TACO to kpina z MAGA. Trump przesadził i ma ogromny problem w USA

Skończyło się rumakowanie, albo bardziej "trumpowanie", bo Donald Trump wkurzył Amerykanów tak bardzo, że zamiast o MAGA mówi się teraz o TACO. Nie chodzi tu jednak o Taco Hemingwaya, tylko o skrót, który kompletnie obnaża szaleństwa Trumpa.

Donald Trump okrakiem wycofuje się ze swoich wymysłów. W Białym Domu musiały włączyć się już chyba wszystkie syreny alarmowe. Poparcie dla prezydenta po prostu runęło. Zaledwie 27 proc. Amerykanów popiera w całości jego politykę. Połowa uważa też, że ten rok wypadł o wiele gorzej, niż się spodziewali.

I tu mógłbym postawić kropkę, powiedzieć, że Trump spadł z rowerka, bo tak mocno się popisywał, że przegiął. Ale nakręca się pewien trend, który niemiłosiernie go obnaża. Skrót TACO to kpina z jego sztandarowego sloganu Make America Great Again, bo oznacza "Trump always chickens out", czyli "Trump zawsze tchórzy”, albo że "w końcu zawsze wymięka". Pomyślcie sami, jak to działa na faceta, który ma ego większe niż własny kraj.

Na razie prezydent USA jest dociskany. Sondaże to presja, poza tym on traci poparcie również wśród Republikanów, którzy rozumieją, że największym przegranym fantazji Trumpa mogą okazać się Stany Zjednoczone. I jedno najważniejsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać w Polsce. Co to oznacza dla nas? Bo nawet jeśli Trump finalnie zawsze tchórzy… to Trump pociąga za sznurki.

