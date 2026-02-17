Autostrada A4
Zdjęcie jest ilustracją do treści Fot. Shutterstock

Jeśli regularnie kursujecie między Katowicami a Krakowem, to doskonale wiecie, że autostrada A4 bywa testem cierpliwości. Wieczne korki, remonty i natężenie ruchu, które przekracza wszelkie skale. Ministerstwo Infrastruktury właśnie zatwierdziło kluczowe dokumenty. Przed nami rozbudowa autostrady A4 na odcinku niemal 120 kilometrów.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Zacznijmy od konkretów dla jadących od strony Opola. Rozbudowa A4 w województwie śląskim zyskała nowy rozmach. Pierwotnie planowano dodatkowy pas tylko do węzła Murckowska, ale aneks wydłużył ten odcinek aż do węzła Brzęczkowice. Mówimy o blisko 70 kilometrach trasy, która ma stać się bardziej drożna.

Co ważne zmieniono system realizacji. Zamiast popularnego ostatnio "Projektuj i buduj", urzędnicy postawili na model tradycyjny. Po co? By mieć pełną kontrolę nad spójnością z układem drogowym aglomeracji.

Na odcinku od Sośnicy do Brzęczkowic najpierw ruszą symulacje ruchu. Chodzi o to, by nie przebudowywać wszystkiego na ślepo, ale zoptymalizować węzły tam, gdzie to faktycznie konieczne. Pierwsze przetargi na analizy ruszą już w I kwartale 2026 roku.

logo

Nowe węzły i tradycyjna robota

Dalej robi się jeszcze ciekawiej. Odcinek o długości 15,6 km przejdzie totalną metamorfozę. Kluczowa informacja: trzeci pas ruchu na A4 pojawi się na każdej jezdni. Ale to nie wszystko. Przebudowane zostaną węzły Jeleń oraz Byczyna, a modernizacja obejmie 16 obiektów inżynierskich.

Jeśli zdarza wam się stawać na kawę w Jaworznie, to ucieszy was fakt, że MOP-y Zastawie i Kępnica zostaną rozbudowane. Całość prac podzielono na dwa etapy, byśmy jako kierowcy nie utknęli w jednym gigantycznym zatorze.

  • Etap 1: Poszerzenie jezdni i infrastruktura przy bramkach (dawnych miejscach poboru opłat).
  • Etap 2: Przebudowa mostów, wiaduktów i węzłów.

    • Kiedy pojedziemy nowymi jezdniami? Plan zakłada lata 2030-2032, choć realny termin zależy od finansowania i sprawności projektantów.

    Małopolska idzie na bogato

    Największe wyzwania czekają nas na odcinku Byczyna – Balice (34,5 km). Tutaj natężenie ruchu jest momentami ekstremalne, dlatego plany przewidują nie tylko trzeci, ale w niektórych miejscach nawet czwarty pas ruchu.

    To gigantyczna operacja inżynieryjna. W planach jest budowa lub przebudowa 42 obiektów (7 mostów i 35 wiaduktów), modernizacja trzech kluczowych węzłów: Balin, Chrzanów i Rudno oraz rozbudowa czterech MOP-ów: Aleksandrowice, Morawica, Rudno i Grojec.

    Czytaj także:
    logo
    Motoryzacja    Nowy odcinkowy pomiar prędkości na A4. Kolejny gigant jeśli chodzi o długość

    Kiedy koniec korków na A4?

    Dobra wiadomość jest taka, że machina ruszyła. Inwestycje drogowe na A4 mają sprawić, że podróż z Katowic do Krakowa przestanie być loterią. Zła? Musimy uzbroić się w cierpliwość. Prace przygotowawcze i projektowe potrwają jeszcze kilka lat, a ciężki sprzęt wjedzie na dobre około 2030 roku.