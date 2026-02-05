Powstał mural z podobizną Joanny Kołaczkowskiej Fot. Kabaret Hrabi/Facebook

W Oławie odsłonięto mural z podobizną zmarłej w ubiegłym roku uwielbianej przez publiczność Joanny Kołaczkowskiej. Nie da się ukryć, że to wyjątkowy gest hołdu dla artystki kabaretowej. Pojawiły się jednak głosy rozczarowanych osób, bowiem zauważyli, że na obrazie zabrakło jednej kluczowej rzeczy.

Joanna Kołaczkowska zmarła w wieku 59 lat. Aktorka mogła liczyć na sympatię milionów Polaków, którzy podziwiali ją za talent i poczucie humoru. Latem ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że Kołaczkowska jest chora. Koledzy z kabaretu Hrabi informowali, że jej stan zdrowia nie pozwala na powrót na scenę i udział w trasie koncertowej z resztą zespołu. Wówczas wyszło też na jaw, że artystka ma nowotwór.

W połowie lipca 2025 nadeszły najgorsze wieści. "Asia odeszła spokojnie, bez bólu. W otoczeniu najbliższych i przyjaciół – wśród tych, których kochała i którzy kochali Ją bezgranicznie. (...) Przyszło Jej zmierzyć się z najgorszym i najbardziej agresywnym przeciwnikiem. Walczyła dzielnie, z godnością, z nadzieją. My razem z Nią. Wyczerpaliśmy niestety wszystkie dostępne formy leczenia. Wierzyliśmy w cud. Cud nie nastąpił" – napisali koledzy z kabaretu: Dariusz Kamys, Łukasz Pietsch i Tomasz Majer.

Pamięć o Kołaczkowskiej wciąż żywa. Odsłonili mural, ale czegoś zabrakło...

Choć od tamtego czasu minęło już kilka miesięcy, to pamięć po Kołaczkowskiej jest wciąż żywa. W Oławie, a dokładnie w tamtejszym Domu Kultury, postanowiono namalować mural upamiętniający kabaretową artystkę. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z uroczystego odsłonięcia dzieła.

"Oława ma teraz Asię dla siebie trochę bardziej. Mural znalazł się w domu kultury – miejscu nam bliskim, które często odwiedzaliśmy i do którego wciąż wracamy. Asia je lubiła. Było wzruszająco. Bardzo. I bardzo się z tego cieszymy" – czytamy we wpisie kabaretu Hrabi.

W sekcji komentarzy pojawiło się sporo wiadomości. Wiele osób przyznało, że to wyjątkowy gest, ale na obrazie zabrakło im czegoś istotnego i charakterystycznego dla Kołaczkowskiej. "Zabrakło uśmiechu... najpiękniejszego, cudownego, Asiowego"; "Przepiękny gest. Szkoda tylko, że Asia bez uśmiechu, takiego szelmowskiego, z takim ją zapamiętałam"; "Trochę podobna. Szkoda, że ktoś tego nie dopracował" – zwrócili uwagę komentujący.