Marcin Kierwiński, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o przeprowadzonej akcji deportacyjnej. Z Polski wydalono 25 obywateli Pakistanu, którzy łamali prawo. Minister opublikował w sieci zdjęcia z operacji.

Operacja deportacyjna w Polsce. Wydalono 25 Pakistańczyków

Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych, opublikował w serwisie X zdjęcia z akcji deportacyjnej obywateli Pakistanu. Przypomniał on, że to kolejna operacja o tym charakterze.

"W 2025 r. Straż Graniczna przymusowo, drogą lotniczą, wydaliła do państw trzecich blisko 900 cudzoziemców. Zero tolerancji dla łamiących prawo" – napisał.

Straż Graniczna powiadomiła, że operację, do której wykorzystano wojskowy statek powietrzny, zorganizowano we współpracy z 33. Bazą Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

"Wszystkim cudzoziemcom wydano decyzje administracyjne o zobowiązaniu do powrotu, podlegające przymusowemu wykonaniu. Operację zaplanował oraz zorganizował Zarząd ds. Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej, a jej praktyczną realizację zabezpieczali funkcjonariusze z pionu zabezpieczenia działań Straży Granicznej" – czytamy we wpisie SG w serwisie X.

Serwis OKO.press wskazywał na pewien problem. Dziennikarze opisali, że od Pakistańczyków nie przyjęto i nie rozpatrzono wniosków o ochronę międzynarodową, a kraj ich pochodzenia jest dla wielu osób niebezpieczny. "A to oznacza, że nie ma pewności co do tego, czy osobom tym nie grozi w Pakistanie śmierć" – czytamy.

– Rzecznik Praw Obywatelskich dostrzega wątpliwości dotyczące praktyki deportowania cudzoziemców do krajów niebezpiecznych, w szczególności w sytuacjach, w których osoby te nie miały realnej możliwości złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Biuro RPO wyjaśniało na poziomie generalnym ze Strażą Graniczną sprawę organizowania deportacji do Afganistanu w świetle wytycznych Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) "Guidance Note on Afghanistan – Update II" – brzmi cytowana przez serwis wypowiedź Łukasza Starzewskiego, naczelnika Wydziału Kontaktów z Mediami Biura RPO.

Starzewski zaznaczył również: – Każda taka sprawa wymaga indywidualnej analizy w oparciu o konkretny stan faktyczny oraz dokumentację, w tym postanowienia o zobowiązaniu do powrotu oraz informacje pochodzące od pełnomocników lub samych cudzoziemców, jaką dysponują organy Straży Granicznej i pełnomocnicy cudzoziemców.

Deportacje cudzoziemców w Polsce

Z danych Straży Granicznej wynika, że w okresie od 29 grudnia 2025 roku do 4 stycznia br. Polskę opuściło 123 cudzoziemców, wobec których wydano decyzje zobowiązujące do powrotu. Nadmieńmy, że procesowi wyjazdów uważnie przyglądają się służby, które dzielą je na dobrowolne i przymusowe.

We wskazanym okresie na dobrowolny powrót decydowali się głównie obywatele Gruzji (15), Białorusi (15) i Kolumbii (11). Przymusowo deportowano najwięcej obywateli Ukrainy (31), Gruzji (5) i Mołdawii (2).

Informowano wtedy, że wśród deportowanych cudzoziemców były m.in. osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, obywatele skazani za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, wielokrotne kradzieże czy też posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych.

– Spodziewajcie się państwo w najbliższym czasie zdecydowanych akcji, które ograniczą przestępczość, także, jeśli chodzi o środowiska migrantów i obcokrajowców przebywających w Polsce – zapowiadał Donald Tusk w lutym ubiegłego roku podczas konferencji prasowej z Ursulą von der Leyen, o czym pisaliśmy w naTemat.

Przypomnijmy, że surową politykę wobec imigrantów prowadzi Dania, co ze szczegółami opisaliśmy w artykule poniżej.

