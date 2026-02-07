Zenek Martyniuk w nagraniu z 1996 roku. Tak widział przyszłość disco polo

Zenon Martyniuk opowiada o przyszłości disco polo w nagraniu z lat 90. Fot. YouTube / ZDUŃSKA WOLA - LATA 90.

Zenon Martyniuk jest niekwestionowanym królem disco polo, którego kariera sceniczna sięga końca lat 80. Artysta debiutował wówczas z zespołem Akcent. W nagraniu z 1996 roku gwiazdor opowiadał o przyszłości gatunku muzyki, którego do dziś jest twarzą. Jego słuchacze powinni przygotować się na spotkanie z nostalgią.

Piosenki Zenona Martyniuka i zespołu Akcent zna cała Polska. "Życie to są chwile", "Królowa nocy", "Przez twe oczy zielone" – utwory te są obecne z nami na weselach i lokalnych imprezach. Jedni słuchają ich na poważnie, drudzy podchodzą do nich w sposób ironiczny. Nie da się jednak ukryć, że lider kapeli z Bielska Podlaskiego nikomu nie jest obcy.

W mediach społecznościowych natkniemy się na archiwalne nagrania z czasów młodości Zenona Martyniuka. W wywiadzie z telewizją kablową Zduńska Wola, który przeprowadzono w 1996 roku, artysta został zapytany o przyszłość muzyki disco polo. Jego słowa mogą niektórych zdziwić.

Zenon Martyniuk w wywiadzie z 1996 roku. Mówił o przyszłości disco polo

W klipie pochodzącym z lat 90. słyszymy, jak dziennikarka pyta Martyniuka, o to, czy moda na disco polo kiedyś minie. – Ja nie wiem, czy to w ogóle się skończy. To będzie coraz lepsze, (...). My na przykład jak zaczynaliśmy grać około 7-8 lat temu, to wówczas pamiętam, że bardzo modne były utwory grupy Modern Talking czy Blue System – powiedział, sugerując, że kawałki wspomnianych kapel – choć śpiewane w języku angielskim – są discopolowe. – Jeśli przełożymy je na dzisiejszy język – sprecyzował wokalista.

– Sandra, Sabrina, Bad Boys Blue. (...) Kiedyś to było nazywane muzyką chodnikową, (...), dlatego, że bardzo dużo było sprzedawanych kaset na chodniku po prostu i na straganach – tłumaczył. Następnie Martyniuk określił gatunek disco polo mianem "muzyki środka".

W komentarzach pod nagraniem opublikowanym na kanale ZDUŃSKA WOLA – LATA 90. na YouTube znajdziemy wiele komentarzy chwalących Akcent. "Szacun dla Zenona, że przeżył te wszystkie epoki i dalej działa na rynku! Mistrz" – czytamy.

