Reakcja Dudy na słowa Trumpa jak najgorsza hańba. To policzek dla polskich żołnierzy

Gdzie się podziało to słynne murem za polskim mundurem? Dlaczego, kiedy ktoś opluwa polskich żołnierzy, brakuje mocnej reakcji prezydenta? A nawet dwóch prezydentów, bo to, co powiedział Andrzej Duda, nie mieści się w głowie. Donald Trump znowu nakłamał, a co oni z tym zrobili? I jak na to reagują byli żołnierze, którzy widzieli, co działo się w Afganistanie? Jeden z nich rozmawiał z naTemat i nie owijał w bawełnę.

Byłem pewny, że zareagujemy odpowiednio na hańbiące słowa Donalda Trumpa o żołnierzach, które były kłamliwe i uderzały w sojuszników USA w Europie. Także w Polsce. Przeliczyłem się, tak jak wielu byłych i obecnych żołnierzy. Przeliczyłem się, jak zwykły Polak, który pamięta te wydarzenia.

Nie mieści mi się w głowie, że Karol Nawrocki nie domagał się przeprosin od Trumpa. Napisał tylko, że "nie ma wątpliwości, że polscy żołnierze to bohaterowie, że zasługują na szacunek i podziękował za ich służbę. A gdzie tu oburzenie? Prezydent Nawrocki zagrał na pół gwizdka. Tak, żeby, broń Boże, Trump nie poczuł się urażony.

Jeszcze gorsza była wypowiedź Andrzeja Dudy, który wypadł jak mistrz podlizywania się Trumpowi. Ostro byłego prezydenta skrytykował w mocnym wywiadzie dla naTemat Grzegorz Banaszek, były żołnierz zawodowy, który służył w Kosowie, Iraku i Afganistanie.

– Nie rozumiem, jak Andrzej Duda w ogóle może w ten sposób się wypowiadać. Jaki ma szacunek do żołnierzy, którzy tam byli i oddali swoje życie oraz zdrowie? Do tych, którzy wrócili z PTSD, depresją i traumą, z którą muszą żyć do dziś? – dopytuje były wojskowy.

