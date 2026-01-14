Uniwersytet Warszawski
UW wydało pilny komunikat Fot. Shutterstock / Joaquin Ossorio Castillo

Uniwersytet Warszawski poinformował o stwierdzonych przypadkach wirusowego zapalenia wątroby typu A (WZW A) na terenie uczelni. Władze UW apelują do studentów i pracowników o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie zasad higieny oraz reagowanie na wszelkie niepokojące objawy. Opublikowano szczegółowe zalecenia, których celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia.

"W związku z otrzymaną informacją o przypadkach zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A (HAV) na terenie UW, prosimy o podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na naszej Uczelni poprzez ograniczenie szerzenia się zakażenia” – czytamy w oficjalnym komunikacie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczelnia podkreśla, że komunikat ma charakter prewencyjny i dotyczy zarówno pracowników, jak i studentów wszystkich jednostek organizacyjnych UW.

Czym jest wirusowe zapalenie wątroby typu A?

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A), potocznie nazywane "żółtaczką pokarmową", to choroba zakaźna wywoływana przez wirus HAV z rodziny Picornaviridae. Zakażeniu może ulec każda osoba nieuodporniona.

HAV przenosi się głównie drogą fekalno-oralną – przez brudne ręce, skażone powierzchnie, spożycie żywności lub wody z niepewnego źródła, a także poprzez kontakt sek*ualny. Objawy choroby mogą pojawić się od 2 do 6 tygodni po zakażeniu, co znacząco utrudnia szybkie wykrycie źródła infekcji.

Do najczęstszych symptomów wirusowego zapalenia wątroby typu A należą m.in. silne zmęczenie, gorączka, nudności, bóle brzucha, brak apetytu, ciemny mocz, jasny stolec oraz zażółcenie skóry i białek oczu.

Zółtaczka pokarmowa na UW. Uniwersytet Warszawski wdraża specjalne środki

W komunikacie UW wskazano konkretne środki, które mają zostać wdrożone w jednostkach organizacyjnych oraz miejscach zakwaterowania. Uczelnia zaleca m.in.:

  • zwielokrotnione czynności dezynfekcyjne w przestrzeniach wspólnych, szczególnie w toaletach, pokojach socjalnych, na klamkach, poręczach i innych często dotykanych powierzchniach;
  • stałe uzupełnianie mydła, ręczników papierowych i środków dezynfekcyjnych;
  • wprowadzenie wzmożonego nadzoru sanitarnego;
  • postępowanie zgodnie z aktualnymi zaleceniami Sanepidu;
  • ścisłą współpracę z Inspektoratem BHP i OP UW.

    • Uczelnia apeluje również do wszystkich osób przebywających na terenie UW o uważną obserwację swojego stanu zdrowia przez okres sześciu tygodni oraz o rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny. W przypadku wystąpienia objawów sugerujących zakażenie HAV należy:

    1. nie przychodzić na zajęcia ani do pracy,
    2. skontaktować się z lekarzem POZ, informując o możliwym kontakcie z wirusem,
    3. poinformować mailowo swoją jednostkę organizacyjną UW, bez podawania danych medycznych.

    Dodatkowo zaleca się dokładne mycie rąk (co najmniej 20–30 sekund), unikanie korzystania ze wspólnych naczyń i sztućców oraz używanie dostępnych środków dezynfekcyjnych. Uniwersytet Warszawski przypomina także o możliwości wykonania odpłatnych szczepień ochronnych przeciwko WZW A, które – nawet po narażeniu – mogą zapobiec zachorowaniu lub złagodzić jego przebieg.

    "Bezpieczeństwo nie ma ceny i w związku z tym prosimy o wspólne działanie, które pozwoli skutecznie ograniczyć ryzyko szerzenia się zakażeń" – podkreślono w komunikacie UW.

