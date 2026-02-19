Changan zadebiutuje w Polsce. Fot. Changan

Dopiero co przyzwyczailiśmy się do widoku MG czy BAIC na naszych ulicach, a już puka do nas kolejny gracz, który w Chinach rozdaje karty. Changan wchodzi do Polski i robi to w sposób, który sugeruje, że nie interesują ich tylko statystyki, ale realna walka o klienta premium i wolumenowego.

Kiedy słyszymy "nowa marka z Chin", często mamy przed oczami kolejny startup, który powstał przedwczoraj w garażu pod Szanghajem. Z Changanem jest inaczej. To firma z 40-letnim doświadczeniem w produkcji samochodów, która w Europie jest obecna od ponad dwóch dekad.

Mało kto wie, że ich auta nie są projektowane na kolanie w pośpiechu. Changan już w 2001 roku otworzył Europejskie Centrum Designu w Turynie. Tak, w tej samej kolebce stylu, z której wywodzą się najpiękniejsze Alfy Romeo czy Ferrari. Do tego dochodzi potężne centrum badawczo-rozwojowe w Birmingham w Wielkiej Brytanii.

Oficjalny debiut w Polsce to kwestia tygodni

W poniedziałek 16 lutego Changan potwierdził, że rozpoczęcie działalności w Polsce nastąpi w ciągu najbliższych tygodni. Co ważne, Chińczycy nie chcą popełnić błędu niektórych poprzedników, którzy wchodzili na hura bez zaplecza.

Zanim pierwszy egzemplarz trafi do klienta, gotowa ma być pełna infrastruktura posprzedażowa i serwisowa. Negocjacje z lokalnymi dealerami są już na finiszu. Strategia jest prosta: w Europie, dla Europy. Polska z rynkiem kilkudziesięciu milionów konsumentów jest dla nich kluczowym przyczółkiem.

A jest o co grać. W 2025 roku rejestracje WSZYSTKICH chińskich marek w Polsce wzrosły o 360 procent rok do roku. Ale podkreślmy, jeśli ktoś w 2024 roku sprzedał przykładowo 1000 aut, a w 2025 3000 to wzrost o 300 proc. W tym samym czasie w Polsce Toyota sprzedaje ponad 100 tys. aut.

Milion samochodów elektrycznych i hybrydowych

Changan to w Chinach jeden z wielkiej czwórki producentów. Skala ich działania jest imponująca, bo w 2025 roku wyprodukowali 2,9 mln pojazdów, z czego ponad milion to auta z segmentu NEV (New Energy Vehicles). To pokazuje, że nowe modele Changan wjeżdżające do Polski będą naszpikowane technologią.

