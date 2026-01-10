Testy sprawnościowe w szkołach już od lutego 2026. Shutterstock.com/PhotoRK

W lutym br. w życie wchodzi kolejna ważna zmiana, co oznacza nowy obowiązek dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W klasach I-III przeprowadzane będą testy sprawności fizycznej. Ich zasady określono w rozporządzeniu.

REKLAMA

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w roku szkolnym 2024/2025 w Polsce w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach wszystkich typów zatrudnionych było 511 tys. nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), a najliczniejszą grupę – 51,6 proc. ogółu – stanowili nauczyciele szkół podstawowych. Już od lutego br. tysiące wychowawców klas I-III będą mieć nowy obowiązek związany z wprowadzeniem testów sprawnościowych.

Testy sprawnościowe w klasach I-III. Dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej to dodatkowy obowiązek

W ramach kolejnej z reform systemu szkolnego, uznawanej za największą od lat, wprowadza się m.in. testy sprawnościowe. Ministerstwo Edukacji Narodowej zadecydowało, że od lutego 2026 roku nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, czyli klas I-III, będą odpowiedzialni za przeprowadzenie ich wśród swoich uczniów.

REKLAMA

"Proces edukacji w klasach I-III opiera się na podstawowych potrzebach dzieci. Jedną z najważniejszych jest potrzeba ruchu. Dla zabezpieczenia zdrowego rozwoju, zajęcia ruchowe odbywają się każdego dnia jako element kształcenia zintegrowanego" – czytamy w rozporządzeniu ministra edukacji z 21 lipca 2025 roku.

Zgodnie z zaleceniami MEN co najmniej jedna godzina zajęć "wuefu" w tygodniu powinna odbywać się w sali gimnastycznej, z umożliwieniem dostępu do środków oraz sprzętów sportowych.

W dalszej części rozporządzenia zawarto także szczegółowe informacje na temat testów sprawnościowych dla uczniów klas I-III. Rozporządzenie MEN wprowadza obowiązek przeprowadzania ich w każdym roku szkolnym w okresie od lutego do kwietnia. W treści dokumentu wyszczególniono zakres testów. Zgodnie z dokumentem nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mają obowiązek zorganizować:

REKLAMA

bieg wahadłowy 10 razy po 5 metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych, 20-metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej – Eurofit opracowanego przez Radę Europy – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu, podpór leżąc przodem na przedramionach (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała, skok w dal z miejsca – służący pomiarowi skoczności i siły.

Niezwykle istotną kwestią pozostaje temat wyników wymienionych testów. Nie chodzi bowiem o porównywanie dzieci czy wprowadzanie między nimi niezdrowej rywalizacji. Wyniki nie wpłyną na oceny dzieci. MEN kładzie nacisk na fakt, że rozwój fizyczny i sprawność fizyczna uczniów klas I-III mają być diagnozowane oraz interpretowane. Interpretowane indywidualnie, w odniesieniu do danego dziecka, dodajmy.

REKLAMA

"Zwraca się uwagę na rozróżnienie pojęć diagnozowanie i ocenianie. Pomiary sprawności fizycznej powinny być wykorzystywane wyłącznie do wskazania mocnych i słabych stron sprawności fizycznej ucznia w celu planowania dalszego jej rozwoju" – wyraźnie zaznaczono w treści dokumentu.