Ministerstwo Edukacji Narodowej wysyła prawie 1000 nauczycieli na kursy ze sztucznej inteligencji. Chodzi o to, by pedagog nie czuł się zagubiony w świecie, który jest codziennością dla ich uczniów. I korzystał z nowych technologii w pracy, bo uciec od nich się już nie da. Czego dowiedzą się na szkoleniach z AI?

Jeszcze w zeszłym roku tysiące szkół w całym kraju zostały wyposażone w nowoczesne laboratoria AI oraz zaplecze do nauki zdalnej. To gigantyczne przedsięwzięcie kosztowało budżet państwa ponad 122 mln zł. Baza sprzętowa już więc jest. Teraz czas na szkolenia dla nauczycieli.

Kurs AI dla nauczycieli. Po co MEN to organizuje?

Resort edukacji kładzie ogromny nacisk na to, by kadra pedagogiczna potrafiła w pełni wykorzystać potencjał nowych technologii i pracowni. Głównym założeniem 5-tygodniowego kursu jest oswojenie ze sztuczną inteligencją i wplecenie ich w naukę wszystkich przedmiotów.

Ministra edukacji Barbara Nowacka podczas konferencji podkreśliła, że "cyfrowa rewolucja już się dzieje", a technologia AI to narzędzie, które może wspierać człowieka w procesie nauczania. "Sam sprzęt to nie wszystko. Powstał też program ZBADAI, który przygotuje do mądrego korzystania ze sztucznej inteligencji" – podkreśliła.

Projekt ZBADAI w Centrum Nauki Kopernik. Weźmie w nim udział 200 szkół

ZBADAI to efekt współpracy ekspertów z Centrum Nauki Kopernik oraz ministerstwa. Projekt ma zasięg ogólnopolski i jest całkowicie darmowy dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników. Zakłada, że szkoła stanie się miejscem bezpiecznych i fascynujących eksperymentów z nowymi technologiami.

Uczniowie nie będą tylko biernymi odbiorcami treści, ale badaczami, którzy pod okiem przeszkolonych belfrów nauczą się samodzielności poznawczej, krytycznego myślenia i współpracy. W programie docelowo weźmie udział 200 placówek z całej Polski, w tym po 100 szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Na stronie organizatorów przeczytamy, że bezpośrednim szkoleniem zostanie objętych 930 pedagogów, a także 13 tys. uczniów.

Sztuczna inteligencja w edukacji. Czego nauczą się nauczyciele?

Program szkoleniowy nie będzie tylko nudną teorią, ale też bardzo praktycznym przewodnikiem po świecie np. modeli językowych. Uczestnicy zgłębią wiedzę podzieloną na bloki tematyczne. Eksperci z Centrum Nauki Kopernik nauczą kadrę pedagogiczną następujących zagadnień:

Zasady działania i techniczne fundamenty sztucznej inteligencji Sztuka tworzenia skutecznych zapytań, czyli profesjonalny prompt engineering Analiza oraz zaawansowane tworzenie multimediów z pomocą AI Praktyczne wykorzystanie narzędzi cyfrowych w codziennej dydaktyce Etyczne i prawne aspekty stosowania technologii w życiu publicznym

Całość zostanie udostępniona w na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, co pozwoli na korzystanie z wypracowanych materiałów również przez nauczycieli, którzy nie załapali się do programu.