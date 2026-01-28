Polityk PiS stanął w obronie Radosława Sikorskiego Fot. Shutterstock // X / Janusz Cieszyński // StylishDesignStudio // montaż: naTemat

Czasem polityka potrafi zaskoczyć – oto w obronie ministra spraw zagranicznych rządu KO stanął… polityk PiS, Janusz Cieszyński. A wszystko przez ostrą wymianę zdań między Radosławem Sikorskim a Elonem Muskiem, która szybko przerodziła się w międzynarodową pyskówkę z udziałem ludzi Władimira Putina.

Jak pisaliśmy w naTemat, iskrą zapalną był wpis szefa polskiej dyplomacji, który we wtorek zwrócił się bezpośrednio do Elona Muska na platformie X. Radosław Sikorski zapytał miliardera o wykorzystywanie systemów Starlink przez Rosję i zasugerował, że czerpanie z tego zysków może mieć moralne konsekwencje.

– Hej, wielki człowieku, dlaczego nie powstrzymasz Rosjan przed używaniem Starlinków do atakowania ukraińskich miast? Zarabianie pieniędzy na zbrodniach wojennych może zaszkodzić – napisał Sikorski po angielsku, nawiązując do słów "mały człowieku", które w ubiegłym roku skierował do niego Musk.

Musk uderza w Sikorskiego, a Janusz Cieszyński z PiS... staje w jego obronie

Odpowiedź Elona Muska była niemal natychmiastowa – i wyjątkowo ordynarna. Szef SpaceX i Tesli nie odniósł się do zarzutów dotyczących Rosji, skupiając się wyłącznie na roli Starlinka po stronie Ukrainy. W jednym z komentarzy zaatakował polskiego ministra personalnie.

– Ten śliniący się imbecyl nawet nie zdaje sobie sprawy, że Starlink stanowi kręgosłup ukraińskiej komunikacji wojskowej – napisał Musk na X.

Na tym jednak sprawa się nie zakończyła. W dyskusję włączył się Kirłł Dmitrijew, specjalny wysłannik Władimira Putina ds. inwestycji i współpracy gospodarczej. Rosyjski polityk postanowił wesprzeć Muska i również uderzył w Sikorskiego. "Śliniący się imbecyl Sikorski myli wiele faktów, bo zaślepia go nienawiść" – stwierdził Dmitrijew.

To właśnie w tym momencie nastąpił polityczny zwrot akcji, którego mało kto się spodziewał. W obronie szefa MSZ – kojarzonego z Koalicją Obywatelską – stanął były minister cyfryzacji z ramienia PiS, Janusz Cieszyński. Jego wpis był krótki, dosadny i skierowany wprost do rosyjskiego wysłannika.

"Hej, kretynie! Tylko my w Polsce mamy prawo besztać Radosława Sikorskiego. Podnóżki Putina nie, więc GTFO. Buziaki i uściski z Warszawy" – napisał Cieszyński. Choć w polskiej polityce Radosław Sikorski i PiS stoją po przeciwnych stronach barykady, tym razem podziały zeszły na dalszy plan. Jak widać, w starciu z ludźmi z zewnątrz... polskość okazała się ważniejsza.

Rosja wykorzystuje Starlinki?

Wpis Sikorskiego był reakcją na coraz liczniejsze doniesienia dotyczące wykorzystywania systemów Starlink przez rosyjskie wojsko. Informacje o masowym użyciu terminali przez rosyjskie drony uderzeniowe potwierdził wcześniej m.in. minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow oraz amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).