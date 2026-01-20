Warner Bros. Discovery przyjęło nową ofertę Netflixa Fot. Unsplash. Montaż: naTemat

Walka o to, kto zostanie nowym właścicielem Warner Bros. Discovery wciąż trwa. We wtorek podjęta została decyzja, która może okazać się przełomem w sprawie. Zarząd WBD przyjął nową ofertę złożoną mu przez serwis Netflix, który pojendynkuje się o wpływy z sympatyzującym z Donaldem Trumpem Paramountem. Wiadomo, co w takim wypadku stanie się z TVN.

Na początku grudnia ubiegłego roku Netflix i Warner Bros. Discovery ogłosiły zawarcie umowy o wartości 82,7 mld dolarów, zgodnie z którą gigant streamingu ma przejąć studia Warner Bros., HBO, HBO Max oraz dział gier. Telewizyjne kanały WBD mają zostać wydzielone do nowej publicznej spółki o nazwie Discovery Global, a następnie przekazane akcjonariuszom WBD w trzecim kwartale 2026. To pod nią podpięty ma zostać TVN.

Chwilę po rewelacjach dotyczących propozycji Netflixa konglomerat Paramount Skydance, którym zarządza David Ellison, syn miliardera zaprzyjaźnionego z prezydentem USA Donaldem Trumpem, wyłożył na stół wrogą ofertę przejęcia Warner Bros. Discovery. Ostatecznie miał zostać odesłany z kwitkiem przez WBD.

Warner Bros. Discovery przyjął nową ofertę Netflixa. "Większa pewność finansowa"

Teraz Warner Bros. Discovery zaakceptowało nową ofertę od Netflixa, która pozostaje na tym samym poziomie, co poprzednio, czyli na 27,75 dolarów za akcję. Jedyną zmianą w propozycji jest decyzja giganta streamingu o rezygnacji z pomysłu, by zapłata za WBD była połączeniem gotówki oraz akcji (23,25 USD w gotówce i 4,5 USD w akcjach Netflixa). Oferta Netflixa jest teraz w 100 proc. gotówkowa.

"Akcjonariusze WBD otrzymają również dodatkową wartość akcji Discovery Global po jej oddzieleniu od WBD" – czytamy w komunikacie prasowym. Spółki wyraziły nadzieję, że zmiana formy transakcji pozwoli akcjonariuszom WBD na głosowanie nad umową do kwietnia.

– Dzisiejsza zrewidowana umowa o fuzji przybliża nas jeszcze bardziej do połączenia dwóch największych na świecie firm zajmujących się opowiadaniem historii – powiedział we wtorkowym oświadczeniu David Zaslav, prezes i dyrektor generalny WBD. – Jesteśmy przekonani, że przyniesie ona (red. przyp. – ta transakcja) najlepsze rezultaty dla akcjonariuszy, konsumentów, twórców i szerszej społeczności rozrywkowej – dodał współprezes Netflixa, Ted Sarandos.

Nasza zrewidowana umowa, oparta wyłącznie na płatnościach gotówkowych, przyspieszy głosowanie akcjonariuszy i zapewni większą pewność finansową. Ted Sarandos o nowej umowie Netflixa i WBD

Co dalej z TVN?

Na podział Warner Bros. i Discovery Global musimy poczekać od 6 do 9 miesięcy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, TVN, polskie przedsiębiorstwo medialno-rozrywkowe, pozostanie w rękach obecnych właścicieli.

Przypomnijmy, że amerykański tygodnik rozrywkowy "Variety" donosił niedawno, że Donald Trump kupił obligacje Netflixa i Warner Bros. Discovery o wartości co najmniej miliona dolarów. Jak czytamy, prezydent Stanów Zjednoczonych "nabył papiery 12 i 16 grudnia".

