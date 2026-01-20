Grok wycina prezydenta USA ze zdjęcia z Białego Domu.
Grok wycina prezydenta USA ze zdjęcia z Białego Domu. Fot.Republicans against Trump, X

Grok na polecenie internautów zaczął usuwać Donalda Trumpa z oficjalnego zdjęcia z Białego Domu. W promptach padały sformułowania o "zagrożeniu dla wolnego świata"” i "dyktatorze", a efekt wygląda tak, jakby firmowa sztuczna inteligencja Muska przyklejała te właśnie etykietki urzędującemu prezydentowi USA.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Punktem wyjścia jest typowe ujęcie znane z relacji telewizyjnych i agencyjnych: prezydent USA stoi w centrum, po bokach liderzy państw Zachodu – w tym prezydent Ukrainy, szefowa unijnej egzekutywy i europejscy premierzy. Klasyczne "rodzinne" zdjęcie z wydarzenia w Białym Domu, zrobione tak, by trafiło do serwisów informacyjnych i podręczników historii.

To właśnie ten kadr wzięli na warsztat użytkownicy platformy X. Jedno z antytrumpowych kont, znane z ostrych komentarzy pod adresem obecnego lokatora Białego Domu, poprosiło Groka, by usunął ze zdjęcia osobę opisywaną jako zagrożenie dla wolnego świata. Po chwili model AI zwrócił nową wersję – wszyscy politycy zostali na swoich miejscach, zniknął tylko Trump.

Szybko pojawiły się kolejne polecenia, w których użytkownicy prosili o "usunięcie dyktatora" z fotografii. Za każdym razem efekt był ten sam. Z grupy przywódców znikał prezydent USA. Zrzuty ekranu z wynikami zaczęły krążyć po sieci, a jeden z postów z przerobionym zdjęciem miał prawie 2 mln wyświetleń.

Grok miał być "zuchwały", a nie wyborczy

Grok to sztuczna inteligencja rozwijana przez firmę xAI, zintegrowana z platformą X. Od samego początku była prezentowana jako bardziej zadziorna alternatywa dla "ugrzecznionych" modeli konkurencji. Musk wielokrotnie podkreślał, że jego system ma mówić wprost, nie kluczyć wokół kontrowersyjnych tematów i nie uciekać w bezpieczne ogólniki.

Problem jednak w tym, że ta zuchwałość brutalnie zderza się z polityczną rzeczywistością. Trump wrócił do Białego Domu po zwycięstwie w wyborach w 2024 r., a Musk stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych biznesowych sojuszników tej administracji. Był obecny przy inauguracji, otwarcie chwalił nową ekipę i budował wizerunek przedsiębiorcy bliskiego władzy.

Na to nakłada się wcześniejsza historia Groka. W 2025 r. system był krytykowany za odpowiedzi zahaczające o teorie spiskowe i radykalną retorykę, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie i moderacji wbudowanej w model. Teraz do tej listy dochodzi nowa kwestia: gotowość do ingerowania w materiały z udziałem polityków na podstawie mocno wartościujących promptów.

Podczas gdy inni gracze rynku AI starają się blokować generowanie lub przerabianie wizerunków polityków (zwłaszcza w okresach kampanii), to Grok wyraźnie działa według mniej restrykcyjnych zasad. Przynajmniej w praktyce, bo na poziomie deklaracji każda duża firma mówi dziś o odpowiedzialnym podejściu do deepfake’ów i dezinformacji.

Zobacz także

logo
Grok Elona Muska i afera o zdjęcia na X. W końcu jest pilna reakcja z rządu Tuska
logo
Córka Robina Williamsa krytykuje fanów za to, co robią. "Tata by tego nie chciał"
logo
Chat GPT zostanie twoim lekarzem? Cel niby słuszny, ale są duże obawy
logo
Nawet Musk zorientował się, że przegiął. Na tym tle decyzja Nawrockiego wygląda fatalnie
logo
Sztuczna inteligencja wybrała najlepsze imię dla chłopca z rocznika 2026. Światowe i eleganckie
logo
mObywatel ma nową funkcję wyczekiwaną od dawna. Sprawdziłem, jak działa