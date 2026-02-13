Kia EV2 2026 przetestowana w arktycznych mrozach. Fot. Kia

Koreańczycy wysłali swój najnowszy, prototypowy model Kia EV2 na morderczy test El Prix w Norwegii. Efekt? Podczas gdy inne auta poddawały się pod naporem arktycznego powietrza, ten maluch po prostu jechał przed siebie, notując wyniki, których mogą mu pozazdrościć dwa razy droższe limuzyny.

Norweska Federacja Motoryzacyjna (NAF) nie bierze jeńców. Tegoroczna edycja organizowanego przez nią ekstremalnego testu El Prix była najzimniejszą w historii, bo termometry w regionie Jotunheimen pokazywały momentami ekstremalne -31°C. W takich warunkach większość akumulatorów zaczyna płakać o ładowarkę szybciej niż zdążysz wypić kawę na stacji.

Kia EV2 zaskoczyła wynikami

Tymczasem prototypowa Kia EV2 GT-Line z akumulatorem o pojemności 61,0 kWh (Long Range) i na 19-calowych felgach, pokazała, co to znaczy wydajność. Auto przejechało 310,6 km w temperaturach sięgających -21°C.

Kia EV2 2026

Co w tym takiego niesamowitego? To, że wynik ten jest niższy od docelowego zasięgu WLTP o zaledwie 25 procent. W świecie aut elektrycznych zimą, gdzie spadki rzędu 40-50 proc. są częste, to absolutny nokaut.

Nowa Kia EV2 to model, który ma otwierać ofertę elektryków marki, ale technologia pod spodem to wyższa liga. Bazuje na platformie E-GMP z instalacją o napięciu 400 V. Podczas testu sprawdzono też szybkie ładowanie DC. Mimo siarczystego mrozu, uzupełnienie energii od 10 do 80 procent zajęło zaledwie 36 minut. To tylko o 6 minut dłużej niż podają dane fabryczne dla optymalnych warunków.

Produkcja w Europie i ambitne plany Kii

Co ważne dla nas, Kia EV2 jest projektowana i będzie produkowana w Europie, a konkretnie w zakładzie Kia AutoLand Slovakia w Żylinie. To kluczowa informacja, bo oznacza, że auto jest skrojone pod nasze drogi i... nasze zimy. A do tego produkuje się zaraz za naszą południową granicą, wiec na nowe auto nie będziemy długo czekać.

