Donald Trump w rasistowski sposób obraził Michelle Obamę i Baracka Obamę Fot. Shutterstock; TruthSocial

Donald Trump nie przebiera w słowach i czasami można odnieść wrażenie, że ma się za pana świata. Grozi przejęciem Grenlandii, uwłacza żołnierzom NATO walczącym w Afganistanie, ale teraz sięgnął rynsztoku. Za wideo z Barackiem Obamą i jego małżonką Michelle powinien skończyć z powaznymi zarzutami.

Donald Trump jest rasistą. Nie da się w inny sposób skomentować nagrania, które umieścił na swoim kanale w Truth Social. Oburzający filmik przedstawiający Michelle Obamę i Baracka Obamę nie powinien nigdy powstać, a co dopiero pojawić się na profilu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jak widać, walka o Grenlandię, obrażanie żołnierzy NATO i kontrowersje związane z nominacją do nagrody Nobla mu nie wystarczyły.

Donald Trump tym razem przesadził. Zrobił małpy z Obamów

W dobie AI przerobienie czyjegoś zdjęcia nie jest żadnym wielkim wyczynem. Jednak ze zdobyczy technologii trzeba korzystać z głową, a nie, żeby obrażać politycznych oponentów. Natomiast materiał opublikowany przez Trumpa nie jest już nawet dnem. On zaczął kopać pod sobą dołek, będąc w najgłębszej dziurze.

Opublikowany filmik przedstawia Michelle i Baracka Obamów (byłą parę prezydencką USA) jako małpy. To jeden z najgorszych przejawów rasizmu, pokazujący fatalny stosunek Trumpa nie tylko do politycznych rywali, ale wszystkich Afroamerykanów.

Donald Trump twierdzi, że wybory w USA z 2020 roku zostały sfałszowane

Kontrowersyjna wstawka na profilu Trumpa pojawiła się w nagraniu opublikowanym pierwotnie przez Patriot News Outlet. Autorzy nagrania tłumaczą, że śledczy sprawdzili jedno z urządzeń do liczenia głosów. Maszyna była wykorzystywana w 2020 roku w Michigan.

Z treści materiału wynika, że w urządzeniu znaleziono "bezprzewodowy czip 4G firmy TELIT, wyprodukowany na Tajwanie, wbudowany w płytę główną". Czip miał przerwać pracę maszyny w momencie, kiedy Trump miał tam przewagę głosów. Po wznowieniu pracy podobno głosy otrzymywał głównie Joe Biden.