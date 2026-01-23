Jest niespodzianka w nowym sondażu partyjnym. Fot. shutterstock // Fot. montaż: naTemat

Pojawiły się wyniki nowego sondażu partyjnego IBRiS dla Onetu. Koalicja Obywatelska nadal wyprzedza PiS. Ale choć pierwsze dwa miejsca pozostają bez zmian, to niżej zrobiło się naprawdę zaskakująco.

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS przeprowadził dla Onetu badanie 20 i 21 stycznia tego roku. Ponad tysiąc osób zapytano, na jaką partię oddaliby swój głos, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę.

Nowy sondaż partyjny. Największe zaskoczenie na czwartym miejscu

Lider sondaży partyjnych wciąż pozostaje ten sam od kilku miesięcy. Mianowicie jest nim Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby 31,2 proc. ankietowanych. Mimo pierwszego miejsca KO zanotowała spadek o 0,3 pkt proc. od ostatniego badania.

Druga najchętniej wybierana partia to PiS z 27,3 proc. poparcia. W przypadku formacji, której prezesem jest Jarosław Kaczyński, też mowa o niewielkim spadku – o 0,3 pkt proc. Na trzecim miejscu niezmiennie utrzymuje się Konfederacja, na którą oddanie głosu deklaruje 12,8 proc. badanych.

Niżej w sondażu pojawiły się pewne przetasowania. Konfederacja Korony Polskiej, która w ostatnich miesiącach zajmowała miejsce czwarte, teraz została wyprzedzona przez Lewicę, która cieszy się poparciem rzędu 6,8 proc. głosów. Natomiast ugrupowanie Grzegorza Brauna zaliczyło spadek o 0,7 pkt proc. i wylądowało na piątym miejscu z poparciem 6,6 proc.

Poniżej progu wyborczego znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe – z wynikiem 4,9 proc., ale w przypadku tej partii zanotowano wzrost poparcia o 1 punkt procentowy. Za PSL jest w nowym sondażu Partia Razem z 2,8 proc. (spadek o 0,8 pkt proc.) oraz pogrążona w chaosie i konfliktach Polska 2050 z poparciem 1,4 proc. (tutaj wzrost o 0,7 pkt proc.). Wyborców niezdecydowanych jest 6,2 proc.

