Euro NCAP opublikowało raport za 2025 rok. Fot. Mercedes

Rok 2025 w motoryzacji to nie tylko premiery nowych elektryków, ale przede wszystkim bezprecedensowy nacisk na bezpieczeństwo. Organizacja Euro NCAP właśnie opublikowała listę "Best-in-Class", czyli zestawienie modeli, które najlepiej poradziły sobie w testach zderzeniowych w minionym roku. Kto wygrał? Mercedes wrócił na tron, Tesla potwierdza dominację w dwóch kategoriach, a smart... cóż, smart urósł i zaskoczył wszystkich.

To był wyjątkowo pracowity rok dla ekspertów od bezpieczeństwa. Euro NCAP przetestowało więcej nowych samochodów niż kiedykolwiek wcześniej. Co ciekawe, w zalewie nowych samochodów elektrycznych i coraz bardziej zaawansowanych systemów autonomicznych, producenci udowadniają, że potrafią sprostać surowym protokołom testowym.

Aby wyłonić zwycięzców tytułu "Best-in-Class", obliczono ważoną sumę wyników w czterech kluczowych obszarach: ochrona dorosłych, ochrona dzieci, ochrona niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz systemy wspomagające bezpieczeństwo (Safety Assist). Warunek konieczny? Auto musiało zdobyć maksymalną, pięciogwiazdkową notę Euro NCAP w standardowym wyposażeniu.

Król jest jeden: Mercedes-Benz CLA

Jeśli szukacie absolutnego lidera, musicie spojrzeć w stronę Stuttgartu. Tytuł Best Performer of 2025 (Najlepszy Wynik Roku) oraz zwycięstwo w kategorii Mały Samochód Rodzinny przypadły nowemu Mercedesowi-Benz CLA.

To auto dosłownie zmiażdżyło konkurencję. CLA uzyskało świetne wyniki we wszystkich czterech kategoriach oceny. Eksperci Euro NCAP byli pod wrażeniem niemal perfekcyjnej ochrony dorosłych pasażerów oraz wiodącego w klasie wyniku w zakresie ochrony pieszych i rowerzystów. To zasługa m.in. zaawansowanej aktywnej maski i dopracowanych systemów AEB (autonomicznego hamowania awaryjnego).

Co ciekawe, Mercedes kontynuuje tu pewną tradycję, bo poprzednia generacja CLA również zdobyła tytuł Best in Class w swojej kategorii w 2019 roku.

Tesla Model 3 i Model Y

Zaskakująco w europejskim zestawieniu pojawiły się dwie amerykańskie konstrukcje. Zmodernizowana Tesla Model 3 zwyciężyła w kategorii Duży Samochód Rodzinny. Elektryk zaimponował testerom wysokimi notami we wszystkich obszarach, a w szczególności w ochronie dzieci. Z kolei wyniki w sekcji Safety Assist pokazują, jak bardzo Tesla rozwinęła swoje systemy wsparcia kierowcy.

Z kolei Tesla Model Y okazała się bezkonkurencyjna w segmencie Mały SUV. To najlepiej sprzedający się model marki, który teraz może pochwalić się tytułem złotego standardu w swojej klasie, ponownie błyszcząc w testach ochrony najmłodszych pasażerów.

Elektryczna ofensywa: MINI, smart i Polestar

Wśród nagrodzonych nie zabrakło aut, które pokazują, jak zmienia się rynek.

MINI Cooper E (Najlepszy Samochód Miejski): Ten elektryk udowadnia, że małe gabaryty nie oznaczają kompromisów. Mimo kompaktowych rozmiarów MINI osiągnęło wysokie wyniki w testach zderzeniowych strukturalnych, stając się najbezpieczniejszym wyborem w klasie supermini.

smart #5 (Najlepszy Duży SUV): Jeśli pamiętacie smarta tylko jako dwuosobowe toczydełko, czas zmienić myślenie. Nowy, duży smart #5 to debiutant w segmencie SUV, który zaimponował ekspertom solidną, pięciogwiazdkową wydajnością. Ewolucja marki w stronę większych aut nie odbyła się kosztem bezpieczeństwa pasażerów.

Polestar 3 (Najlepszy Samochód Executive): Marka wywodząca się z Volvo po raz kolejny potwierdza swoją reputację innowatora. Polestar 3 pokonał rywali dzięki integralności strukturalnej i pakietowi technologii nowej generacji.

