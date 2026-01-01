2026 rok zapowiada się świetnie. Przynajmniej pod kątem seriali Fot. Kadry z seriali "Ród smoka" i "1670" / montaż: naTemat

Serialowo 2026 rok zaczął się z przytupem: finał "Stranger Things" to otwarcie, o jakim trudno było marzyć. A to dopiero początek. Przed nami dwanaście miesięcy wypełnionych głośnymi powrotami, ambitnymi nowościami i premierami, które już teraz rozpalają wyobraźnię widzów. Wybraliśmy kilkadziesiąt najciekawszych propozycji – polskich i zagranicznych, od wielkich streamingowych hitów po kameralne tytuły, które mogą pozytywnie zaskoczyć. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 2026 będzie rokiem naprawdę świetnej telewizji.

Nie wszystkie seriale mają jeszcze potwierdzoną datę premiery w Polsce. Te tytuły, których harmonogram został już ogłoszony, uporządkowaliśmy chronologicznie, by łatwiej było zaplanować seanse. Na inne... wciąż czekamy. Jesteście też ciekawi filmowych premier 2026 roku? Znajdziecie je tutaj.

Premiery seriali w 2026 roku

Warto pamiętać, że podajemy daty premier, co w większości przypadków oznacza start emisji – kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień. Wyjątkiem są oryginalne produkcje Netflixa, gdzie data premiery zazwyczaj oznacza udostępnienie całego sezonu naraz (lub – jak w przypadku "Bridgertonów" – jego pierwszej części).

The Pitt, 2. sezon (8 stycznia na HBO Max)

Telewizyjna rewelacja i serial medyczny nowej generacji, czyli "The Pitt" z Noahem Wylem powraca. Znów zostaniemy wrzuceni w sam środek dyżuru na pogotowiu w Pittsburghu i znów nie będziemy mogli złapać oddechu.

Zwłaszcza że tym razem – 10 miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu – akcja rozgrywa się w weekend 4 lipca, (Dzień Niepodległości). Łatwo sobie wyobrazić, że dla szpitali to czas wyjątkowo intensywny: fajerwerki, rodzinne grille i alkoholowe wybryki oznaczają prawdziwe oblężenie oddziałów ratunkowych. Lekarze raczej sobie nie odpoczną.

Klangor, 2. sezon (9 stycznia na CANAL+)

Po pięciu latach powraca kryminalny hit "Klangor", ale z zupełnie nową historią. Tym razem zamiast Arkadiusza Jakubika – Magdalena Czerwińska i Małgorzata Gorol. Opowieść – znowu osadzona w Świnouściu – skupi się na kobiecie, która po 15 latach emigracji wraca do Polski, by odbudować więź z córką, lecz ta znika w tajemniczych okolicznościach.

Nocny recepcjonista, 2. sezon (11 stycznia na Prime Video)

Thriller szpiegowski z Tomem Hiddlestonem i Hugh Lauriem na podstawie powieści Johna le Carré był fenomenem 2016 roku i w końcu (po 10 latach!) doczekaliśmy się drugiego sezonu. Obok Hiddlestona, powracającego w roli brytyjskiego agenta wywiadu Jonathana Pine'a, na ekranie ponownie pojawi się laureatka Oscara Olivia Colman jako jego współpracowniczka, Angela Burr.

Branża, 4. sezon (11 stycznia na HBO Max)

Uwielbiana "Branża" wraca z czwartym sezonem, który zapowiada się jako kolejny etap poważnych zmian dla bohaterów. Nowa odsłona obejdzie się bez jednej z kluczowych postaci – Roberta Spearinga granego przez Harry'ego Lawteya – ale intryg zdecydowanie nie zabraknie.

Po tym, jak twórcy w poprzednim sezonie wyprowadzili akcję daleko poza Pierpoint & Co., losy Harper, Yasmin, Rishiego i Erica stoją na życiowym zakręcie. W nowych odcinkach zobaczymy także powracających Kita Haringtona i Miriam Petche, a obsadę wzmocnią m.in. Max Minghella, Kal Penn i Kiernan Shipka.

Rycerz siedmiu królestw (18 stycznia na HBO Max)

Kolejny spin-off "Gry o tron", ale "Rycerz siedmiu królestw" będzie historią w zupełnie innym stylu. Oparty na opowiadaniach o Dunku i Jaju autorstwa George'a R.R. Martina, opowie o przygodach błędnego rycerza ser Duncana Wysokiego, który podróżuje po Westeros razem ze swoim giermkiem. Jego akcja rozgrywa się 90 lat przed serialem-matką, kiedy smoki i magia są zaledwie mglistymi wspomnieniami.

Wonder Man (27 stycznia na Disney+)

"Wonder Man" to nowy miniserial Marvela przygotowany dla Disney+, osadzony w uniwersum MCU. W roli głównej występuje Yahya Abdul-Mateen II jako Simon Williams – aktor próbujący odnaleźć się w branży filmowej w świecie pełnym superbohaterów. Twórcy zapowiadają serial jako hołd dla kina, aktorstwa i samego Hollywood, a szczegóły fabuły na razie są owiane tajemnicą. Do obsady powracają znani z MCU Arian Moayed jako agent Cleary oraz Ben Kingsley w roli Trevora Slattery'ego.

Terapia bez trzymanki, 3. sezon (28 stycznia na Apple TV)

"Terapia bez trzymanki" wraca z trzecim sezonem na Apple TV+, a wraz z nim Jimmy (Jason Segel), Paul (Harrison Ford) i Gaby (Jessica Williams), gotowi na kolejną rundę niekonwencjonalnej psychoanalizy i prób "pójścia naprzód". Po emocjonalnym finale drugiej serii, zakończonym świątecznym montażem i ważnym aktem wybaczenia, bohaterowie będą mierzyć się z konsekwencjami swoich decyzji.

Bridgertonowie, 4. sezon (29 stycznia na Netflix)

Powraca nasz ulubiony kostiumowy romans, a tym razem pora na Benedicta Bridgertona (Luke Thompson), drugiego syna w rodzinie, który odnajdzie miłość w Sophie Baek (Yerin Ha). Fabuła będzie przypominała Kopciuszka, a para spotka się na balu maskowym, dlatego romantycy i romantyczki, szykujcie się. Naszych ulubionych bohaterów i "momentów" oczywiście nie zabraknie.

Prawnik z Lincolna, 4. sezon (5 lutego na Netflix)

"Prawnik z Lincolna" jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Popularny serial prawniczy Davida E. Kelleya doczeka się kolejnego sezonu, który przeniesie na ekran wydarzenia z powieści "The Law of Innocence" Michaela Connelly'ego – szóstej części bestsellerowego cyklu o Mickey'u Hallerze. Nowa odsłona będzie składać się z dziesięciu odcinków i ponownie skupi się na losach charyzmatycznego adwokata z Los Angeles. W głównej roli powróci Manuel Garcia-Rulfo.

Nocny agent, 3. sezon (19 lutego na Netflix)

Hit Netfliksa "Nocny agent" powraca z trzecim sezonem, w którym Peter Sutherland (Gabriel Basso) trafia na trop międzynarodowej siatki brudnych pieniędzy i musi jednocześnie umykać wynajętym zabójcom. Po raz pierwszy będzie działał bez Rose Larkin, a jego sojuszniczką zostanie bezkompromisowa dziennikarka grana przez Genesis Rodriguez. W nowych odcinkach do obsady dołączają także m.in. Stephen Moyer, David Lyons i Jennifer Morrison.

Paradise, 2. sezon (23 lutego na Disney+)

Polityczny thriller "Paradise" wraca z drugim sezonem na Hulu, przenosząc akcję na powierzchnię, gdzie Xavier (nominowany do Oscara Sterling K. Brown) rozpoczyna desperackie poszukiwania swojej żony Teri. Trzy lata po apokaliptycznym wydarzeniu, uznawanym za koniec cywilizacji, bohater odkrywa, że istnieją ocaleni, a podziemny świat, który pomagał budować, skrywa znacznie więcej tajemnic. Nowa seria wprowadzi też świeże postacie, w tym bohaterkę graną przez Shailene Woodley.

Młody Sherlock (4 marca na Prime Video)

"Młody Sherlock" opowie o początkach kariery najsłynniejszego detektywa świata stworzonego przez Arthura Conana Doyle'a. W tytułową rolę wciela się Hero Fiennes Tiffin (znany m.in. z serii "After"), a reżyserem i producentem wykonawczym serialu jest sam Guy Ritchie, twórca uwielbianych przez widzów filmów "Sherlock Holmes" z 2009 roku i "Sherlock Holmes: Gra cieni" z 2011 roku.

Akcja serialu rozgrywa się w Oksfordzie lat 70. XIX wieku oraz podczas zagranicznych podróży młodego Sherlocka Holmesa. To jeszcze nie słynny detektyw z Baker Street, lecz impulsywny i zbuntowany nastolatek, który dopiero odkrywa swoje możliwości. Gdy zostaje uwikłany w sprawę morderstwa i zaczyna walczyć o własną wolność, trafia na trop znacznie większej intrygi. To pierwsze śledztwo stanie się dla niego doświadczeniem, które na zawsze ukształtuje przyszłą legendę.

One Piece, 2. sezon (10 marca na Netflix)

Drugi sezon "One Piece", aktorskiej adaptacji uwielbianej mangi Eiichiro Ody, nosi tytuł "One Piece: Into the Grand Line". Jak zasugerowano w finale pierwszego sezonu, Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) i jego załoga Słomkowych Kapeluszy – Zoro, Nami, Usopp i Sanji – wyruszają w rejs ku Grand Line, legendarnej części oceanu, gdzie na każdym kroku czyhają niebezpieczeństwa i cuda, kontynuując poszukiwania legendarnego skarbu.

Scarpetta (11 marca na Prime Video)

"Scarpetta", serial kryminalny z Nicole Kidman w roli tytułowej oraz Jamie Lee Curtis, jest adaptacją bestsellerowej serii książek Patricii Cornwell. Bohaterka, Kay Scarpetta, to utalentowana patolożka sądowa, która wykorzystuje zaawansowane technologie kryminalistyczne, by rozwikływać tajemnice i rozwiązywać zagadki zbrodni.

Rooster (marzec na HBO Max)

"Rooster" to serial komediowy z niezrównanym Stevem Carellem w roli głównej, który opowie o skomplikowanej relacji ojca i córki (Charly Clive) na kampusie uniwersyteckim. W obsadzie znaleźli się także Danielle Deadwyler, Phil Duster, John C. McGinley i Lauren Tsai.

Znajomi i sąsiedzi, 2. sezon (3 kwietnia na Apple TV)

Nawet jeśli nie oglądaliście pierwszego sezonu "Znajomych i sąsiadów", to raczej wszyscy widzieliście klubową scenę z Jonem Hammem, która pod koniec roku podbiła internet. A to już dobry powód, żeby zapoznać się z tym amerykańskim serialem.

Coop (Hamm) wychodzi cało z oskarżenia o morderstwo i nadal ukrywa swoje podwójne życie złodzieja okradającego bogatych sąsiadów. Zamiast wrócić do świata finansów, bohater coraz śmielej brnie w przestępczą rutynę. Sytuację komplikuje pojawienie się nowego sąsiada, granego przez Jamesa Marsdena, który może doprowadzić do jego demaskacji.

The Boys, 5. sezon (8 kwietnia na Prime Video)

Piąty sezon "The Boys" będzie niestety ostatnim, a to oznacza ostateczne starcie z zepsutym do szpiku kości Homelanderem (Anthony Starr). Znając ten serial, finał naprawdę będzie ostry i bezkompromisowy. A dla fanów kultowego "Supernatural" niespodzianka – po sześciu latach znowu zobaczymy na ekranie Jensena Acklesa i Jareda Padaleckiego.

Margo jest spłukana (15 kwietnia na Apple TV)

Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nick Offerman, Nicole Kidman – sama obsada robi wrażenie. Serial powstał na podstawie bestsellerowej powieści Rufi Thorpe, w której tytułowa bohaterka, samotna matka, zakłada konto na OnlyFans, by jakoś utrzymać się na powierzchni.

Widow's Bay (29 kwietnia na Apple TV)

"Widow’s Bay" to mieszanka horroru i czarnej komedii, osadzona w odizolowanym miasteczku na wyspie u wybrzeży Nowej Anglii. Choć na pierwszy rzut oka panuje tam senny spokój, miejsce od lat owiane jest złą sławą.

Sceptyczny burmistrz postanawia zignorować lokalne przesądy i tchnąć życie w wymierającą społeczność, zamieniając ją w turystyczną atrakcję. Plan początkowo okazuje się sukcesem, ale wraz z napływem gości zaczynają odżywać dawne legendy, które wcale nie były tylko niewinnymi opowieściami. W głównej roli Matthew Rhys.

Euforia, 3. sezon (kwiecień na HBO Max)

W 3. sezonie "Euforii", na który widzowie czekali prawie cztery lata, nieokrzesani bohaterowie na dobre opuszczą szkołę, by wkroczyć w brutalną dorosłość. Niektóre postaci zdobędą już dyplomy na studiach i rozpoczną pracę w showbiznesie, inne będą szykować się do stanięcia na ślubnym kobiercu, a jeszcze inne (na ciebie patrzymy, Rue) będą starały się po prostu przetrwać. W nadchodzących odcinkach powrócą m.in. Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Alexa Demie i Maude Apatow.

Outlander, 8. sezon (wiosna na Netflix)

Polskiej premiery jeszcze nie ma, ale zagraniczni fani będą oglądać finałowy sezon "Outlandera" już od 8. marca na Starz – najprawdopodobniej Polki i Polacy wrócą więc do swojego ulubionego świata wiosną.

Historia miłości Claire (Caitriona Balfe) i Jamiego (Sam Heughan) dobiegnie końca po 12 latach. Przypomnijmy, że w poprzednim rozdziale para została wrzucona w wir wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Teraz konflikt powoli wkrada się do życia mieszkańców Fraser's Ridge w Karolinie Północnej.

Testamenty (wiosna na Disney+)

"Opowieść podręcznej" może i się skończyła, ale to wcale nie koniec. "Testamenty", oparte na nagradzanej powieści Margaret Atwood o tym samym tytule, rozgrywają się w dystopijnej teokracji Gileadu. Serial będzie osadzony kilka lat po wydarzeniach z "Opowieści podręcznej i opowie historię dojrzewania nowego pokolenia młodych kobiet, które muszą zmierzyć się z ponurą przyszłością, jaka je czeka.

Ann Dowd powróci w roli ciotki Lydii, a główną rolę zagra gwiazda "Jednej bitwy po drugiej" Chase Infiniti, która wcieli się w Agnes (a właściwie Hannah), starszą córkę June Osbourne z "Opowieści podręcznej". Premiera na Hulu w kwietniu, ale nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie zobaczymy serial w Polsce.

Ród smoka, 3. sezon (lato na HBO Max)

Taniec Smoków, czyli wojna domowa Targaryenów, rozpocznie się na dobre, a zwolennicy Rhaenyry Targaryen (czarni) zmierzą się z poplecznikami Aegona II (zielonymi) na śmierć i życie. Czekają nas spektakularne bitwy, sporo politycznego knucia i dużo akcji. Na szczęście nie będzie to koniec, bo HBO już zapowiedziało czwarty sezon "Rodu smoka".

Lupin, 4. sezon (jesień na Netflix)

Wraca nasz ulubiony złodziej. Bystry i sprytny Assane Diop (Omar Sy), inspirowany słynnym Arsènem Lupinem, francuskim dżentelmenem-włamywaczem, już okradł Luwr i luksusowy butik, a teraz szykuje się do kolejnego skoku. Szczegóły fabuły na razie nie są znane, a Netflix zapowiedział premier na jesień.

Bunt (2026 rok na Netflix)

Fot. Netflix

Reżyserują Mateusz Rakowicz i Marek Lechki, a w rolach głównych zobaczymy Borysa Szyca i Filipa Pławiaka. Serial inspirowany prawdziwymi wydarzeniami opowiada o byłych współwięźniach stojących po przeciwnych stronach konfliktu, którzy próbują powstrzymać masakrę podczas największego buntu więziennego w historii Polski. Netflix nie potwierdził jeszcze daty premiery, ale raczej można się jej spodziewać w 2026 roku.

The Fall and Rise of Reggie Dinkins (2026 rok)

Tracy Morgan, Tina Fey i Robert Carlock, którzy przez siedem sezonów tworzyli komediowe złoto w "Rockefeller Plaza 30" ponownie łączą siły przy nowym sitcomie NBC. W "The Fall and Rise of Reggie Dinkins" Morgan wciela się w upadłego byłego futbolistę, który, chcąc odzyskać sympatię fanów i szacunek rodziny, zatrudnia reżysera filmów dokumentalnych (Daniel Radcliffe), by odbudował jego wizerunek.

Serial stworzyli Carlock i Sam Means (twórcy "30 Rock" i "Unbreakable Kimmy Schmidt"), a Fey jest producentką wykonawczą. Amerykańska premiera już 23 lutego na NBC, ale nie wiadomo, kiedy obejrzymy ten komediowy serial w Polsce.

Hoży doktorzy (2026 rok)

Po latach rozmów, ekipa kultowych "Scrubs" ("Hoży doktorzy") postanowiła ponownie połączyć siły przy reaktywacji serialu na ABC. Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, John C. McGinley i Judy Reyes wracają w swoich kultowych rolach, a twórca serialu, Bill Lawrence, pełni funkcję producenta wykonawczego. Choć serialowe reaktywacje różnie wychodzą, to pozostaje nadzieja, że nowe odcinki nie zniszczą kultowego dziedzictwa oryginału.

Marshals: A Yellowstone Story (2026 rok na SkyShowtime)

Sequel "Yellowstone" o Kaycem Duttonie (Luke Grimes), synu Johna Duttona (Kevin Costner), który dołącza do jednostki szeryfów federalnych w Montanie. Premiera w USA już 1 marca na CBS, ale polska nie jest jeszcze znana. SkyShowtime, który posiada prawa do "Yellowstone" w Polsce, też na razie nie ujawnił oficjalnych planów.

Malcolm In The Middle: Life's Still Unfair (2026 rok na Disney+)

Po 20 latach Frankie Muniz i cała rodzina wracają na ekran w kontynuacji sitcomu "Zwariowany świat Malcolma" o tytułowym chłopcu-geniuszu. Malcolm (Muniz) mieszka ze swoją córką Leah (Keeley Karsten) i partnerką Tristan (Kiana Madeira), ale wraca do domu swoich rodziców – Hala (Bryan Cranston) i Lois (Jane Kaczmarek) – by wspólnie uczcić 40. rocznicę ślubu. Premiera na Hulu 10 kwietnia, ale na razie nie wiadomo co z Polską.

1670, 3. sezon (2026 rok na Netflix)

Jedna z najlepszych polskich komedii ostatnich lat doczeka się trzeciego sezonu. Wrócimy do Adamczychy, ale finał ostatniej odsłony sugeruje, że nie tylko tam, bo Adamczewscy rozpierzchli się po świecie. Jedno jest pewne: czeka nas dużo humoru, absurdu i gatunkowych eksperymentów. Na ekran powrócą ulubieni bohaterowie na czele z Bartłomiejem Topą jako Janem Pawłem i Katarzyną Herman jako Zofią.

Awatar: Ostatni władca wiatru, 2. sezon (2026 rok na Netflix)

Podróż Aanga w opanowaniu czterech żywiołów będzie kontynuowana w drugim sezonie aktorskiej wersji "Awatar: Ostatni władca wiatru". Drugi sezon skupia się przede wszystkim na żywiole ziemi – Aang (Gordon Cormier) znajdzie nauczyciela w postaci Ślepej Bandytki, czyli Toph Beifong.

Elle (2026 rok na Prime Video)

"Elle" to prequel kultowej "Legalnej blondynki", który cofnie widzów do licealnych lat Elle Woods, zanim podbiła Harvard i popkulturę. Serial, tworzony przez Reese Witherspoon (czyli oryginalną Elle Woods) i jej studio Hello Sunshine, pokaże nastoletnie zmagania bohaterki. W rolę młodszej Elle wciela się Lexi Minetree.

Outer Banks, 5. sezon (2026 rok na Netflix)

"Outer Banks" wraca na Netflix w piątym i ostatnim sezonie, w którym Pogues wyruszają na ostatnią przygodę pełną poszukiwań skarbów. John B. (Chase Stokes), Sarah (Madelyn Cline), Kiara (Madison Bailey), Pope (Jonathan Daviss) i Cleo (Carlacia Grant), wspierani przez dawnego wroga Rafe'a (Drew Starkey), będą też szukać sprawiedliwości za śmierć JJ-a (Rudy Pankow), zabitego przez swojego biologicznego ojca w finale czwartej serii.

Pionek (2026 rok na SkyShowtime)

Po sukcesie "Ślebody" powstanie jej kontynuacja. Nie będzie to jednak klasyczny drugi sezon, lecz nowy serial pod tytułem roboczym "Pionek", oparty na drugiej części kryminałów Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej i Michała Kuźmińskiego. Nowe odcinki przeniosą akcję z Podhala na Górny Śląsk, gdzie rozegra się kolejna mroczna sprawa Anki Serafin (Maria Dębska) i Bastiana Strzygonia (Maciej Musiał).

Punktem wyjścia będzie zabójstwo studentki Politechniki Śląskiej w gliwickim parku, które przywoła widmo dawnego seryjnego mordercy kobiet z regionu – właśnie wychodzącego na wolność. Czy Śląsk ma do czynienia z jego naśladowcą? Śledztwo Bastiana oraz wywiad Anki z legendarnym "wampirem" odsłonią sekrety, które nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego.

Rywale, 2. sezon (2026 rok na Disney+)

"Rywale" powrócą z drugim sezonem, ponownie zabierając widzów do świata brytyjskiej telewizji lat 80., gdzie władza, ambicja i pożądanie idą ze sobą w parze. Serial, oparty na powieści Jilly Cooper, ponownie skupi się na bezwzględnej rywalizacji Ruperta Campbella-Blacka i lorda Baddinghama, której echo rozbrzmiewa w korytarzach niezależnej stacji Corinium.

W tle polityczne gry, biznesowe intrygi i zakazane romanse, rozgrywane w malowniczej scenerii Cotswolds. Do obsady wraca plejada gwiazd, w tym David Tennant, Aidan Turner i Katherine Parkinson.

Hacks, 5. sezon (2026 rok na HBO Max)

"Hacks", uwielbiany i wielokrotnie nagradzany serial, też kończy się w tym roku. A przynajmniej tak wynika z zapowiedzi twórców. Deborah Vance (Jean Smart) nadal broni swojej scenarzystki Avy (Hannah Einbinder), choć zerwanie kontraktu komplikuje jej plany. Do obsady dołączy Christopher Briney, znany z hitu "Tego lata stałam się piękna".

Pozłacany wiek, 4. sezon (2026 rok na HBO Max)

Po rekordowym sukcesie trzeciego sezonu "Pozłacanego wieku", który śledził losy bohaterów na przełomie XX wieku w Ameryce, czwarty sezon serialu HBO zapowiada się równie pasjonująco. Fabuła skupi się m.in. na relacji Marian (Louisa Jacobsen) i Larry’ego (Harry Richardson) oraz dynamicznym związku George'a Russella (Morgan Spector) i Berthy (Carrie Coon).

Nie zabraknie oczywiście kolejnych dramatów, choć Gladys (Taissa Farmiga) znalazła szczęście w aranżowanym małżeństwie z księciem Buckingham, a Peggy Scott (Denée Benton) otrzymała wymarzone oświadczyny od Dr. Kirklanda (Jordan Donica).

Lanterns (2026 rok na HBO Max)

"Lanterns" to nadchodzący amerykański serial superbohaterski oparty na komiksach DC, w którego centrum stoją Zielone Latarnie – Hal Jordan (Kyle Chandler) i John Stewart (Aaron Pierre). Produkcja HBO pokaże bohaterów badających morderstwo w sercu Ameryki, odkrywających przy tym mroczną tajemnicę.

Obok Chandlera i Pierre'a w obsadzie zobaczymy m.in. Kelly MacDonald i Nathana Filliona. Serial jest trzecią telewizyjną produkcją w ramach uniwersum DC (DCU) i zapowiada się jako mroczna opowieść o superbohaterach na Ziemi.

The Madison (2026 rok prawdopodobnie na SkyShowtime)

"The Madison" to nowa odsłona uniwersum "Yellowstone" i kolejny neo-western od Taylora Sheridana. Serial skupi się na rodzinie McIntoshów z Nowego Jorku, mieszkającej w dolinie rzeki Madison w centralnej Montanie. W jednej z głównych ról wystąpi Michelle Pfeiffer jako matka dwóch córek (Beau Garrett i Elle Chapman).

Grana przez Chapman Paige McIntosh rozkoszuje się nowojorskim stylem życia podtrzymywanym przez jej rodziców i męża Russella (Patrick J. Adams), inwestora bankowego. Z kolei Garrett wciela się w Abigail Reese, nowojorską matkę dwójki dzieci, która niedawno się rozwiodła. W obsadzie pojawią się także Kevin Zegers, Matthew Fox i Kurt Russell.

Dutton Ranch (2026 rok prawdopodobnie na SkyShowtime)

Kolejny spin-off "Yellowstone", które pozostaje kurą znoszącą złote jaja. "Dutton Ranch" skupi się na losach Beth Dutton (Kelly Reilly) i Ripa Wheelera (Cole Hauser). Serial pokaże ich codzienność na ranczu po wydarzeniach z głównej serii – nowe wyzwania, walkę o przyszłość Cartera oraz próbę zachowania rodzinnego dziedzictwa. W obsadzie, obok powracającego Finna Little'a, pojawią się także nowe nazwiska, m.in. Annette Bening, Ed Harris, Jai Courtney i Marc Menchaca.

Love Story (2026 rok)

Kolejna antologia Ryana Murphy'ego, twórcy "Potwora", "American Horror Story", "American Crime Story" i "American Sports Story". Tym razem bóg amerykańskiej telewizji postawił na... miłość. "Love Story", wcześniej znane jako "American Love Story", opowie o tragicznej i niestety zbyt krótkiej relacji Johna F. Kennedy’ego Jr. (w tej roli debiutujący Paul Kelly) i Carolyn Bessette Kennedy (Sarah Pidgeon).

Serial ma skupić się na ich burzliwym romansie, medialnej obsesji na punkcie pary oraz katastrofie lotniczej w 1999 roku, w której oboje zginęli, mając zaledwie około 30 lat. Jackie Kennedy, matkę Johna, zagra Naomi Watts.

Half Man (2026 rok na HBO Max)

Twórca "Reniferka", fenomenu Netfliksa, jest tutaj praktycznie nie do poznania. Richard Gadd nabrał imponującej masy mięśniowej do swojego nowego serialu "Half Man" – brutalnego dramatu, w którym jego bohater ponownie spotyka się ze swoim bratem (Jamie Bell), długo po ich wybuchowej kłótni.

Serial, koprodukcja z BBC, zapowiada się bardzo intrygująco, a dodatkowe emocje budzi fakt, że prawa do niego kupiło HBO, o włos wyprzedzając Netfliksa. I umówmy się, każdy fan "Reniferka" czeka, co nagrodzony Emmy Gadd tym razem wymyśli.

Domek na prerii (2026 rok na Netflix)

Rodzina Ingallsów wraca na ekran w wyczekiwanej reaktywacji "Domku na prerii", ekranizacji uwielbianych, półautobiograficznych powieści Laury Ingalls Wilder. Serial, podobnie jak kultowa produkcja z lat 1974-1983, znowu połączy w sobie elementy rodzinnego dramatu, epickiej opowieści o przetrwaniu i historii powstawania Ameryki Zachodniej.

W nowych rolach zobaczymy Alice Halsey jako Laurę Ingalls, Luke'a Bracey'a jako Charlesa Ingallsa, Skywalkera Hughesa jako Mary Ingalls oraz Crosby'ego Fitzgeralda w roli Caroline Ingalls.

Potwór: Historia Lizzie Borden (2026 rok na Netflix)

Po trzech kontrowersyjnych sezonach antologii "Potwór" – poświęconych Jeffreyowi Dahmerowi, braciom Menendezom oraz Edowi Geinowi – czwarty sezon skupi się na Lizzie Borden, oskarżonej o zabójstwo swoich rodziców w 1892 roku. W tytułową rolę wciela się Ella Beatty, co jest pierwszym przypadkiem, gdy w serii Ryana Murphy'ego i Iana Brennana główną postacią jest kobieta. Charlie Hunnam, czyli Ed Gein z trzeciego sezonu, powraca jako ojciec Lizzie, Andrew Borden.

NOLA King (2026 rok na SkyShowtime)

Samuel L. Jackson po raz pierwszy w karierze zagra główną rolę w serialu telewizyjnym w "NOLA King". Spin-off "Tulsa King" na Paramount+ śledzi losy jego postaci, Russella Lee Washingtona Jr., którą poznaliśmy w trzecim sezonie produkcji z Sylvestrem Stallone (swoją drogą w 2026 roku doczekamy się też czwartego sezonu "TK").

Nowy serial pokaże, jak Russell zostaje wysłany do Tulsy przez nowojorską rodzinę przestępczą Renzetti, aby definitywnie rozprawić się z Dwightem Manfredim (Stallone). Zainspirowany tym, co Dwight osiągnął w Tulsie, i przekonany o sile drugich szans, Washington wraca do Nowego Orleanu – miasta, które opuścił 40 lat temu – by odbudować więzi z rodziną i przyjaciółmi oraz przejąć kontrolę nad miejscem, które zostawił za sobą.

Stranger Things: Opowieści z '85 (2026 rok na Netflix)

Nawet po emisji finału "Stranger Things" i przejściu braci Duffer do Paramount w kwietniu 2026 roku, serial i jego twórcy nadal będą obecni na Netfliksie. "Stranger Things: Opowieści z '85" to animowana seria, która podąża za oryginalnymi bohaterami w walce z nowymi potworami i próbami rozwiązania paranormalnej tajemnicy terroryzującej Hawkins zimą 1985 roku.

Biorąc pod uwagę, że aktorska wersja "Stranger Things" przez dziewięć lat biła rekordy oglądalności, ciekawie będzie sprawdzić, czy animacja również zdobędzie serca widzów.

Studio, 2. sezon (2026 rok na Apple TV)

Drugi sezon "Studia", jednego z najlepszych seriali 2025 roku, wraca w aurze wielkiego sukcesu – po tym, jak pierwsza odsłona zachwyciła (i zawstydziła Hollywood) oraz zdobyła aż 13 nagród Emmy, w tym statuetkę dla najlepszego serialu komediowego.

Seth Rogen, współtwórca, scenarzysta, reżyser i gwiazda produkcji, zapowiada jeszcze ostrzejszą satyrę na branżę filmową, tym razem z Sarah Polley w pokoju scenarzystów. Po tak spektakularnym debiucie wszystko wskazuje na to, że drugi sezon przyciągnie jeszcze więcej głośnych nazwisk w gościnnych rolach i ponownie stanie się jednym z najważniejszych serialowych wydarzeń roku.

Ted Lasso, 4. sezon (2026 rok na Apple TV)

Czwarty sezon "Teda Lasso" oficjalnie stał się faktem po miesiącach spekulacji i sygnałów, że hit Apple TV jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Jason Sudeikis powraca w tytułowej roli, a wraz z nim m.in. Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein i Brendan Hunt, do których dołączą nowi członkowie obsady.

Nadchodzące odcinki pokażą Teda w zupełnie nowej roli – trenera kobiecej drużyny piłkarskiej – co zapowiada świeży rozdział w jednej z najbardziej lubianych serialowych historii ostatnich lat.

Crystal Lake (2026 rok)

"Crystal Lake" to serialowy prequel kultowego "Piątku, trzynastego", który cofnie widzów do wydarzeń poprzedzających film z 1980 roku. W roli Pameli Voorhees występuje Linda Cardellini, a młodego Jasona Voorheesa gra Callum Vinson. Zamiast stawiać wyłącznie na krwawą jatkę, twórcy mają sięgać po klimat paranoicznych thrillerów lat 70. Showrunner, Brad Caleb Kane, ma już doświadczenie z horrorami – w końcu jest wpółtwórcą "To: Witajcie w Derry".

Blade Runner 2099 (2026 rok na Prime Video)

"Blade Runner 2099" to nowa odsłona kultowego uniwersum stworzonego w 1982 roku przez Ridleya Scotta na podstawie "Czy androidy śnią o elektrycznych owcach?" Philipa K. Dicka. Miniserial science fiction osadzony jest dekady po wydarzeniach z "Blade Runnera 2049" z 2017 roku.

W centrum historii znajduje się Olwen (laureatka Oscara Michelle Yeoh) – replikantka żyjąca w Los Angeles wciąż rządzonym przez korporacje, sztucznych ludzi i egzystencjalny niepokój. Próbując wyrwać się z tego świata, łączy siły z Corą (Hunter Schafer), a ich droga prowadzi w stronę spisku zagrażającego całemu miastu.

Znieczulenie (2026 na Netflix)

Fot. Netflix

Pierwszy polski serial medyczny Netfliksa, w reżyserii Łukasza Ostalskiego, to historia neurochirurga (Leszek Lichota), który po nieudanej operacji trafia do małego szpitala, by zacząć wszystko od nowa. Na ekranie pojawią się również Aleksandra Popławska, Karolina Gruszka i Dorota Kolak.

Zapowiada się murowany hit, choć Netflix nie potwierdził jeszcze daty premiery. Raczej można się jej jednak spodziewać w 2026 roku.

Spider-Noir (2026 rok na Prime Video)

"Spider-Noir" będzie serialem superbohaterskim w konwencji noir, osadzonym w alternatywnej wersji Nowego Jorku lat 30. XX wieku. Opowie historię starzejącego się prywatnego detektywa i jednocześnie superbohatera, który zmaga się z własną przeszłością.

W tytułowej roli Spider-Mana Noira występuje Nicolas Cage, powracający do tej postaci po animowanym "Spider-Man: Uniwersum". Serial stanowi część uniwersum Spider-Mana Sony (SSU), a w obsadzie znaleźli się także m.in. Lamorne Morris, Brendan Gleeson i Li Jun Li.

Stuart Fails to Save the Universe (2026 rok na HBO Max)

W kategorii dziwnych seriali w tym roku chyba nic nie pobije spin-offu "Teorii wielkiego podrywu". "Stuart Fails to Save the Universe" rozgrywa się po wydarzeniach z kultowego sitcomu i niespodziewanie skręca w stronę... przygodowego science fiction.

Ulubieniec fanów Stuart Bloom (Kevin Sussman) przypadkiem doprowadza do multiwersalnego chaosu, uruchamiając urządzenie skonstruowane przez Sheldona i Leonarda. Razem z Denise, Bertem i Barrym Kripkem musi poskładać rzeczywistość na nowo, po drodze trafiając na alternatywne wersje dobrze znanych bohaterów. Serial zapowiada się jako lekka, dość szalona komedia science fiction z kultowymi postaciami.

DTF St. Louis (2026 rok na HBO Max)

"DTF St. Louis" to mroczna komedia HBO o trójkącie miłosnym dorosłych bohaterów zmagających się z kryzysem wieku średniego, który doprowadzi do... śmierci jednego z nich. W głównych rolach wystąpią David Harbour, Jason Bateman i Linda Cardellini.

VisionQuest (2026 rok na Disney+)

"VisionQuest" to kolejny miniserial Marvela dla Disney+, który będzie spin-offem "WandaVision" i kolejną odsłoną MCU. Paul Bettany powraca w roli Visiona, a fabuła skupi się na jego dalszych losach oraz pytaniach o tożsamość, pamięć i świadomość – także w kontekście innych bytów opartych na sztucznej inteligencji. W obsadzie znaleźli się m.in. James Spader, T'Nia Miller i Emily Hampshire. Ośmioodcinkowa produkcja ma zadebiutować na Disney+ pod koniec 2026 roku.

Diuna: Proroctwo, 2. sezon (2026 rok na HBO Max)

Dla fanów "Diuny" 2026 rok zapowiada się świetnie: Oprócz trzeciej części filmowej sagi do widzów powróci także serial "Diuna: Proroctwo", prequel filmów Denisa Villeneuve'a i osadzony około 10 tysięcy lat przed ich akcją. Produkcja skupia się na narodzinach zakonu Bene Gesserit, który od wieków manipuluje losami polityki i religii we wszechświecie Diuny. W obsadzie drugiego, 8-odcinkowego sezonu pojawią się także nowe nazwiska, w tym Indira Varma, Ashley Walters i Tom Hollander.

Wśród nocnej ciszy (2026 rok na HBO Max)

Jan Holoubek po raz kolejny sięga po prawdziwe wydarzenia – po takich hitach jak "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", "Wielka woda" i "Heweliusz" dla Netfliksa, przyszedł czas na "Wśród nocnej ciszy" dla HBO Max. Data premiery nie została jeszcze ogłoszona, ale prawdopodobnie doczekamy się jej jeszcze w 2026 roku.

Sześcioodcinkowy serial true crime powstał na podstawie reportażu Wiesława Łuki „Nie oświadczam się”, opisującego tzw. zbrodnię połaniecką z 1976 roku – jedną z najbardziej wstrząsających spraw kryminalnych w powojennej historii Polski. Troje młodych ludzi – ciężarna kobieta, jej mąż i 13-letni brat – giną pod kołami autobusu w drodze na pasterkę. W lokalnej społeczności zapada zmowa milczenia, a rodzina nie wierzy w przypadek.

: