Mówi się, że zło jest fascynujące. Może na poziomie metafizyki, ale tu, na ziemi, to krzywda realnych ofiar. Niektóre z nich przechodzą przez prawdziwe piekło. Opisuje je ze szczegółami "Bestialska historia świata", jedna z tych książek, która nawet czytelnikami o bardzo mocnych nerwach wstrząśnie do głębi.

"Bestialska historia świata" Michała Waleszczyńskiego-Lisa to zbiór makabrycznych opowieści o prawdziwych zbrodniach. Autor prowadzi popularne podcasty true crime "Dark Net" oraz "Radio Kostnica".

W tym zawierającym 19 historii studium zła odwiedzicie: mroczne piwnice, obskurne zaułki, pustostany wypełnione wyciem katowanych ofiar – miejsca, w których dochodziło do niewysłowionych aktów przemocy. Przeczytacie o najobrzydliwszych torturach, jakie potrafi zgotować człowiek człowiekowi. To nie jest książka "do poduszki". To książka dla tych, którzy true crime traktują serio.

UWAGA! Zawiera opisy brutalnej przemocy, tortur i prawdziwych zbrodni. Tylko 18+.

Premiera: 27 stycznia 2026.

Fragment:

Zło od zawsze nas fascynuje. Setki lat temu przedstawiciele naszego gatunku z lubością obserwowali publiczne egzekucje, brutalne walki gladiatorów lub jawne procesy w sprawie rzekomego czarostwa. Dziś niewiele się zmieniło. Bezpiecznie zza ekranów naszych komputerów, często przez palce, obserwujemy potworne egzekucje przeprowadzane przez meksykańskie kartele, oglądamy zdjęcia z miejsc zbrodni i słuchamy podcastów o seryjnych mordercach. Mógłbym stwierdzić, że ta książka powstała w wyniku owej fascynacji złem, ale nie byłbym uczciwy względem Was, a także względem samego siebie, gdybym nie napisał czegoś więcej. Wszakże co to znaczy, że zło fascynuje? I czy usprawiedliwia mnie to, żeby opowiadać Wam, Czytelnicy, na łamach tej książki historie tak okropne, że wydają się nierealne? Przy okazji ostrzegam: to książka dla dorosłych, w pełni dojrzałych czytelników.

Bestialska historia świata to zbiór wstrząsających, ale prawdziwych opowieści o zdarzeniach z różnych zakątków naszego globu. Jestem przekonany, że poziom makabry oraz dewiacji, jaki tu opisuję, sprawi, że w trakcie czytania być może nawet porzucicie wiarę w ludzkość. Dlaczego więc najpierw opowiadam Wam na kanale Sekielski Brothers Studio o najrozmaitszych zwyrodnialcach, a teraz postanowiłem spisać część tych historii i podać Wam do przełknięcia tę gorzką, zatruwającą umysł pigułkę?

Fascynacja złem, jaka siedzi w każdym z nas, także we mnie, nie tłumaczy wszystkiego. Może więc chodzi o katharsis, oczyszczenie, jakiego doznajemy, czytając i słuchając najstraszniejszych historii? To na pewno. Ale myślę, że relacjonując te najbardziej chore z wydarzeń rozgrywających się na ziemskim globie, chcę pokazać także co innego. Zwróćcie uwagę w trakcie tej lektury, ile razy pojawi się stwierdzenie, że byli to naprawdę zwykli, mili ludzie, że zbrodni niemieszczącej się w głowie dokonał przeciętny człowiek. Bo zło, które obezwładnia i rozdziera nasze umysły, siedzi głęboko ukryte w ludziach podobnych do nas.

Poznacie tutaj historie nauczycieli, pozornie zwyczajnych nastolatków, wykształconych lekarzy oraz ludzi, którzy wydawali się tacy jak my: uśmiechnięci, serdeczni, normalni. Chcę przez to powiedzieć, że nasza fascynacja złem bierze się też stąd, że bardzo często znajduje się ono blisko nas. Siedzi w naszych sąsiadach, członkach rodziny, przyjaciołach – być może w nas samych.

Zło czai się w pobliżu, trzymane pod kloszem konwenansów, dobrego wychowania, na łańcuchu przepisów prawa, nakazów religijnych i Bóg jeden wie (jeśli istnieje, a czytając te historie, naprawdę możecie w to zwątpić) czego jeszcze. W trakcie lektury zrozumiecie zatem, że czasem wystarczy naprawdę niewiele, aby wzniecić jego iskrę i sprawić, że być może wyrwie się z Was, ze mnie?

Zło jest ukryte i uśpione, często powoli człapie wokół nas, a my nawet o tym nie wiemy. Dlatego trzeba o nim mówić, odzierając je z romantyzmu i pokazując, jakie jest naprawdę. I dlatego będę wciąż to robił – w podcastach Dark Net i Radio Kostnica na kanale Sekielski Brothers Studio, w książce, a może w wielu książkach – kto wie? Przy okazji chciałbym serdecznie podziękować Markowi oraz Tomaszowi Sekielskim za danie mi klucza, za pomocą którego mogę otwierać dla Was bramy do miejsc, w jakich nigdy nie chcielibyście się znaleźć. Chciałbym także podziękować mojej żonie Adzie za nieograniczone wsparcie podczas podróży przez ciemność oraz moim zwierzętom – kotom Marcelince i Maurycemu, a także psom Hadesowi oraz Piorunowi, któremu nie było dane dożyć premiery tej książki.

W tym studium zła zwiedzicie najmroczniejsze piwnice, najbrudniejsze alejki oraz wypełnione rykiem katowanych ludzi pustostany, w których dochodziło do niewysłowionych aktów odhumanizowanej przemocy. Przeczytacie o najobrzydliwszych, zdeprawowanych, wynaturzonych i odzierających z godności torturach, które – jak się okazuje – był zdolny wymyślić, wymierzyć oraz znieść człowiek. Dostaniecie rozłożoną na czynniki pierwsze gaszącą każdy uśmiech sprawę Junko Furuty. Udamy się do domku w kanadyjskich górach, gdzie szalony lider sekty Ant Hill Kids odcinał swoim wyznawcom tępym nożem genitalia i kroił ich żywcem w ramach makabrycznych zabiegów chirurgicznych. Wsłuchacie się w krzyk chińskiego tiktokera, który w jednym z opuszczonych budynków odkrył basen wypełniony martwymi, spuchniętymi od wielu tygodni przebywania w wodzie noworodkami. Spojrzymy też w oczy kobiety, która przez wiele lat powoli umierała w swoim domu dosłownie wtopiona w kanapę, a jej wrzaski słyszały jedynie tłuste larwy, które znalazły schronienie w jej zniszczonym ciele. Zapewniam: wielu makabrycznie krzywdzonych bohaterów tej książki też chciałoby schować się gdziekolwiek. Podły los nie dał im jednak takiej szansy.

