3 wybitne filmy na Netflixie, które uchodzą za klasykę kina. Nie tylko "Okruchy dnia" Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

Biblioteka serwisu Netflix jest niczym studnia bez dna, w której łatwo czegoś nie zauważyć. Dla widzów pragnących obejrzeć dzieła kinematografii ukryte gdzieś głęboko w zakamarkach platformy wybraliśmy 3 wybitne filmy. Listę otwieramy adaptacją "Okruchów dnia" Kazuo Ishiguro z niezastąpionym Anthonym Hopkinsem.

REKLAMA

Netflix może pochwalić się szeroką ofertą filmową. Problem w tym, że stronę główną giganta streamingu często zdobią najnowsze tytuły lub produkcje niskich lotów, które akurat cieszą się popularnością wśród widzów. Platforma streamingowa skrywa jednak mnóstwo perełek – choćby "Buntownika z wyboru" z Mattem Damonem i Robinem Williamsem, a także "Zapach kobiety" z Alem Pacino.

3 wybitne filmy na Netflix, które uchodzą za klasykę kina (LISTA)

Z biblioteki Netflixa wygrzebaliśmy trzy filmy, które w przeszłości miały szansę sięgnąć po Oscara. Zachwycają swoim wnętrzem.

REKLAMA

1. Okruchy dnia

Emma Thompson i Anthony Hopkins w filmie "Okruchy dnia". Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

"Okruchy dnia" w reżyserii Jamesa Ivory'ego ("Pokój z widokiem") są adaptacją powieści pióra noblisty Kazuo Ishiguro, która w pozytywistyczny wręcz sposób przedstawia pracę służby lorda Darlington, skupiając swą kamerę przede wszystkim na relacji ochmistrza Stevensa i gospodyni panny Kennton. Nominowany do ośmiu Oscarów film z 1993 roku ma bogatą narrację, która traktuje i o niewysłowionej miłości, i o narodzinach brytyjskiej sympatii wobec nazizmu.

Zdjęcia wykonane przez operatora Tony'ego Pierce-Robertsa sprawiają, że nastrój panujący w posiadłości Darlington Hall, choć organiczny i pełen przestrzeni, staje się duszący, co pięknie współgra ze zniewolonym umysłem Stevensa. Gra aktorska w wykonaniu Anthony'ego Hopkinsa ("Milczenie owiec") i Emmy Thompson ("Rozważna i romantyczna") to wisienka na torcie.

REKLAMA

W obsadzie filmu obyczajowego znaleźli się również Hugh Grant ("Notting Hill"), Christopher Reeve ("Superman"), James Fox ("Król szczurów"), Ben Chaplin ("Śmiertelna wyliczanka"), Peter Vaughan ("Zgon na pogrzebie") i Lena Headey ("Gra o tron").

2. Romeo i Julia

Claire Danes i Leonardo DiCaprio w filmie "Romeo i Julia". Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

Słynny dramat "Romeo i Julia" Williama Szekspira w eklektycznym obiektywie Baza Luhrmanna ("Elvis") został zamieniony w uwspółcześnioną opowieść o tragicznej miłości młodych ludzi wywodzących się z dwóch zwaśnionych gangów. Weronę zastąpiono Verona Beach, mieszanką stereotypowych obrazów Miami oraz Santa Fe, dzięki czemu poetycki – z perspektywy teraźniejszości – język angielskiego dramaturga stał się o wiele atrakcyjniejszy dla przeciętnego widza.

REKLAMA

Dążenia Romea i Julii do życia bez strachu przed własnymi uczuciami przedstawiono w sposób eteryczny i do pewnych granic przerysowany. Twórczość Luhrmanna słynie z tego, że lubi romansować z kampem.

Role dziewczyny z rodu Kapuletów i chłopaka z rodu Montekich powierzono Claire Danes ("Homeland") i Leonardowi DiCaprio ("Jedna bitwa po drugiej"), nadziejom Hollywood lat 90. U ich boku wystąpili m.in. John Leguizamo ("Jak nas widzą"), Harold Perrineau Jr. ("Stamtąd"), Paul Rudd ("Słodkie zmartwienia"), Paul Sorvino ("Chłopcy z ferajny") i Diane Venora ("Gorączka").

3. Wątpliwość

Philip Seymour Hoffman i Amy Adams w filmie "Wątpliwość". Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

"Wątpliwość" Johna Patricka Shanleya ("Wpływ księżyca") zabiera widzów do nowojorskiego Bronxu, gdzie segregacja rasowa dobiega końca, a do katolickiej szkoły St. Nicholas zostaje przyjęty pierwszy czarnoskóry uczeń. Opiekę nad chłopcem sprawuje ojciec Brendan Flynn. Zachowanie księdza wzbudza podejrzenia młodziutkiej siostry James, która o swoich obawach opowiada surowej dyrektorce placówki. Od tamtej pory siostra Aloysius Beauvier za wszelką cenę stara się doprowadzić do wydalenia duchownego z parafii.

Pięciokrotnie nominowany do Oscara dramat z 2008 roku uchodzi za scenopisarskie mistrzostwo, które urzeka złożoną dynamiką między postaciami. Nie trzeba raczej mówić, że Philip Seymour Hoffman ("Mistrz"), Meryl Streep ("Wybór Zofii") i Amy Adams ("Nowy początek") grają w nim znakomicie.

REKLAMA

Na ekranie ujrzymy także Violę Davis ("Płoty"), Josepha Fostera ("12 lat i koniec"), Alice Drummond ("Przebudzenia") oraz Audrie Neenan ("Ghost Town").

: