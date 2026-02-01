W Polkowicach doszło do pożaru sklepu sieci Biedronka Fot. Shutterstock / materiał ilustracyjny

W niedzielę w Polkowicach na Dolnym Śląsku doszło do pożaru sklepu sieci Biedronka. Dowiedzieliśmy się, że w akcji gaśniczej biorą udział 22 zastępy straży pożarnej. Dwóch strażaków zostało poszkodowanych w wyniku poślizgnięcia się na śliskiej nawierzchni.

Pożar sklepu Biedronka w Polkowicach. W akcji biorą udział 22 zastępy

Do pożaru Biedronki, która mieści się przy ul. Ogrodowej 5 w Polkowicach (woj. dolnośląskie), doszło w niedzielę przed południem. Gdy pierwsze zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej pojawiły się na miejscu, budynek nie był jeszcze całkowicie objęty ogniem. Po 10 minutach od rozpoczęcia akcji gaśniczej dach sklepu się zawalił.

Mł. kpt. Adrian Ziemiański, rzecznik prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach, powiedział w rozmowie z redakcją naTemat.pl, że przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. W akcji biorą obecnie udział 22 zastępy.

Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Polkowicach przekazał nam, że w akcji gaśniczej poszkodowanych zostało dwóch ratowników – jeden z Państwowej Straży Pożarnej, drugi z Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy. Z powodu śliskiej nawierzchni, która powstała w wyniku niskiej temperatury i wykorzystywanych przez straż zbiorników wody, strażacy doznali jedynie stłuczeń.

