Cillian Murphy i Domhnall Gleeson w teledysku do piosenki "Opalite" Taylor Swift. Fot. materiał prasowy / kadr z teledysku "Opalite"; kadr z serialu "Peaky Blinders". Montaż: naTemat

Taylor Swift pokazała właśnie teledysk do piosenki "Opalite", w którym wystąpiły gwiazdy Hollywood i nie tylko. W muzycznym klipie największą rolę odegrał Domhnall Gleeson. Jego nagrodzony Oscarem rodak, Cillian Murphy, też wziął udział w projekcie popowej piosenkarki.

REKLAMA

Taylor Swift zaprezentowała teledysk do drugiego singla z albumu zatytułowanego "The Life of a Showgirl", który ukazał się na początku października ubiegłego roku. W klipie do utworu "Opalite" piosenkarka cofa się do kolorowych lat 90. Razem z irlandzkim aktorem Domhnallem Gleesonem gra parę zakochanych – on ma burzliwy związek z kaktusem, a ona obsesję na punkcie dużego kamienia, który wyciągnęła z pudełka "dla najlepszych przyjaciół".

Gwiazdor thrillera sci-fi "Ex Machina" i komedii romantycznej "Czas na miłość" nie jest jedynym dużym nazwiskiem w obsadzie teledysku do "Opalite". Okazuje się, że Swift zaprosiła na plan zdjęciowy wszystkich gości, którzy pod koniec 2025 roku towarzyszyli jej na czerwonej kanapie w brytyjskim talk-show "The Graham Norton Show".

REKLAMA

Cillian Murphy w teledysku Taylor Swift do "Opalite". Kto jeszcze w nim wystąpił?

"Byłam gościem w jednym z moich ulubionych programów. [...] Miałam ogromne szczęście, że trafiłam na taką grupę. [...] Podczas transmisji Domhnall zażartował, że chciałby zagrać w jednym z moich teledysków. Oczywiście żartował! Tyle że w tamtym momencie od razu wpadł mi do głowy pewien pomysł" – napisała na Instagramie Taylor Swift, promując dostępny na Spotify i w Apple Music teledysk do "Opalite".

Przypomnijmy, że w październikowym odcinku "The Graham Norton Show" gwiazda muzyki pop miała okazję pojawić się u boku Cilliana Murphy'ego, laureata Oscara za "Oppenheimera", znanej z "Poprzedniego życia" Grety Lee, Jodie Turner-Smith ("After Yang"), szkockiego piosenkarza Lewisa Capaldiego, a także wspomnianego syna Brendana Gleesona. Każda z tych osób zagrała w klipie do "Opalite". Niewielką rolę powierzono nawet samemu gospodarzowi programu.

"Bawiłam się lepiej, niż mogłam sobie wyobrazić. Poznałam nowych przyjaciół" – podsumowała amerykańska artystka.

REKLAMA

: