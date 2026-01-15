NASA ewakuowała Międzynarodową Stację Kosmiczną. To pierwsza taka akcja

NASA przeprowadziła pierwszą ewakuację z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Fot. X / NASA

NASA przeprowadziła pierwszą ewakuację z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na Ziemię sprowadzono czterech astronautów. Jeden z nich pilnie potrzebował opieki medycznej.

NASA, agencja rządu Stanów Zjednoczonych odpowiedzialna za narodowy program lotów kosmicznych, zorganizowała pierwszą ewakuację medyczną z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która orbituje na wysokości około 408 km nad powierzchnią Ziemi. To pierwsza taka akcja w historii funkcjonującej 25 lat ISS.

Ewakuacja na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. NASA sprowadziła chorego astronautę na Ziemię

Na pokładzie kapsuły Crew Dragon, która odłączyła się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w środę około godz. 23:20 czasu polskiego, znaleźli się dwaj astronauci z USA, a także japoński kosmonauta oraz Rosjanin.

Crew Dragon wylądowała w czwartek nad ranem na Oceanie Spokojnym (w okolicach San Diego). Jeden z członków załogi Crew-11 jest chory, jednak NASA nie ujawniła jego tożsamości. Wiadomo, że obecnie stan zdrowia kosmonauty jest stabilny.

"To była celowa decyzja, aby umożliwić przeprowadzenie odpowiednich badań medycznych na Ziemi, gdzie dostępny jest pełen zakres możliwości diagnostycznych" –napisał w mediach społecznościowych dowódca stacji kosmicznej Mike Fincke.

Jak podaje amerykańska agencja prasowa Associated Press, ​​nie wiadomo jeszcze, jak szybko astronauci zostaną przetransportowana z Kalifornii do miasta Houston w Teksasie, gdzie swoją siedzibę ma Centrum Kosmiczne im. Johnsona.

Przypomnijmy, że członkami załogi Crew-11, której misja rozpoczęła się w sierpniu ubiegłego roku, należą Zena Cardman, Michael Fincke, Kimiya Yui oraz Oleg Płatonow. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej pozostało trzech kosmonautów z misji Sojuz MS-28.

Sytuację skomentował nowy administrator NASA, Jared Isaacman, założyciel Draken International. "Zdrowie i dobre samopoczucie naszych astronautów zawsze było i będzie naszym najwyższym priorytetem" – czytamy w jego oświadczeniu.

Kolejną misją, która ma dotrzeć na Międzynarodową Stację Kosmiczną, będzie Crew-12. Załoga odbędzie podróż do ISS w połowie lutego bieżącego roku.

