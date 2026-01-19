Cywilne jednostki z Chin stworzyły morską ścianę nie do przejścia. Fot. Inna Kapturevska, Pexels

Na mapach ruchu morskiego wyglądało to jak kreska narysowana linijką: setki punktów ustawionych w idealny kordon, ciągnący się przez setki kilometrów. W rzeczywistości były to tysiące chińskich jednostek cywilnych, które w grudniu i styczniu utworzyły na Morzu Południowochińskim coś w rodzaju pływającej zapory.

REKLAMA

Dokonana przez "The New York Times" analiza danych satelitarnych z końcówki 2025 i początku 2026 roku pokazuje, że chińskie statki cywilne poruszały się według starannie zaplanowanego scenariusza. Pierwszy epizod odnotowano w Boże Narodzenie. Na wodzie pojawiło się wtedy około 2 tys. jednostek, które ustawiły się w kształt odwróconej litery L.

Dwa ramiona tej formacji ciągnęły się po morzu przez mniej więcej 460 km każde. W praktyce powstała bariera, którą trudno byłoby ominąć nie schodząc z wyznaczonego kursu. Kilka tygodni później, 11 stycznia, powtórzono manewr w nieco innym wariancie – tym razem z udziałem około 1,4 tys. statków, ułożonych w prostokąt o długości około 320 km.

REKLAMA

Firmy śledzące ruch jednostek handlowych widziały nie rozproszone kutry, ale gęstą, niemal jednolitą linię. Statki przez kilka godzin utrzymywały pozycje jak na rozkaz, tworząc z morza wąski korytarz.

Kłopot dla statków handlowych i sygnał dla sąsiadów

Taka "ściana" złożona z pozornie cywilnych jednostek dezorganizuje ruch na jednym z najważniejszych morskich szlaków świata. Relacje z regionu mówią wprost, że statki handlowe musiały zmieniać kurs, by nie wciskać się między dziesiątki mniejszych jednostek.

W czasie pokoju oznacza to wydłużenie rejsów i chaos w ruchu. W razie kryzysu podobna formacja mogłaby jednak utrudnić lub całkowicie odciąć dostęp do kluczowych akwenów: zarówno okrętom wojennym, jak i tankowcom czy kontenerowcom. To szczególnie ważne dla Tajwanu, który w dużej mierze żyje z handlu morskiego i importu surowców.

REKLAMA

Dla władz w Tajpej takie ćwiczenia są kolejnym sygnałem ostrzegawczym. Pekin od lat deklaruje, że traktuje wyspę jako "zbuntowaną prowincję" i nie wyklucza użycia siły, by doprowadzić do zjednoczenia. Testowanie scenariuszy blokady szlaków morskich wpisuje się w ten obraz.

Milicja morska – flota, której trudno coś udowodnić

Jak czytamy na łamach "Interii", źródłem całej operacji jest prawdopodobnie chińska milicja morska. To formacja, która formalnie składa się z kutrów rybackich i innych jednostek cywilnych, ale w praktyce działa jak pomocnicza flota wojskowa.

REKLAMA

Załogi takich łodzi mogą otrzymywać państwowe wsparcie, a w zamian biorą udział w operacjach o znaczeniu strategicznym: zasłaniają okręty, tworzą sztuczny tłok na spornych akwenach, pomagają w budowie sztucznych wysp albo, tak jak teraz, zapewniają fizyczną przeszkodę na szlakach żeglugowych.