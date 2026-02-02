KSeF 2.0 już działa, ale nie obyło się bez problemów. Padł Profil Zaufany Fot. Dorota Szymczyk / Shutterstock

KSeF 2.0 już ruszył, ale początki jak zwykle bywają trudne. Urzędnicy przekonują, że nowa platforma do księgowania działa bez zarzuty, ale... przedsiębiorców i tak nie mogą się do niej zalogować. Profil Zaufany po prostu nie udźwignął takiego ruchu i odmawia posłuszeństwa. Co robić w takiej sytuacji?

REKLAMA

Krajowy System e-Faktur, znany jako KSeF, to rządowa platforma mająca wyeliminować papierowy obieg dokumentów. Każda faktura będzie trafiać teraz do centralnej bazy w formie elektronicznej, gdzie otrzymuje unikalny numer identyfikacyjny.

Bez tego cyfrowego śladu dokument po prostu nie będzie istniał w obrocie prawnym. System opiera się na ujednoliconym formacie XML, co w teorii ma zautomatyzować księgowość i przyspieszyć zwrot podatku. Na razie jednak wiele osób nie może się nawet zalogować.

KSeF 2.0. Już w niedzielę można było go przetestować na stacjach paliw

Oficjalny start systemu nastąpił w niedzielę, 1 lutego. Nowa rzeczywistość mogła zaskoczyć właścicieli firm już podczas wizyt na stacjach benzynowych. Mniejsi przedsiębiorcy teoretycznie mają czas na pełne wdrożenie do 1 kwietnia, ale giganci już teraz wystawiają e-faktury wyłącznie przez nową platformę.

REKLAMA

Kierowcy tankujący "na firmę" muszą liczyć się z tym, że każda sieć paliwowa stosuje inną strategię. Niektóre stacje wydają tradycyjne wydruki, inne postawiły na model hybrydowy.

"Faktury wystawiane z kas fiskalnych, co do zasady nie trafiają do Krajowego Systemu e-Faktur" – wyjaśnia na łamach Business Insidera ekspert Piotr Juszczyk. Przedsiębiorca musi więc wiedzieć, co robić, by nie przeoczyć zaksięgowania kosztów.

Problemy z logowaniem trwają od rana Fot. https://downdetector.pl

Awaria Profilu Zaufanego. Problemy nie tylko z KSeF

Prawdziwy test systemu nadszedł jednak w poniedziałek, 2 lutego. Tysiące księgowych i przedsiębiorców próbowało się zalogować, ale infrastruktura nie wytrzymała naporu. Ministerstwo Cyfryzacji szybko wydało oficjalny komunikat.

"W związku z bardzo dużym zainteresowaniem logowaniem do systemu KSeF 2.0, który został uruchomiony przez Ministerstwo Finansów 1 lutego, mogą występować czasowe utrudnienia w logowaniu do Profil Zaufany" – poinformował resort.

REKLAMA

Skutki tej sytuacji są odczuwalne również na innych serwisach. Ponieważ Profil Zaufany jest fundamentem polskiej e-administracji, więc problemy z nim paraliżują dostęp do innych kluczowych usług. Użytkownicy na X zgłaszają, że nie mogą załatwić spraw urzędowych np. przez platformę ePUAP.

Fot. x.com

Jak zalogować się do KSeF bez Profilu Zaufanego? To nie takie proste

Ministerstwo Finansów uspokaja, że sam system faktur działa "bez zakłóceń" i poleca alternatywne sposoby logowania. Na stronie KSeF dostępne są następujące metody:

Profil Zaufany – jest to najpopularniejsza metoda logowania do e-administracji, ale na razie jest przeciążana z powodu ogromnego zainteresowania systemem KSeF . Certyfikat kwalifikowany lub pieczęć elektroniczna – ta metoda pozwala na użycie bezpiecznego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej, które mają moc prawną równoważną podpisowi własnoręcznemu lub pieczątce firmowej. Odcisk palca certyfikatu kwalifikowanego – to specjalna opcja dla osób, których certyfikat nie posiada identyfikatora NIP lub PESEL; wymaga ona wcześniejszego uzyskania tzw. odcisku palca certyfikatu w celu nadania uprawnień.

REKLAMA