Sprawdzamy, jakim sprzętem można sobie ułatwić pracę w biurze i pracę zdalną. Fot. HP/materiały prasowe

Zmienia się relacja między pracownikiem a technologią. Chcemy pracować wygodniej, ale nie zawsze wiemy, co na rynku nam to umożliwi. Sprawdzamy sprzęty HP, gotowe do pracy z domu i w biurze, z rozwiązaniami gotowymi sprostać codziennym wyzwaniom.

Nie tylko upowszechnił się model pracy hybrydowej, ale coraz więcej firmy wdraża rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję. Dobrze dobrane urządzenia do naszych zadań pozwalają zupełnie zmienić sposób myślenia o obowiązkach w biurze.

W poniższym tekście przyjrzymy się przyszłości pracy od HP, jak mogą nam pomóc zaoszczędzić czas i odciążyć z niepotrzebnych w życiu drobiazgów. Dzięki drukarkom i laptopom zintegrowanym z AI technologia adaptuje się w końcu się do sposobu, w jaki my, ludzie, chcemy pracować. A po pracy będą jak znalazł do rozmaitych zajęć domowych, np. pomocy przy pracy domowej dzieci.

Seria HP EliteBook G1i

HP ma szeroką ofertę komputerów AI, ale co to właściwie znaczy? Te dwie literki pojawiają się jak wytrych wszędzie w świecie technologii, ale często nie idzie za tym nic praktycznego. W tym wypadku mówimy o rozwiązaniach, gdzie stacje robocze i rozwiązania wspomagane przez sztuczną inteligencję uwalniają czas użytkownika. To zarówno generatywna AI, modelowanie i animacja 3D i uczenie maszynowe, adaptujące się do tego, jak pracujemy na laptopach z serii HP EliteBook G1i.

Takie narzędzia sprawiają, że możemy skupić się na prezentacji np. firmowej strategii bez męczenia się o detale związane ze stroną wizualną. A to już godzina czy dwie mniej na przygotowania!

Przykład? W części urządzeń mamy system AI z obsługą 48 TOPS (biliony operacji na sekundę) do transkrypcji spotkań, które w dodatku dynamicznie stworzy nam prezentacje. Podczas firmowego spotkania online Poly Camera Pro automatycznie będzie nas kadrować i dostosowywać tło. Dysponują tym laptopy i notebooki:

HP EliteBook X G1i 14″ Notebook Next Gen AI PC, HP EliteBook X Flip G1i 14″ Notebook Next Gen AI PC, Laptop HP EliteBook Ultra G1i 14″ AI, Laptop HP EliteBook 8 G1i Next Gen AI.

Hardware w serii HP EliteBook G1i

W urządzeniach HP EliteBook X G1i 14", HP EliteBook X Flip G1i 14"i HP EliteBook Ultra G1i 14″ AI mamy cztery dostrojone głośniki Poly Studio i dwa mikrofony studyjnej jakości, dzięki czemu nic nie przegapimy i będziemy słuchani wyraźnie.

W komputerach HP EliteBook 8 G1i 14" Notebook AI PC i HP EliteBook 8 G1i 16" Notebook AI PC znajdziemy procesory Intel Core z 11 TOPS NPU, wciąż aż nadto wystarczające do obsługi większości zadań biznesowych.

Integracja AI w urządzeniach HP nie kończy się wyłącznie na aplikacjach i środowisku do aktywnej pomocy, ale działa także w tle. We wszystkich urządzeniach możemy cieszyć się zwiększoną wydajnością baterii z pomocą AI, odciążającą nas od dbania o niepotrzebne systemy działające w tle i tym podobne zmory posiadaczy laptopów i notebooków.

komputery serii HP EliteBook G1i Fot. materiały prasowe/sklejka własna

Dodatkowo zaawansowana konstrukcja termiczna sprawia, że komputery pracują ciszej i w niższej temperaturze. A to też mniej tracenia czasu na ładowanie, szukanie kabla, wolnego kontaktu i negocjacje ze współpracownikami, kto okupuje przedłużacz.

A skoro już mowa o konstrukcji, producent postawił na rozwiązania przyjazne środowisku. Większości urządzeń w ponad 70 proc. części zawierają materiały pochodzące z recyklingu i opakowania zewnętrzne nadają się w 100 proc. do ponownego wykorzystania. Wszystkie modele spełniają rygorystyczne normy wytrzymałościowe, są lekkie, eleganckie i wygodne w obsłudze z dużą klawiaturą.

HP Wolf Security: Forteca w świecie zagrożeń cybernetycznych

Przy pracy mobilnej ważna jest nie tylko wygoda i optymalizacja czasu, ale także bezpieczeństwo. Tu z pomocą przychodzi HP Wolf Security for Business. Ten kompleksowy ekosystem ochrony, który różni się od tradycyjnych programów antywirusowych tym, że jest głęboko zakorzeniony w sprzęcie (hardware-enforced security).

To ochrona zawsze włączona, obejmująca urządzenia od systemu BIOS po otwartą przeglądarkę internetową. Ewoluujące, aktualizowane rozwiązanie sprawia, że nie potrzebujemy dodatkowo inwestować w inne środki ochrony.

Jeśli nadal nam to nie wystarczy, komputery HP EliteBook X Flip G1i 14" i HP EliteBook X G1i 14" zabezpieczą pracowników nawet przed zagrożeniami ze strony… komputerów kwantowych. Wbudowany kontroler HP Endpoint Security Controller (ESC) ma ochroni oprogramowanie układowe przed atakami z komputerów kwantowych, zapewniając integralność wrażliwych i regulowanych danych.

Dodatkowo te komputery oferują fizyczne bariery prywatności, takie jak HP Sure View Reflect (zintegrowany filtr prywatności ekranu aktywowany jednym przyciskiem) oraz mechaniczne przesłony kamery, co daje użytkownikom pełną kontrolę nad ich sferą wizualną.

Drukarki dla biura - HP Smart Tank 670 i HP Smart Tank 750

Cyfryzacja w Polsce postępuje i chociaż system KSeF wszedł z przytupem, efektywne zarządzanie dokumentami fizycznymi wciąż jest potrzebne. Seria HP Smart Tank stanowi odejście od kosztownego modelu kartridżowego na rzecz systemów zbiornikowych o bardzo wysokiej wydajności. Modele HP Smart Tank 750 oraz HP Smart Tank 670 łączą w sobie drukowanie, skanowanie i kopiowanie.

Zostały zaprojektowane z myślą o małych i średnich biurach... ale będą też idealne do pracy zdalnej, ze sprytnymi rozwiązaniami pozwalającymi zaoszczędzić czas.

HP Smart Tank 670. Fot. materiały prasowe.

Urządzenie HP Smart Tank 750 jest flagowym przedstawicielem serii 700, oferującym funkcje niezbędne do seryjnego przetwarzania dokumentów. Najważniejszym wyróżnikiem jest obecność automatycznego podajnika dokumentów (ADF) na 35 arkuszy, co w połączeniu z większym podajnikiem papieru (250 arkuszy) pozwala na obsługę intensywnych procesów skanowania i kopiowania bez konieczności stałej interwencji użytkownika. W drukarkach HP Smart Tank AI analizuje dane telemetryczne, pozwalając przewidzieć potencjalne awarie i konieczność uzupełniania atramentu.

Dla pracowników hybrydowych oraz mniejszych zespołów, HP Smart Tank 670 oferuje optymalny balans między funkcjonalnością a rozmiarem. Choć pozbawiony podajnika ADF, model ten nie ustępuje swojemu większemu bratu pod względem jakości druku (1200 x 1200 dpi w czerni) oraz inteligentnych funkcji łączności. Urządzenie wspiera samonaprawiające się dwupasmowe Wi-Fi, co eliminuje frustrujące przerwy w połączeniu podczas drukowania dużych plików graficznych czy prezentacji.

Mniejsze obciążenie drobiazgami w pracy przekłada się na więcej energii w chwilach z bliskimi po robocie. Fot. materiały prasowe.