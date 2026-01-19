Valentino Garavani zmarł w wieku 93 lat Fot. YouTube / ValentinoMuseum

Włoski projektant mody Valentino Garavani zmarł w wieku 93 lat. "Odszedł w swoim domu w Rzymie, otoczony kochającą rodziną" – czytamy w oświadczeniu jego fundacji. Kreacje założyciela luksusowego domu mody nosiły m.in. Elizabeth Taylor, księżna Diana i Zendaya.

REKLAMA

Valentino Garavani nie żyje. Włoski projektant miał 93 lata

Valentino Garavani zmarł w poniedziałek (19 stycznia) w Rzymie. Fundacja włoskiego projektanta przekazała wieść o jego śmierci za pośrednictwem mediów społecznościowych. Według BBC, które powołuje się na oficjalny komunikat Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, że ciało wizjonera zostanie wystawione na widok publiczny w dniach 21-22 stycznia na rzymskim Piazza Mignanelli.

Pogrzeb założyciela domu Valentino odbędzie się w piątek (23 stycznia) w Bazylice Matki Bożej Anielskiej i Męczenników przy Piazza della Repubblica w Rzymie.

Valentino urodził się 1932 roku w mieście Voghera w Lombardii. Modę pokochał już w dzieciństwie – podstawową wiedzę na jej temat zdobył dzięki ciotce Rosie i lokalnej projektantce Ernestinie Salvadeo. W wieku 17 lat rozpoczął naukę w prestiżowej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Paryżu. Staż odbył u słynnego w latach 50. i 60. XX wieku Jeana Dessèsa. Następnie pracował z Guyem Larochem, a w 1959 roku poznał swojego przyjaciela i wiernego współpracownika Giancarla Giammettiego.

REKLAMA

Pod koniec lat 50. otworzył w Rzymie dom mody sygnowany jego imieniem. Giammetti zarządzał firmą, a Garavani projektował ubrania. Przełomem w karierze artysty był jego międzynarodowy debiut w 1962 roku we Florencji.

Znakiem rozpoznawczym Valentino stała się czerwień (mieszanka 100 proc. magenty, 100 proc. żółci i 100 proc. czerni). Odcień ten był zainspirowany wystrojem opery w Barcelonie.

Kreacje zaprojektowane przez Valentino nosiły hollywoodzkie aktorki pokroju Elizabeth Taylor ("Kleopatra"), Joan Collins ("Dynastia"), Zendayi ("Diuna") oraz Anne Hathaway ("Diabeł ubiera się u Prady"), a także księżna Diana.

REKLAMA

: