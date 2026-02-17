Zdjęcie jest ilustracją do treści Fot. Shutterstock

Jeśli regularnie kursujecie między Katowicami a Krakowem, to doskonale wiecie, że autostrada A4 bywa testem cierpliwości. Wieczne korki, remonty i natężenie ruchu, które przekracza wszelkie skale. Ministerstwo Infrastruktury właśnie zatwierdziło kluczowe dokumenty. Przed nami rozbudowa autostrady A4 na odcinku niemal 120 kilometrów.

Zacznijmy od konkretów dla jadących od strony Opola. Rozbudowa A4 w województwie śląskim zyskała nowy rozmach. Pierwotnie planowano dodatkowy pas tylko do węzła Murckowska, ale aneks wydłużył ten odcinek aż do węzła Brzęczkowice. Mówimy o blisko 70 kilometrach trasy, która ma stać się bardziej drożna.

Co ważne zmieniono system realizacji. Zamiast popularnego ostatnio "Projektuj i buduj", urzędnicy postawili na model tradycyjny. Po co? By mieć pełną kontrolę nad spójnością z układem drogowym aglomeracji.

Na odcinku od Sośnicy do Brzęczkowic najpierw ruszą symulacje ruchu. Chodzi o to, by nie przebudowywać wszystkiego na ślepo, ale zoptymalizować węzły tam, gdzie to faktycznie konieczne. Pierwsze przetargi na analizy ruszą już w I kwartale 2026 roku.

Nowe węzły i tradycyjna robota

Dalej robi się jeszcze ciekawiej. Odcinek o długości 15,6 km przejdzie totalną metamorfozę. Kluczowa informacja: trzeci pas ruchu na A4 pojawi się na każdej jezdni. Ale to nie wszystko. Przebudowane zostaną węzły Jeleń oraz Byczyna, a modernizacja obejmie 16 obiektów inżynierskich.

Jeśli zdarza wam się stawać na kawę w Jaworznie, to ucieszy was fakt, że MOP-y Zastawie i Kępnica zostaną rozbudowane. Całość prac podzielono na dwa etapy, byśmy jako kierowcy nie utknęli w jednym gigantycznym zatorze.

Etap 1: Poszerzenie jezdni i infrastruktura przy bramkach (dawnych miejscach poboru opłat). Etap 2: Przebudowa mostów, wiaduktów i węzłów.

Kiedy pojedziemy nowymi jezdniami? Plan zakłada lata 2030-2032, choć realny termin zależy od finansowania i sprawności projektantów.

Małopolska idzie na bogato

Największe wyzwania czekają nas na odcinku Byczyna – Balice (34,5 km). Tutaj natężenie ruchu jest momentami ekstremalne, dlatego plany przewidują nie tylko trzeci, ale w niektórych miejscach nawet czwarty pas ruchu.

To gigantyczna operacja inżynieryjna. W planach jest budowa lub przebudowa 42 obiektów (7 mostów i 35 wiaduktów), modernizacja trzech kluczowych węzłów: Balin, Chrzanów i Rudno oraz rozbudowa czterech MOP-ów: Aleksandrowice, Morawica, Rudno i Grojec.

Kiedy koniec korków na A4?