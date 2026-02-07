Tragedia w rodzinie Lil Jona. Znany raper potwierdził najgorsze

Lil Jon (na zdjęciu) poinformował o śmierci 27-letniego syna Fot. YouTube / Lil Jon

Amerykański raper Lil Jon przekazał, że nie żyje jego 27-letni syn DJ Young Slade. Przyczyna śmierci muzyka nie jest znana. Od kilku dni mężczyzna był uznawany za osobę zaginioną.

Na początku tygodnia – a dokładnie we wtorek – służby stanu Georgia zostały poinformowane o zaginięciu Nathana Smitha, młodego artysty znanego pod pseudonimem DJ Young Slade. W piątek ojciec 27-latka, raper i producent muzyczny Lil Jon, przekazał w poruszającym wpisie w mediach społecznościowych, że jego syn nie żyje.

Nie żyje syn Lil Jona. DJ Young Slade miał 27 lat

"Jestem głęboko zasmucony tragiczną śmiercią naszego syna, Nathana Smitha. Jego matka (Nicole Smith) i ja jesteśmy zdruzgotani" – czytamy na profilu rapera z Atlanty na Instagramie. "Nathan był najżyczliwszą osobą, jaką można było spotkać. Był niezwykle troskliwy, rozważny, uprzejmy, pełen pasji i serdeczny – kochał swoją rodzinę i przyjaciół całym sobą. [...] Pociesza nas myśl, że podczas naszych ostatnich wspólnie spędzonych chwil powiedzieliśmy mu o tym, ile dla nas znaczy" – dodali rodzice zmarłego.

Dziennikarze TMZ dowiedzieli się wcześniej od policji z Milton (miasta znajdującego się prawie 50 km od Atlanty), że z okolicznego stawu wyłowiono ciało, a ofiarą jest najprawdopodobniej zaginiony Nathan Smith. Służby sugerują, że nic nie wskazuje na udział osób trzecich.

Przypomnijmy, że Lil Jon to pionier podgatunku hip-hopu znanego jako crunk, który pochodzi z Atlanty. Na początku lat 90. został odkryty przez rapera Jermaine'a Dupriego. W swojej długoletniej karierze muzyk miał okazję współpracować m.in. z Ice Cubem, Snoop Doggiem, Usherem, Ciarą i Ludacrisem.

