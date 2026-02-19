Fot. Netflix

Netflix zaprezentował pełny zwiastun filmu "Peaky Blinders: Nieśmiertelny" – długo wyczekiwanego sequela kultowego serialu. Tommy Shelby powraca po latach nieobecności, złamany, samotny i pogrążony w wojennej rzeczywistości. Premiera filmu z Cillianem Murphym już bardzo niedługo.

Akcja filmu "Peaky Blinders: Nieśmiertelny" rozgrywa się około sześć lat po wydarzeniach z finału 6. sezonu serialu.

"Birmingham, rok 1940. Pośród chaosu rozszalałej wojny Tommy Shelby opuszcza miejsce wygnania, na które z własnej woli się udał, i stawia czoła morderczemu wyzwaniu. Kiedy na szali leży przyszłość jego rodziny i kraju, musi wreszcie zmierzyć się ze swoimi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć. Na rozkaz Peaky Blinders…" – brzmi oficjalny opis.

Kiedy Tommy wraca do Birmingham nie jest już tym samym człowiekiem, który rządził miastem. Jak podkreśla laureat Oscara Cillian Murphy, który powraca w swojej ikonicznej roli, gdy ponownie spotykamy Tommy’ego, jest on "złamany jak nigdy wcześniej". Żyje w zawieszeniu, w wielkim, pustym domu, odcinając się od świata i resztek rodziny. – Nie żyje naprawdę, ale też nie jest martwy – tłumaczy aktor.

O czym będzie "Peaky Blinders: Nieśmiertelny"? Cillian Murphy powraca jako Tommy Shelby

Zwiastun jasno sugeruje, że spokój nie potrwa długo. Tommy zostaje zmuszony do konfrontacji z własnym dziedzictwem i z tym, co wydarzyło się podczas jego nieobecności. Szczególnie mocno wybrzmiewa wątek Duke'a Shelbego, nieślubnego syna Tommy'ego, granego przez Barry'ego Keoghana ("Duchy Inisherin").

– Świat ma mnie gdzieś. I ja mam gdzieś świat – mówi Duke w jednej ze scen. To on przejął stery Peaky Blinders i – jak zauważa Ada Shelby, siostra Tommy'ego – prowadzi gang tak, jakby wciąż był rok 1919. Zwiastun sugeruje, że młody Shelby może stać się narzędziem w rękach znacznie groźniejszych ludzi.

Jednym z nich jest Beckett, nowa postać grana przez Timothy'ego Rotha ("Wściekłe psy") – sympatyk brytyjskiego faszyzmu. – Faszyzm przychodzi pod wieloma postaciami. Najgorsze jest to, że bywa rozsądny – mówi Roth, zapowiadając antagonistę, który może okazać się jednym z najbardziej niepokojących w całym uniwersum.

Powrót Tommy'ego staje się nieunikniony, gdy stawką przestaje być wyłącznie rodzina, a zaczyna być przyszłość kraju. – Słyszałem, że uznałeś, że to nie twoja wojna – mówi do niego Hayden Stagg, grany przez Stephena Grahama ("Dojrzewanie"). Odpowiedź Shelby'ego brzmi krótko: "Teraz już jest".

Za reżyserię odpowiada Tom Harper, który wyreżyserował kilka odcinków serialu. a scenariusz napisał twórca "Peaky Blinders" Steven Knight. W obsadzie obok Cilliana Murphy'ego znaleźli się również m.in. Rebecca Ferguson, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Ian Peck oraz Jay Lycurgo.

Muzyka w filmie "Peaky Blinders" znowu da czadu

Muzyka w "Peaky Blinders" ponownie pełni rolę niemal osobnego bohatera. RCA Records UK ogłosiło, że oficjalna ścieżka dźwiękowa ukaże się 6 marca 2026 roku i będzie zawierać aż 36 utworów, w tym pięć zupełnie nowych nagrań.

Fot. Netflix

Za oryginalny soundtrack ponownie odpowiadają Antony Genn i Martin Slattery. Na albumie znajdą się także nowe nagrania przygotowane przez Griana Chattena oraz Amy Taylor, a obok nich utwory artystów, którzy od lat definiują brzmienie serii – w tym Nicka Cave'a, Fontaines D.C. i Lankum. Fani usłyszą również nową wersję kultowego "Red Right Hand" Nicka Cave'a & The Bad Seeds.