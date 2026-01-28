TV Republika ma problemy. Właśnie dowiedziałam się, że walczy o przetrwanie Fot. Shutterstock

"TV Republika nie ma pieniędzy na opłaty koncesyjne", "Boryka się z kłopotami finansowymi", "Zmaga się z bojkotem reklamodawców oraz wysokimi kosztami działalności" – to tylko niektóre doniesienia o prawicowej telewizji z ostatnich dni. Jeśli ktoś nie ogląda TV Republika i nie śledzi, co u niej słychać, może się pogubić. O jej nieopłaconej koncesji aż huczy. Czytam też, że stacja wręcz walczy o przetrwanie. O co chodzi? Bo znów prosi widzów o wsparcie.

"Z państwa pomocą będziemy istnieć dalej. Wspierajcie nas regularnie, składając zlecenie stałe w swoim banku, na poczcie lub u listonosza" – takim hasłem stacja Tomasza Sakiewicza wita na swojej stronie internetowej.

Od kilku dni w sieci krąży też jej nowy spot, w którym prosi o wsparcie. Nagranie pod hasłem "Władza chce nas uciszyć! Zobacz, jak bronić Domu Wolnego Słowa!" emitowane jest także na antenie.

Zaczyna się niewinnie.

– Dzięki wam zbudowaliśmy największą stację informacyjną w Polsce – słyszą na wstępie widzowie. Tomasz Sakiewicz chwali się, że dzięki nim wyprodukowali cztery debaty prezydenckie, pokazywali zaprzysiężenie Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa, byli na konferencji konserwatystów w USA, a także zorganizowali CPAC Poland w Rzeszowie i sylwestra w Rzeszowie.

A potem widz słyszy, że Dom Wolnego Słowa znajduje się na celowniku obecnej władzy. – Zmowa na rynku reklam sprawia, że nie możemy w pełni realizować naszych celów. Dlatego potrzebujemy państwa regularnego wsparcia – apeluje Sakiewicz.

Apel o wsparcie pojawił się nawet w dniu WOŚP, gdy stacja Sakiewicza – jak zauważono – słowem nie wspomniała o akcji Jerzego Owsiaka. "Po raz kolejny, dziękując za państwa dotychczasowe wsparcie, muszę zwrócić się do widzów Republiki z prośbą o dalsze wsparcie finansowe naszej stacji" – usłyszeli natomiast od Edyty Lewnadowskiej.

Nie pierwszy raz TV Republika apeluje o datki i chwali się, że dzięki nim zbudowała nowoczesne studia, nie mówiąc o tym, że rok temu przeniosła się do nowej siedziby.

Jednak tym razem tło jest inne.

Media o problemach TV Republika. "Może jej grozić cofnięcie koncesji"

Od kilku dni media donoszą o problemach stacji. "TV Republika ma kłopot", "Może jej grozić cofnięcie koncesji", "Szuka pieniędzy na przeżycie", a nawet – "TV Republika walczy o przetrwanie".

"Wprost" pisze: "Brak pełnych płatności za koncesję i rosnące zobowiązania wobec operatora nadajnika stawiają przyszłość stacji pod znakiem zapytania".

"Wyborcza": "Republika ma problemy finansowe".

"Wp.pl": "Republika kombinuje z koncesją?".

Chodzi o 10-letnią koncesję naziemną, która kosztuje TV Republikę 17,85 mln zł. Co roku, do 1 września, stacja Tomasza Sakiewicza powinna płacić ratę w wysokości 1,85 mln zł i tak zrobiła jeszcze w 2024 roku.

Ale nie w 2025.

Tym razem okazuje się, że stacja zapłaciła za nadawanie tylko do końca stycznia 2026 roku i – według serwisu "Press" – ma mieć zaległości w wysokości 900 tys. złotych.

Co więcej – jak przekazała Wirtualnym Mediom Anna Ostrowska, rzeczniczka prasowa KRRiT – TV Republika złożyła wniosek o rozłożenie pozostałych opłat koncesyjnych na raty. – Wniosek ten jest obecnie analizowany przez prawników KRRiT – powiedziała Ostrowska.

Informacja wywołała burzę w mediach, ale podzieliła też osoby związane z KRRiT.

Eksperci o opłacie koncesyjnej TV Republika

"Rozkładanie opłaty koncesyjnej na raty roczne, a także miesięczne, jest normalną praktyką w Krajowej Radzie. Nadawca w każdym momencie może złożyć taki wniosek. Uzasadnienie Republiki mi wydaje się racjonalne, ale ostateczną decyzję podejmują w głosowaniu członkowie KRRiT" – stwierdził w rozmowie z Wirtualnymi Mediami Witold Kołodziejski, przewodniczący KRRiT w latach 2016-2022.

Krzysztof Luft, członek KRRiT w latach 2010-2016, ocenił natomiast: "Jeśli dobrze pamiętam to sytuacje rozkładania opłaty koncesyjnej na takie raty się zdarzały –dotyczyło to najczęściej niewielkich nadawców, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej. Być może TV Republika jest takim nadawcą.

