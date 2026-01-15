Piotr Kędzierski wystąpi w "Tańcu z gwiazdami". Fot. YouTube / WojewódzkiKędzierski

Produkcja "Tańca z gwiazdami" właśnie ogłosiła, że uczestnikiem nowej edycji będzie dziennikarz Piotr Kędzierski. W komentarzach momentalnie pojawiły się głosy pełne podeksytowania, a niektórzy aż niedowierzali. Jednak to niejedyne nazwisko, które zaskakuje.

REKLAMA

"Taniec z gwiazdami" to program rozrywkowy, który w ostatnim czasie przeżywa na nowo kolejne lata swojej świetności. Miliony śledziły ubiegłoroczną edycję, w której wygrał znany influencer Mikołaj "Bagi" Bagiński. Tymczasem produkcja szykuje się do kolejnej edycji i stopniowo ogłasza, kto tym razem pokaże swoje popisy na parkiecie.

Piotr Kędzierski w "Tańcu z gwiazdami"

Z najnowszego komunikatu wynika, że wśród gwiazd nowej odsłony show znalazł się Piotr Kędzierski – doświadczony dziennikarz, prezenter telewizyjny i radiowy. Swego czasu był dyrektorem kreatywnym w newonce.radio. Ma na swoim koncie także współpracę z 4fun.tv. W TVP prowadził program "Lubię to" i był jednym z gospodarzy formatu "Bitwa na głosy".

Aktualnie najbardziej kojarzony jest z podcastu, który współprowadzi w Onecie z Kubą Wojewódzkim. Za kulisami mówi się, że "Kędzior ma być maskotką tej edycji Tańca z gwiazdami".

REKLAMA

Pytany przez Plejadę, jak czuje się przed startem programu, przyznał, że "mózg jest gotowy, ale ciało jeszcze o tym nie wie". I dodał, że taniec w jego wieku to "sport ekstremalny". Warto jednak nadmienić, że Kędzierski ma zaledwie 43 lata.

Zaskakujących nazwisk nie brakuje

Oprócz niego w "TzG" oficjalnie wezmą udział: aktor Matuesz Pawłowski znany z roli Kacpra w "rodzince.pl" oraz aktorka Małgorzata Potocka. Natomiast nieoficjalnie mówi się, że wśród uczestników będą też: Sebastian Fabijański, Piotr Głowacki z żoną Agnieszką, Kamil Nożyński, Joanna Kulig czy Gosia Andrzejewicz, a z influencerów Jasper oraz Natsu.

REKLAMA