zapomniane imię, które po raz ostatni nadano w 2017 roku... Jeśli nazwiesz córkę Gertruda, możesz mieć pewność, że w klasie nie będzie żadnej jej imienniczki.

Zapomniane imię żeńskie, ale nie najrzadsze

Imię Gertruda z powodzeniem może zostać umieszczone na liście oryginalnych imion dla dziecka. Kiedyś chętnie nadawane dziewczynkom o szlachetnym pochodzeniu, dziś wybór ten uchodziłby za egzotyczny. "Uchodziłby", bo już od kilku lat nie znaleźli się rodzice, którzy daliby je swojej córce.

W 2025 roku na świat nie przyszła ani jedna Gertruda. Co więcej, w poprzednich latach również ani razu nie nadano tego imienia. Z informacji udostępnionych w rządowej wyszukiwarce Otwarte Dane wynika, że w 2017 roku urodziły się dwie dziewczynki, dla których rodzice wybrali imię Gertruda. Wcześniej, w 2014 roku, na ten wybór również zdecydowały się dwie rodziny.

Gertruda to zatem imię zapomniane, lecz wcale nie jest ono najrzadsze. Jak wynika z danych w rejestrze PESEL na dzień 22 stycznia 2025 roku, wciąż nosi je 11 904 Polek. Jest ono wciąż zdecydowanie częstsze od Żelisławy oraz Hermiony, ale nie może mierzyć się z Mają, Julią czy Basią.

Jeśli wybierzesz imię Gertruda dla córki, niemal na pewno nie spotka ona swojej imienniczki nie tylko w klasie, ale i w całej szkole. Taka oryginalność ma oczywiście swoje zalety, ale i pewne wady, bo rówieśnicy (i nie tylko) mogą dociekać, skąd tak nietypowy wybór.

Znaczenie imienia Gertruda

Gertruda to imię o starogermańskim pochodzeniu. Składają się na nie dwa człony: "ger" (oznacza "włócznię z ostrym żelaznym grotem" lub "oszczep") oraz "trut" (czyli "moc, siła" albo "ukochany, miły"). Imię to można tłumaczyć jako "silna w walce z oszczepem".

Szczególnie chętnie nazywano tak dziewczynki w średniowieczu (na początku odnotowano łacińskie "Gertrudis", a później pojawiła się m.in. "G[i]ertruda"). To rzadkie dziś imię kiedyś nosiły dziewczynki o szlachetnym pochodzeniu, w tym córka Mieszka II i Rychezy oraz córka Henryka I Brodatego i św. Jadwigi.