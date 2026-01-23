"Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego już w streamingu. Gdzie obejrzeć? Fot. materiał prasowy

"Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego był na ustach całej Polski. Film poświęcony przemocy domowej, który przyciągnął do kin ponad 2 mln widzów, trafił do streamingu. Świetne aktorstwo Agaty Turkot i Tomasza Schuchardta możecie podziwiać już na ekranie telewizora.

"Dom dobry" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego w weekend otwarcia zebrał w salach kinowych aż 310 678 widzów. Po 10 dniach od premiery dramat poświęcony przemocy domowej liczył już publiczność o wielkości ponad 1,2 mln. Od debiutu film obejrzało łącznie ponad 2,4 mln Polaków. Dawno żaden tytuł nie wywołał w nas aż takich emocji.

Przemoc domowa w "Domu dobrym" jest niekontrolowana, a tortury, jakim została poddana główna bohaterka, Gośka, są dalekie od fikcji – to brutalna codzienność wielu Polek. Kontrowersyjna fabuła w żadnym wypadku nie naruszyła pozycji Smarzowskiego jako reżysera, za to dała mu wpływ, by przekuć rozmowy o tak poważnym problemie w coś naprawdę sensownego.

Agata Turkot i Tomasz Schuchardt w filmie "Dom dobry". Fot. materiał prasowy

– W listopadzie padł rekord: ponad 300 zgłoszeń! Nigdy wcześniej nie miałyśmy do czynienia z taką liczbą kontaktów – powiedziała w wywiadzie z Aleksandrą Tchórzewską rzeczniczka ds. przeciwdziałania przemocy wobec kobiet w Fundacji Feminoteka, Joanna Gzyra-Iskandar.

"Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego już w streamingu. Gdzie obejrzeć?

"Dom dobry" trafił w piątek (23 stycznia) na platformę streamingową Prime Video. Przypomnijmy, że od premiery kinowej minęło 77 dni.

W filmie reżysera "Wesela" i "Wołynia" zagrali Agata Turkot ("Informacja zwrotna"), Tomasz Schuchardt ("Ministranci"), Agata Kulesza ("Ida"), Maria Sobocińska ("Drużyna AA"), Arkadiusz Jakubik ("Dom zły"), Julia Kijowska ("Drogówka") i Michał Czernecki ("Emigracja XD").

"Świat w obiektywie Smarzowskiego nie jest tym razem skąpany w samych odcieniach szarości. Kolory dramatowi nadają inne postaci kobiece, które pomimo swoich przywar solidaryzują się z Gośką. W finale uchwycono piękno siostrzeństwa i potrzebę istnienia ośrodków, takich jak domy samotnych matek" – czytamy w naszej recenzji "Domu dobrego".

