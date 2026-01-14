Chaos i krwawe protesty w Iranie. Najważniejsze pytanie o decyzję Trumpa

Totalny dramat i chaos w Iranie. Władze brutalnie tłumią trwające od grudnia protesty, a świat obserwuje tę gigantyczną eskalację przemocy. W ciągu dwóch tygodni zginęło prawdopodobnie tysiące osób, a to zapewne nie koniec, bo Iran zapowiada egzekucje wrogów reżimu. Co wywołało demonstracje i jak to wszystko może się zakończyć? Jaką rolę odegrają Stany Zjednoczone? Na te pytania odpowiadamy w najnowszym commentary.

Liczby, które spływają z różnych źródeł, pokazują skalę okrucieństwa. Według amerykańskiej organizacji obrońców praw człowieka, od czasu rozpoczęcia przez Iran brutalnych represji w celu stłumienia protestów w zeszłym miesiącu, zginęło prawie 2500 protestujących. Aresztowano ponad 18 000 osób. Inne źródła wskazują, że manifestacje mają o wiele bardziej krwawe skutki.

W tym materiale odpowiadamy na pytania:

Co wywołało masowe protesty w Iranie? Ile osób mogło naprawdę zginąć? Dlaczego władze odcięły kraj od internetu? Jaką rolę odgrywają Stany Zjednoczone i Donald Trump? Czy grozi nam międzynarodowa interwencja? Kim jest Reza Pahlawi i dlaczego protestujący skandują jego imię? Jaką postawę przyjmują Rosja i Chiny?

Protesty objęły wszystkie prowincje kraju, a skandowane hasła są bezpośrednio wymierzone w najwyższych przywódców Iranu. Władza zapowiada surowe kary, w tym możliwość egzekucji zatrzymanych demonstrantów.

