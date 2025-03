Co poradzić mogę na to Że miłość przyszła właśnie dziś Że w sercu mym jest lato A w moich myślach jesteś ty

Martyniuk nagrał niedawno filmik z Trzaskowskim

W mediach społecznościowych pojawił się wówczas filmik, na którym Trzaskowski pyta: "Jak do tego doszło?". Zenek odpowiada: "Nie wiem", a prezydent Warszawy zastanawia się: "Będzie jakiś ciąg dalszy?". Gwiazda disco polo kwituje to słowami: "Czas pokaże...". Użyte przez obu panów słowa "jak do tego doszło, nie wiem" to oczywiście humorystyczne nawiązanie do hitu "Przez twe oczy zielone".