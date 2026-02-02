KSeF 2.0 już ruszył, ale początki jak zwykle bywają trudne. Urzędnicy przekonują, że nowa platforma do księgowania działa bez zarzuty, ale... przedsiębiorców i tak nie mogą się do niej zalogować. Profil Zaufany po prostu nie udźwignął takiego ruchu i odmawia posłuszeństwa. Co robić w takiej sytuacji?
Krajowy System e-Faktur, znany jako KSeF, to rządowa platforma mająca wyeliminować papierowy obieg dokumentów. Każda faktura będzie trafiać teraz do centralnej bazy w formie elektronicznej, gdzie otrzymuje unikalny numer identyfikacyjny.
Bez tego cyfrowego śladu dokument po prostu nie będzie istniał w obrocie prawnym. System opiera się na ujednoliconym formacie XML, co w teorii ma zautomatyzować księgowość i przyspieszyć zwrot podatku. Na razie jednak wiele osób nie może się nawet zalogować.
KSeF 2.0. Już w niedzielę można było go przetestować na stacjach paliw
Oficjalny start systemu nastąpił w niedzielę, 1 lutego. Nowa rzeczywistość mogła zaskoczyć właścicieli firm już podczas wizyt na stacjach benzynowych. Mniejsi przedsiębiorcy teoretycznie mają czas na pełne wdrożenie do 1 kwietnia, ale giganci już teraz wystawiają e-faktury wyłącznie przez nową platformę.
Kierowcy tankujący "na firmę" muszą liczyć się z tym, że każda sieć paliwowa stosuje inną strategię. Niektóre stacje wydają tradycyjne wydruki, inne postawiły na model hybrydowy.
"Faktury wystawiane z kas fiskalnych, co do zasady nie trafiają do Krajowego Systemu e-Faktur" – wyjaśnia na łamach Business Insidera ekspert Piotr Juszczyk. Przedsiębiorca musi więc wiedzieć, co robić, by nie przeoczyć zaksięgowania kosztów.
Awaria Profilu Zaufanego. Problemy nie tylko z KSeF
Prawdziwy test systemu nadszedł jednak w poniedziałek, 2 lutego. Tysiące księgowych i przedsiębiorców próbowało się zalogować, ale infrastruktura nie wytrzymała naporu. Ministerstwo Cyfryzacji szybko wydało oficjalny komunikat.
"W związku z bardzo dużym zainteresowaniem logowaniem do systemu KSeF 2.0, który został uruchomiony przez Ministerstwo Finansów 1 lutego, mogą występować czasowe utrudnienia w logowaniu do Profil Zaufany" – poinformował resort.
Skutki tej sytuacji są odczuwalne również na innych serwisach. Ponieważ Profil Zaufany jest fundamentem polskiej e-administracji, więc problemy z nim paraliżują dostęp do innych kluczowych usług. Użytkownicy na X zgłaszają, że nie mogą załatwić spraw urzędowych np. przez platformę ePUAP.
Jak zalogować się do KSeF bez Profilu Zaufanego? To nie takie proste
Ministerstwo Finansów uspokaja, że sam system faktur działa "bez zakłóceń" i poleca alternatywne sposoby logowania. Na stronie KSeF dostępne są następujące metody:
Problem polega na tym, że dla większości drobnych przedsiębiorców Profil Zaufany był jedynym dostępnym sposobem autoryzacji. Alternatywne metody często wymagają posiadania podpisów elektronicznych, specjalistycznego sprzętu i... czasu, by je wyrobić. Stąd na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia, skoro większość próbuje wybrać najpopularniejszą metodę.
