Donald Trump zainwestował co najmniej milion dolarów w obligacje Netflixa i Warner Bros. Discovery. Jak podaje magazyn Variety, prezydent USA zdecydował się na zakup w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia umowy przejęcia. Wcześniej Trump spotkał się w Białym Domu z Tedem Sarandosem, jednym z prezesów giganta streamingu.
Donald Trump kupił obligacje Netflixa i Warner Bros. Discovery o wartości co najmniej miliona dolarów – podaje portal Variety. Jak czytamy, prezydent USA "nabył papiery 12 i 16 grudnia". Tak wynika z danych opublikowanych w piątek przez Biały Dom. A konkretnie chodzi o deklarację majątkową Trumpa.
Trump wyczuł interes? Kupił obligacje Warner Bros.
Variety informuje, że do transakcji doszło w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy między firmami, na mocy której Netflix ma przejąć studia i działalność streamingową WBD.
"Trump nabył papiery Netflixa o wartości od 250 tys. do 500 tys. dolarów w dwóch różnych terminach, 12 i 16 grudnia. W tych samych terminach nabył również obligacje tej samej serii dla Discovery Communications (spółki zależnej WBD)" – czytamy. Łączna wartość inwestycji amerykańskiego prezydenta wyniosła co najmniej milion dolarów.
5 grudnia Netflix i Warner Bros. Discovery ogłosiły zawarcie umowy o wartości 82,7 mld dolarów. Netflix ma przejąć studia Warner Bros., HBO, HBO Max oraz dział gier. Telewizyjne kanały WBD zostaną wydzielone do nowej spółki – Discovery Global, a następnie przekazane akcjonariuszom WBD w trzecim kwartale 2026.
Inne inwestycje Donalda Trumpa
Z dokumentów Biura Etyki Rządowej USA (Office of Government Ethics) wynika, że większość inwestycji Donalda Trumpa stanowią obligacje komunalne miast, lokalne okręgi szkolne, szpitale i przedsiębiorstwa użytku publicznego. Prezydent USA kupił także obligacje takich firm jak SiriusXM, Boeing, General Motors, Macy's, Occidental Petroleum czy Whirlpool.
Biały Dom podkreśla, że majątkiem prezydenta zarządzają niezależne instytucje finansowe, a sam Trump ani członkowie jego rodziny nie mają wpływu na decyzje inwestycyjne.
Variety przypomina, że w grudniu Donald Trump spotkał się w Białym Domu z Tedem Sarandosem, współprezesem Netflixa, a rozmowa dotyczyła planowanej transakcji. Potem powiedział mediom, że przejęcie będzie wymagało szczegółowej analizy regulacyjnej i że osobiście będzie zaangażowany w cały proces. Sugerował przy tym, że w ramach "jakiejkolwiek umowy" dotyczącej WBD stacja CNN również powinna zostać sprzedana – jako część całościowej sprzedaży lub oddzielnie.
