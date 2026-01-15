Produkcja "Tańca z gwiazdami" właśnie ogłosiła, że uczestnikiem nowej edycji będzie dziennikarz Piotr Kędzierski. W komentarzach momentalnie pojawiły się głosy pełne podeksytowania, a niektórzy aż niedowierzali. Jednak to niejedyne nazwisko, które zaskakuje.
"Taniec z gwiazdami" to program rozrywkowy, który w ostatnim czasie przeżywa na nowo kolejne lata swojej świetności. Miliony śledziły ubiegłoroczną edycję, w której wygrał znany influencer Mikołaj "Bagi" Bagiński. Tymczasem produkcja szykuje się do kolejnej edycji i stopniowo ogłasza, kto tym razem pokaże swoje popisy na parkiecie.
Piotr Kędzierski w "Tańcu z gwiazdami"
Z najnowszego komunikatu wynika, że wśród gwiazd nowej odsłony show znalazł się Piotr Kędzierski – doświadczony dziennikarz, prezenter telewizyjny i radiowy. Swego czasu był dyrektorem kreatywnym w newonce.radio. Ma na swoim koncie także współpracę z 4fun.tv. W TVP prowadził program "Lubię to" i był jednym z gospodarzy formatu "Bitwa na głosy".
Aktualnie najbardziej kojarzony jest z podcastu, który współprowadzi w Onecie z Kubą Wojewódzkim. Za kulisami mówi się, że "Kędzior ma być maskotką tej edycji Tańca z gwiazdami".
Pytany przez Plejadę, jak czuje się przed startem programu, przyznał, że "mózg jest gotowy, ale ciało jeszcze o tym nie wie". I dodał, że taniec w jego wieku to "sport ekstremalny". Warto jednak nadmienić, że Kędzierski ma zaledwie 43 lata.
Zaskakujących nazwisk nie brakuje
Oprócz niego w "TzG" oficjalnie wezmą udział: aktor Matuesz Pawłowski znany z roli Kacpra w "rodzince.pl" oraz aktorka Małgorzata Potocka. Natomiast nieoficjalnie mówi się, że wśród uczestników będą też: Sebastian Fabijański, Piotr Głowacki z żoną Agnieszką, Kamil Nożyński, Joanna Kulig czy Gosia Andrzejewicz, a z influencerów Jasper oraz Natsu.
Zaskakujących nazwisk więc nie brakuje. Co więcej, do "TzG" po latach ma wrócić tancerz Stefano Terrazzino. To również na razie tylko zakulisowe doniesienia. Czekajmy więc na oficjalnie ogłoszenia produkcji.
Zobacz także