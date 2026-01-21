Prezenty na ostatnią chwilę na Dzień Babci i Dzień Dziadka. Shutterstock.com

Dzień Babci i Dzień Dziadka przypadają kolejno na 21 i 22 stycznia. To już ostatni moment na zorganizowanie upominków, ale na szczęście ciekawe propozycje można znaleźć w sklepach stacjonarnych. Przygotowaliśmy listę prezentów last minute dla babci i dziadka.

Dzień Babci przypada w Polsce na 21 stycznia, a Dzień Dziadka – na 22 stycznia. Co ciekawe, początki tych świąt datuje się na lata 60. XX wieku, nie mają one więc tak długiej historii, jak mogłoby się wydawać. Mimo to wnuczkowie z całej Polski dobrze znają te dwie daty, a w święto swoich dziadków składają im życzenia i wręczają upominki. Co, jeśli z różnych powodów nie masz jeszcze prezentu dla babci i/lub dziadka? W sklepach znajdziesz propozycje na ostatnią chwilę dla zabieganych.

Prezenty na ostatnią chwilę na Dzień Babci i Dzień Dziadka

Dzień Babci i Dzień Dziadka w 2026 roku wypadają w środę i czwartek (21 i 22 stycznia). Ci wnuczkowie, którzy nie zdążyli (lub nie mogli) kupić jeszcze upominków, a chcieliby zrobić miłą niespodziankę seniorom, powinni zwrócić uwagę na ofertę sklepów stacjonarnych. Jest w czym wybierać, dlatego zebraliśmy dla was najciekawsze propozycje prezentów.

Ponadczasowymi upominkami są wszelkiego rodzaju bombonierki i praliny. Promocje na słodkie prezenty znajdziemy niemal w każdym markecie, podobnie zresztą sprawa wygląda z bukietami kwiatów oraz roślinami doniczkowymi. Dla babć i dziadków, którzy nie chcą lub nie mogą jeść słodyczy i nie przepadają za roślinami, w ofertach dostępne są np. zestawy herbat. Możemy też postawić na zupełnie inny typ upominku, a tegoroczne sklepowe oferty dają wnuczkom dużą dowolność.

W sklepach Kaufland dostępne są m.in. poduszki dekoracyjne za 29,99 zł za sztukę, a także ręczniki z okolicznościowymi nadrukami za 29,99 zł za sztukę. Ciekawe pomysły na Dzień Babci i Dziadka stanowią również poduszka grzewcza na plecy i szyję (za 64,99 zł), poduszka elektryczna na ramiona (79,99 zł) oraz poduszka termiczna (59,99 zł). Sieć sklepów ma w ofercie także termometry do uszu (79,99 zł), lampy na podczerwień do naświetlania ciała (59,99 zł), lupy z podświetleniem LED/UV (19,99 zł), ciśnieniomierze (49,99 zł) oraz hydromasażer do stóp (79,99 zł).

W supermarketach Aldi prym wiodą duże pluszowe koce w cenie 59,99 zł za sztukę, a także świece zapachowe z drewnianym knotem (27,99 zł). Polomarket proponuje z kolei kubki z dedykacją (9,99 zł za sztukę), filiżanki z łyżeczką (tylko dla babć; za 29,99 zł), a także poduszki dekoracyjne (24,99 zł). Dino skupia się na kuflach (12,99 zł), kubkach i filiżankach (te pierwsze za 7,99 zł, drugie w dwóch wariantach – za 12,99 zł lub 17,95 zł), a pewną nowość stanowią drewniane skarbonki (11,99 zł) oraz kapcie (19,99 zł). Interesującym prezentem na Dzień Babci może okazać się broszka dostępna w polskiej sieci sklepów (za 6,99 zł), a na Dzień Dziadka – pędzel do golenia (za 4,49 zł).

Biedronka i Lidl wykosiły konkurencję przed Dniem Babci i Dziadka

Trudno nie odnieść wrażenia, że jeśli chodzi o prezenty dla dziadków, to właśnie Biedronka i Lidl o krok wyprzedzają konkurencję. W sieci z owadem w logo prezenty pojawiły się już 15 stycznia i dostępne są do 28 stycznia lub do wyczerpania zapasów. Na szczególne zainteresowanie zasługuje brelok do kluczy z lokalizatorem za 13,99 zł oraz etui ze ściereczką i sznurkiem do okularów za 9,99 zł.

Nieco droższe, ale wciąż warte uwagi prezenty z Biedronki to budzik LED (19,99 zł lub 29,99 zł), pudełka na leki lub urządzenie do szycia (39,99 zł) oraz ciśnieniomierz z funkcją głosową (49,99 zł), a ponadto... budzik RGB z projektorem (49,99 zł), kijki do nordic walking (49,99 zł), trenażer (89,90 zł) i bezprzewodowe radio (119 zł).

W Lidlu prezenty na Dzień Babci i Dzień Dziadka pojawiły się już 8 stycznia, a wśród nich poza standardowymi kubkami czy filiżankami znajdziemy także łyżeczkę z dedykacją za 9,99 zł, dwupak skarpetek za 14,98 zł, etui na okulary za 9,99 zł, ręcznik za 14,99 zł oraz poduszkę dekoracyjną za 19,99 zł.

W ofercie online Lidla dostępne są produkty pomagające zadbać o zdrowie, w tym ciśnieniomierz (69,90 zł), termofor (41,99 zł), pas rozgrzewający (89,90 zł), mały inhalator (99 zł), koc elektryczny (149 zł) oraz urządzenie do masażu kompresyjnego nóg (249 zł). Trzeba mieć jednak na uwadze, że powyższe produkty dostępne są w sprzedaży wysyłkowej, więc zasługują one na uwagę tych wnuczków, którzy będą wręczać dziadkom spóźnione prezenty.

Jaki prezent na Dzień Babci i Dzień Dziadka 2026?

Wybierając prezenty dla dziadków, należy kierować się tym, co lubią i czego potrzebują seniorzy, a także brać pod uwagę pewne ograniczenia (o ile te występują). Ostateczna decyzja zależy od wielu czynników. Polecamy waszej uwadze kilka kategorii prezentów:

praktyczne przedmioty, z których dziadkowie będą korzystać na co dzień, upominki "od serca": własnoręcznie wykonane lub np. przywołujące miłe skojarzenia, prezenty prozdrowotne.

Pamiętajmy też, że nie bez powodu mówi się, iż najpiękniejszy prezent, jaki można od kogoś otrzymać, to czas. Wspólnie spędzone popołudnie, spacer, wizyta w kawiarni lub restauracji, krótka wycieczka, oglądanie rodzinnych zdjęć, rozmowy... Często znaczy to więcej niż najdroższy podarunek.

