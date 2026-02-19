Dopiero co przyzwyczailiśmy się do widoku MG czy BAIC na naszych ulicach, a już puka do nas kolejny gracz, który w Chinach rozdaje karty. Changan wchodzi do Polski i robi to w sposób, który sugeruje, że nie interesują ich tylko statystyki, ale realna walka o klienta premium i wolumenowego.
Kiedy słyszymy "nowa marka z Chin", często mamy przed oczami kolejny startup, który powstał przedwczoraj w garażu pod Szanghajem. Z Changanem jest inaczej. To firma z 40-letnim doświadczeniem w produkcji samochodów, która w Europie jest obecna od ponad dwóch dekad.
Mało kto wie, że ich auta nie są projektowane na kolanie w pośpiechu. Changan już w 2001 roku otworzył Europejskie Centrum Designu w Turynie. Tak, w tej samej kolebce stylu, z której wywodzą się najpiękniejsze Alfy Romeo czy Ferrari. Do tego dochodzi potężne centrum badawczo-rozwojowe w Birmingham w Wielkiej Brytanii.
Oficjalny debiut w Polsce to kwestia tygodni
W poniedziałek 16 lutego Changan potwierdził, że rozpoczęcie działalności w Polsce nastąpi w ciągu najbliższych tygodni. Co ważne, Chińczycy nie chcą popełnić błędu niektórych poprzedników, którzy wchodzili na hura bez zaplecza.
Zanim pierwszy egzemplarz trafi do klienta, gotowa ma być pełna infrastruktura posprzedażowa i serwisowa. Negocjacje z lokalnymi dealerami są już na finiszu. Strategia jest prosta: w Europie, dla Europy. Polska z rynkiem kilkudziesięciu milionów konsumentów jest dla nich kluczowym przyczółkiem.
A jest o co grać. W 2025 roku rejestracje WSZYSTKICH chińskich marek w Polsce wzrosły o 360 procent rok do roku. Ale podkreślmy, jeśli ktoś w 2024 roku sprzedał przykładowo 1000 aut, a w 2025 3000 to wzrost o 300 proc. W tym samym czasie w Polsce Toyota sprzedaje ponad 100 tys. aut.
Milion samochodów elektrycznych i hybrydowych
Changan to w Chinach jeden z wielkiej czwórki producentów. Skala ich działania jest imponująca, bo w 2025 roku wyprodukowali 2,9 mln pojazdów, z czego ponad milion to auta z segmentu NEV (New Energy Vehicles). To pokazuje, że nowe modele Changan wjeżdżające do Polski będą naszpikowane technologią.
Firma dysponuje 16 centrami badawczymi na całym świecie. Pracują tam nad własnymi platformami dla elektryków i systemami zarządzania baterią. To nie są składaki z gotowych klocków, ale autorska technologia, która ma przekonać Polaków do przesiadki z tradycyjnych marek. Czy im się uda? Kluczem w tym wyborze będzie grała cena i wyposażenie.