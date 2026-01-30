Litwa proponuje Polsce utworzenie wspólnej specjalnej strefy ekonomicznej Fot. Shutterstock / eimin.lrv.lt / Google Maps; montaż: naTemat.pl

Litewski minister gospodarki i innowacji Edvinas Grikšas proponuje utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej wspólnie z Polską. Miałyby tam działać sektory przemysłu obronnego i wysokich technologii. Coraz głośniej mówi się także o wspólnym poligonie wojskowym. Lokalizacja: niewielka miejscowość tuż przy polskiej granicy i przesmyku suwalskim.

Kilka dni po inicjatywie prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy ws. powołania polsko-litewskiej specjalnej strefy ekonomicznej w czwartek do Warszawy przyjechał minister gospodarki i innowacji Litwy Edvinas Grikšas. Rozmawiał on m.in. z polskim ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim.

– Omówiliśmy możliwe rozwiązania i jesteśmy gotowi kontynuować prace, postrzegając to jako okazję do wzmocnienia gospodarki granicznej, inwestycji i przemysłu o wysokiej wartości dodanej w obu krajach. Nie mam wątpliwości, że proces ten może być ważnym krokiem naprzód dla dwustronnej współpracy gospodarczej – powiedział litewski minister.

Zdaniem Grikšasa w Europie nie ma obecnie funkcjonujących międzynarodowych stref ekonomicznych tego typu, dlatego byłby to projekt pilotażowy. – To mogłoby być przełomowe, poważne przedsięwzięcie pilotażowe, jeśli mówimy o przyciąganiu inwestycji w ogóle. W Europie nie ma funkcjonujących transgranicznych specjalnych stref ekonomicznych o takim przeznaczeniu. Jedyna, o której wiem, działa w Singapurze – powiedział litewski polityk, cytowany przez portal lrt.lt.

Prezydent Litwy przekonuje z kolei, że utworzenie wspólnej strefy pobudziłoby wzrost gospodarczy regionów przygranicznych, zwiększyło zatrudnienie oraz działałoby jako brama ekonomiczna zapewniająca dostęp do dwóch rynków. W strefie miałyby działać zarówno sektory przemysłu obronnego, jak i wysokich technologii.

Litewski minister gospodarki i innowacji mówił po spotkaniu z Andrzejem Domańskim, że Polska oceniła ten pomysł pozytywnie, a obecnie analizowany będzie możliwy sposób funkcjonowania takiej strefy.

Lokalizacja: przygraniczne Kopciowo w pobliżu przesmyku suwalskiego

Padła już także propozycja lokalizacji strefy. To niewielkie Kopciowo przy granicy z Polską (ok. 10 km na wschód od granicy z Polską nad rzeką Biała Hańcza). Ciekawostką jest to, że w liczącym około 700 osób miasteczku znajduje się grób Emilii Plater.

– W rejonie łoździejskim znajduje się działka o powierzchni 20 ha, która jest odpowiednia dla potencjalnych inwestorów. Istnieje infrastruktura, ukształtowanie terenu jest płaskie, a stworzenie dodatkowo niezbędnej infrastruktury wymaga niewielkich nakładów inwestycyjnych. Tego typu działkę w rejonie łoździejskim będziemy proponować potencjalnym inwestorom jako priorytetową – powiedział Grikšas w czwartek na antenie Žinių Radijas.

Co również nie jest bez znaczenia, Kopciowo znajduje się w pobliżu przesmyku suwalskiego, które uznawane jest za "najniebezpieczniejsze miejsce na świecie. Jak oceniało Politico w pierwszych miesiącach pełnoskalowej wojny Putina w Ukrainie, ten teren stanowiłby jeden z pierwszych punktów, w które uderzyłyby wojska Putina, jeśli rosyjska inwazja na Ukrainę rozlałaby się na inne kraje Europy. To jedyny lądowy łącznik krajów bałtyckich z sojusznikami NATO, znajdujący się pomiędzy Królewcem w Rosji a Białorusią.

