Na kogo najbardziej liczyliby Polacy w przypadku ewentualnego zagrożenia? Okazuje się, że upada mit potężnej Ameryki, która zawsze była uważana za najważniejszego sojusznika. Sondaż pokazał wymowne wyniki.

Tylko 27 procent badanych w sondażu Opinia24 na zlecenie RMF FM wskazało kraje UE jako główne źródło pomocy w razie zagrożenia. Ale jeszcze mniej, bo zaledwie 15 proc., uważa, że moglibyśmy liczyć przede wszystkim na wsparcie Stanów Zjednoczonych.

Polacy mieli wybrać między UE a USA. Nowy sondaż

W odpowiedziach na pytanie o źródła pomocy znalazło się też wielu pesymistów. 24 proc. ankietowanych uważa, że Polska nie mogłaby liczyć ani na pomoc UE ani USA. Z kolei 18 proc. uczestników badania jest przekonanych, że w równym stopniu otrzymalibyśmy pomoc z krajów UE oraz ze strony amerykańskiego sojusznika. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 15 proc. osób.

Badanie Opinia24 dla RMF FM zrealizowano w dniach 2-4 lutego 2026 r. Sondaż pokazuje, że w tej kwestii dużo zależy od poglądów politycznych. 53 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej oraz zwolenników Rafała Trzaskowskiego deklaruje, że wierzą we wsparcie UE w razie zagrożenia.

Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz zwolenników Karola Nawrockiego (41 proc.).

Polacy boją się pomysłów Trumpa

Kiedy tylko Donald Trump zaczął swoją drugą kadencję w Białym Domu, w sondażu SW Research na zlecenie Onetu zapytano Polaków, czy obawiają się wojny handlowej z USA. Odpowiedzi były dość jasne i nie wskazywały na optymizm w naszym społeczeństwie.

To badanie przeprowadzono rok temu, a przecież nastroje wobec polityki Trumpa tylko się zaogniły. Z drugiej strony Polacy zastanawiają się, na ile Europa może być silna bez amerykańskiego wsparcia. Tu chodzi głównie o NATO i działania sojuszu w razie zagrożenia.

Poza tym Trump ma problem we własnym kraju, ponieważ gwałtownie traci poparcie. I więcej niż o słynnym MAGA mówi się teraz o TACO. Ten drugi zwrot to kpina z działań prezydenta USA. Jeśli chcesz dowiedzieć się o tym więcej, obejrzyj nasze commentary z linku poniżej.

