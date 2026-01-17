"The Madison" to nowy serial ze świata "Yellowstone". W jednej z głównych ról Michelle Pfeiffer Fot. materiały prasowe / Paramount+

Choć flagowe "Yellowstone" dobiegło końca, uniwersum stworzone przez Taylora Sheridana ani myśli zwalniać. Wręcz przeciwnie – przed widzami kolejna odsłona neowesternu, tym razem z Michelle Pfeiffer i Kurtem Russellem na pierwszym planie. Nowy serial zatytułowany "The Madison" właśnie otrzymał oficjalną datę premiery oraz pierwsze zdjęcia.

Serial "The Madison" to kolejna współczesna produkcja osadzona w świecie "Yellowstone", choć – przynajmniej na razie – nie wiadomo jeszcze, czy i w jaki sposób nowi bohaterowie są powiązani z rodziną Duttonów.

O czym będzie "The Madison"? To nowy serial ze świata "Yellowstone"

Produkcja była dotąd ściśle strzeżoną tajemnicą, ale Paramount+ ujawniło teraz więcej szczegółów fabularnych. Serial opisywany jest jako "pełne emocji studium żałoby i ludzkiej więzi", a jednocześnie "głęboka historia miłosna opowiedziana poprzez bardzo osobisty dramat rodzinny o odporności psychicznej i przemianie".

Paramount+ określa "The Madison" mianem "najbardziej intymnego dzieła Taylora Sheridana do tej pory". Akcja serialu rozgrywa się "w dwóch odrębnych światach – w pięknym krajobrazie Montany oraz w tętniącym energią Manhattanie – badając więzi, które łączą rodziny".

Fabuła skupia się na rodzinie Clyburnów, nowojorskiej rodzinie, która trafia do doliny rzeki Madison w środkowej Montanie. Na jej czele stoi Stacy Clyburn, grana przez trzykrotnie nominowaną do Oscara Michelle Pfeiffer – matriarchini próbująca odnaleźć się w nowej rzeczywistości po osobistej tragedii.

U jej boku zobaczymy kolejną gwiazdę Hollywood – Kurta Russella, a w obsadzie znaleźli się także m.in. Beau Garrett, Elle Chapman, Patrick J. Adams, Amiah Miller, Alaina Pollack, Ben Schnetzer, Kevin Zegers, Rebecca Spence, Danielle Vasinova oraz Matthew Fox.

"The Madison" zadebiutuje w USA w sobotę, 14 marca na Paramount+, ale polska data premiery na SkyShowtime nie jest jeszcze znana. Serial będzie liczył sześć odcinków i jeszcze przed premierą został wznowiony na drugi sezon.

"Yellowstone" to serial, który zmienił telewizję

Choć "Yellowstone" było emitowane w latach 2018-2024, jego wpływ na popkulturę trudno przecenić. Serial Taylora Sheridana nie tylko stał się jednym z największych telewizyjnych hitów ostatnich lat, ale też rozpoczął modę na neowesterny.

Historia rodziny Duttonów, walczącej o zachowanie kontroli nad największym ranczem w Montanie, przyciągnęła miliony widzów i stworzyła fundament pod jedno z najambitniejszych telewizyjnych uniwersów ostatniej dekady.

"The Madison" dołącza do innych współczesnych kontynuacji świata Yellowstone. Wśród nich znajdują się czekające na premierę: "Marshals: A Yellowstone Story" CBS, w którym Luke Grimes ponownie wciela się w Kayce'a Duttona, oraz "Dutton Ranch" (roboczy tytuł), produkcja Paramount+ z Kelly Reilly i Colem Hauserem, powracającymi jako Beth Dutton i Rip Wheeler.

Uniwersum obejmuje również prequele: "1883" z Samem Elliottem, Timem McGrawem i Faith Hill oraz "1923" z Helen Mirren i Harrisonem Fordem. Ten drugi serial zakończył swój drugi – i najpewniej finałowy – sezon w ubiegłym roku. Kolejnym przystankiem w historii rodu Duttonów będzie zapowiedziana już seria "1944".

